Bắt khẩn cấp đối tượng cộm cán biệt danh “Tuấn trọc” ở Đồng Nai
Tối 23/8, Công an tỉnh Đồng Nai phát đi thông báo kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều, do “Tuấn trọc” cầm đầu, ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.
Khoảng 14h30 ngày 21/8/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo nhóm đối tượng do Trần Văn Chuyển (tên thường gọi là Tuấn trọc, SN 1974, thường trú tại phường Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, có hành vi gây rối trật tự công cộng, đánh người do tranh chấp đất đai tại khu vực tổ 41B, khu phố 8, phường Tân Triều.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an phường Tân Triều tổ chức đấu tranh, củng cố tài liệu, truy bắt. Đến khoảng 12h ngày 22/8, lực lượng trinh sát đã bắt giữ Trần Văn Chuyển khi đối tượng đang bỏ trốn.
Hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ đối tượng Trần Văn Chuyển, thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.
Trần Văn Chuyển là đối tượng hình sự có 3 tiền án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Trộm cắp tài sản” và “Cố ý gây thương tích”, thường xuyên tụ tập các đối tượng hình sự, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng danh nghĩa “dân anh chị” để tranh chấp đất đai, xem thường pháp luật, gây mất ANTT tại địa phương.
Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi nhân dân tích cực tham gia tố giác, hỗ trợ lực lượng Công an phát hiện các đối tượng đang bỏ trốn. Đồng thời, kêu gọi các đối tượng còn lại có liên quan ra đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Mọi thông tin có liên quan đến vụ án và các đối tượng, người dân thông báo đến trực ban Phòng Cảnh sát hình sự để được xử lý kịp thời: 0693.480.182.
