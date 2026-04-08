Nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện ở Thanh Hóa vi phạm quy định
GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, xử lý hàng loạt cơ sở kinh doanh bar, club, nhà nghỉ... vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
Hiện nay, toàn tỉnh Thanh Hoa có 3.717 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Qua rà soát, phân loại, lực lượng Công an nhận diện rõ nhiều cơ sở kinh doanh có biểu hiện hoạt động biến tướng, tiềm ẩn phức tạp, đặc biệt ở các loại hình bar, club, lounge… Một số cơ sở lợi dụng hoạt động kinh doanh để che giấu vi phạm, phát sinh tệ nạn xã hội, thậm chí là các hành vi phạm pháp hình sự.
Thực tế kiểm tra cho thấy, không ít cơ sở còn buông lỏng quản lý, vi phạm các quy định như: không ký kết hợp đồng lao động với nhân viên, không duy trì hoạt động hệ thống phòng cháy, chữa cháy, không bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định... Những vi phạm này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn mà còn tạo kẽ hở để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.
Trước tình hình đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tập trung kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các cơ sở có nguy cơ cao kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đáng chú ý, qua kiểm tra đã phát hiện các vụ việc liên quan đến ma túy ngay trong cơ sở kinh doanh.
Điển hình như, ngày 24/2, tại cơ sở Lotus club (xã Yên Định), lực lượng chức năng phát hiện 7 trường hợp dương tính với ma túy. Chỉ một ngày sau, tại 212 Beer club (phường Nam Sầm Sơn), tiếp tục phát hiện 5 trường hợp dương tính. Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy trước đó và tụ tập tại cơ sở để tiếp tục vui chơi.
Từ các vụ việc trên, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm, thể hiện quan điểm không khoan nhượng với tội phạm.
Ở cấp cơ sở, qua kiểm tra 1.308 cơ sở kinh doanh, lực lượng Công an đã phát hiện 167 cơ sở vi phạm, chiếm gần 70% số cơ sở thuộc diện kiểm tra trọng điểm, xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 413 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở xử phạt, lực lượng Công an còn chú trọng công tác phòng ngừa. Thông qua tuyên truyền, hướng dẫn, các cơ sở kinh doanh được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Đặc biệt, việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý lưu trú đã góp phần minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý, giám sát và kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.
Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.
Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh ĐàmPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).
Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sảnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.
Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đôPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.
Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.
Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường họcPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắtPháp luật
GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.