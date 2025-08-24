Triệt phá đường dây lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Nguyễn Thanh Tùng - kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Thủ đoạn của nhóm tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”.

Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Chỉ tính từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Nguyễn Thanh Tùng đã thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia, thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước. Bọn chúng thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, Phòng Cảnh sát Hình sự đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này. Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng, Huỳnh Tấn Trọng (SN 1996, trú xã Đại Hải, TP Cần Thơ), Lê Tấn Sang (SN 1994, trú phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM), Nguyễn Tiến Dũng (SN 2000, trú phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (SN 2002, trú phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (SN 1999, trú phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Quang Trường (SN 1993, trú phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại.