Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang

Thứ hai, 14:30 25/08/2025 | Pháp luật
Lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp được chia nhỏ, ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy – Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa hoàn tất hồ sơ, chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Trương Hữu Tuấn (SN 1995, trú tại Đồng Nai); Trần Ngọc Anh (SN 1995) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1998, cùng trú tại Thanh Hóa) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” từ nước ngoài vào Việt Nam.

Hà Nội: Phát hiện gần 100 kg ma túy ngụy trang trong rượu vang - Ảnh 1.

Tang vật của vụ án. Ảnh: ANTĐ

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, trong quá trình triển khai kế hoạch đấu tranh với tội phạm lợi dụng dịch vụ bưu chính – chuyển phát nhanh để tuồn ma túy vào nội địa, đơn vị đã phối hợp với Cục Hải quan TP Hà Nội phát hiện một lô hàng từ Cộng hòa Pháp gửi về Việt Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Ngay lập tức, nhiều tổ công tác được thành lập, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để mật phục, theo dõi và lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 11h ngày 19/7/2024, tại khu vực khách sạn thuộc làng Việt kiều Châu Âu (phường Hà Đông, Hà Nội), lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang nhận 9 thùng hàng từ xe ô tô của công ty chuyển phát. Kiểm tra tại chỗ, phát hiện 8 thùng chứa 97,5kg ma túy tổng hợp, được chia nhỏ, đóng hút chân không, tinh vi ngụy trang trong các bịch dung dịch rượu vang ngoại.

Đối tượng là Trương Hữu Tuấn, khai nhận số ma túy này do một đối tượng khác thuê nhận. Cùng thời điểm, tại trạm thu phí Pháp Vân – Cầu Giẽ (xã Phú Xuyên, Hà Nội), một tổ công tác khác đã chặn bắt Trần Ngọc Anh và Nguyễn Văn Tuấn khi cả hai đang di chuyển trên ô tô biển số Thanh Hóa.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận được thuê ra Hà Nội để “giám sát” quá trình giao nhận ma túy. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng đã lợi dụng hình thức chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy, đồng thời sử dụng thủ đoạn ngụy trang tinh vi bằng các chai rượu vang, khiến việc kiểm soát, truy xuất thông tin gặp nhiều khó khăn.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND cùng cấp để truy tố theo quy định pháp luật.

Top