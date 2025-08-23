Tài xế xe đưa đón công nhân tông chết người rồi tiếp tục chạy
Sau khi tông vào xe máy gây chết người, chiếc xe đưa đón công nhân tại Gia Lai tiếp tục chạy, tài xế giải thích "vì không biết có va chạm".
Lãnh đạo Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và xe máy khiến 1 người chết xảy ra trên địa bàn.
Khoảng 18h42 ngày 22/8, tại Km1218+700 thuộc Quốc lộ 1 đoạn qua xã Tuy Phước xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy của bà N.T.P. (57 tuổi, trú phường An Nhơn) và xe đưa đón công nhân chạy cùng chiều do tài xế Nguyễn Văn Thích (59 tuổi, trú cùng phường) cầm lái. Bà P. chết tại chỗ.
Sau tai nạn, ông Thích không dừng lại mà tiếp tục lái xe chuyển hướng rẽ phải về xã Tuy Phước.
Phát hiện vụ việc, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước phối hợp cơ quan chức năng địa phương khẩn trương truy tìm chiếc xe gây tai nạn.
Đến 22h15 cùng ngày, công an tìm được chiếc xe chở công nhân đang đỗ cạnh UBND xã Tuy Phước Đông, có dấu vết va chạm trên thân xe. Họ đưa xe về hiện trường để khám nghiệm.
Qua làm việc, công an xác định tài xế Nguyễn Văn Thích đã lái chiếc xe trên gây va chạm với xe máy của bà P. Nguyên nhân gây tai nạn là tài xế Thích vượt xe máy không đảm bảo an toàn. Ông Thích khai do không biết đã xảy ra va chạm với xe máy nên lái ô tô tiếp tục hành trình như bình thường.
