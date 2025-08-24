Triệt phá đường dây lừa đảo bán đá “đổ thạch”, chiếm đoạt 10 tỷ đồng
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo qua không gian mạng bằng hình thức livestream bán đá “đổ thạch”, bắt giữ và vận động đầu thú 11 đối tượng, với số tiền chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.
Trước đó, từ tháng 7/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo trực tuyến, lợi dụng mạng xã hội để bán nhiều cục đá thường nhưng quảng bá là đá quý thô, bên trong có thể chứa ruby giá trị cao.
Người mua được hứa hẹn, nếu “đổ thạch” trúng đá quý đạt trọng lượng nhất định sẽ được mua lại với giá cao. Để tạo lòng tin, nhóm này còn huy động khoảng 70 tài khoản ảo tham gia các phiên livestream làm “quân xanh”, giả vờ đặt mua để lôi kéo người dân.
Cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Giang (SN 2000) cùng Hoàng Văn Thứ (SN 1991) trú xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai. Giang lập và quản trị kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú”, sau đó bàn bạc với Thứ mở rộng hoạt động lừa đảo. Thứ chịu trách nhiệm thuê địa điểm, chuẩn bị phương tiện kỹ thuật, mua thêm ba kênh Youtube khác gồm “Đá quý Tuấn Phương”, “Đá quý Kim Ngọc” và “@Thaospinel” để phát livestream. Nhóm còn thuê lại quán karaoke cũ ở xã Tằng Loỏng, cùng nhiều địa điểm khác làm nơi thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài Giang và Thứ, Hoàng Quốc Trị (SN 1993), trú xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai cũng tham gia, sử dụng kênh Youtube “Đá quý cổng trời An Phú” để livestream bán đá giả. Tại các địa điểm thuê ở phường Cam Đường và xã Tằng Loỏng, các đối tượng tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp, thu hút lượng lớn người xem và chiếm đoạt tiền của các nạn nhân.
Ngày 21/8, Ban chuyên án đã triển khai lực lượng đồng loạt tấn công, bắt giữ 9 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Trị, Hoàng Văn Giang, Hoàng Văn Thứ, Phòng Văn Khuyến, Nông Văn Lâm, Nông Văn Huyện, Nông Văn Quê, Hứa Văn Lên và Hoàng Anh Tuấn.
Đến ngày 22/8, hai đối tượng khác là Triệu Văn Trúc và Lăng Văn Liêm cũng ở xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai đã đến Cơ quan Công an đầu thú.
Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng thừa nhận từ tháng 6/2025 đến nay đã nhiều lần tổ chức livestream (phát trực tiếp) “đổ thạch” để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người, với tổng số tiền lên tới khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời đề nghị những ai là nạn nhân của đường dây này liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, phối hợp xử lý theo quy định pháp luật.
