Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định

Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hoa có 3.717 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua rà soát, phân loại, lực lượng Công an nhận diện rõ nhiều cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động biến tướng, tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt ở các loại hình bar, club, lounge… Một số cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh để che giấu vi phạm, phát sinh tệ nạn xã hội, thậm chí là các hành vi phạm pháp hình sự.

Thực tế kiểm tra cho thấy, không ít cơ sở còn buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định như: không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên, không duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy, chữa cháy, không bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định... Những vi phạm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Lực lượng Công an kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra đã phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh.

Điển hình như, ngày 24/2, tại cơ sở Lotus club (xã Yên Định), lực lượng chức năng phát hiện 7 trường hợp dương tính với ma túy. Chỉ một ngày sau, tại 212 Beer club (phường Nam Sầm Sơn), tiếp tục phát hiện 5 trường hợp dương tính. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó và tụ tập tại cơ sở để tiếp tục vui chơi.

Từ các vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, thể hiện quan điểm không khoan nhượng với tội phạm.

Ở cấp cơ sở, qua kiểm tra 1.308 cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an đã phát hiện 167 cơ sở vi phạm, chiếm gần 70% số cơ sở thuộc diện kiểm tra trọng điểm, xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 413 triệu đồng.

Không chỉ dừng lại ở xử phạt, lực lượng Công an còn chú trọng công tác phòng ngừa. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, các cơ sở kinh doanh được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt, việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú đã góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.