Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, khách gọi đồng bọn mang dao bầu truy đuổi nhân viên
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, một vị khách 46 tuổi tại Hà Nội đã ra tay tát nhân viên quán bia, đồng thời gọi đồng bọn mang theo dao bầu đến "chi viện", hò hét truy đuổi người gây náo loạn cả con phố. Hiện 5 đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.
Ngày 22/5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra trên địa bàn phường Giảng Võ.
Theo đó, vào khoảng 16h45' ngày 12/5/2026, đối tượng Trần Quốc Dũng (SN 1980, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội) đến uống bia tại một quán ăn trên phố Ngọc Khánh. Trong quá trình ngồi nhậu tại đây, giữa Dũng và nhóm nhân viên phục vụ của quán đã xảy ra mâu thuẫn, va chạm lời qua tiếng lại. Nhóm nhân viên này gồm: Nguyễn Hữu Đồng (SN 1996, quê Thanh Hóa), Đỗ Văn Luật (SN 1980, quê Ninh Bình) và Đặng Văn Bình (SN 2000, quê Lào Cai).
5 đối tượng liên quan vụ hỗn chiến bị bắt giữ. Ảnh: CAHN
Khi men say bốc lên cộng với sự thiếu kiềm chế, Trần Quốc Dũng đã lao vào tát thẳng vào mặt nhân viên Nguyễn Hữu Đồng. Bị hành hung, nhóm nhân viên của quán đã phản kháng, dẫn đến việc hai bên lao vào xô xát, dùng tay chân và các vật dụng tại quán để ẩu đả lẫn nhau.
Dũng sau đó gọi điện cho Đào Thanh Hương (SN 1980, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) đến hỗ trợ. Khi đến quán, Hương hò hét, chửi bới nhân viên rồi lấy 1 con dao bầu cùng Dũng đuổi theo Luật khiến Luật bỏ chạy và bị ngã. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Giảng Võ đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ các đối tượng.
Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự 05 đối tượng trên để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Hiện, Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.
