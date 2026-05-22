Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy
GĐXH - Từ đầu mối, mắt xích là Đặng Phan Thanh Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã xác lập chuyên án bắt cả đường dây tội phạm.
Theo CAO, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô rất lớn, hoạt động liên tỉnh phức tạp tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Lực lượng chức năng đã bắt và xử lý tổng cộng 140 đối tượng liên quan.
Vào quý 2/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là người nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú.
Từ đầu mối trên, xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đã xác lập chuyên án để bắt cả đường dây tội phạm.
Theo TTO, vào ngày 15/4/2026, Đội 3 - Phòng PC04 đã tóm gọn Tùng khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.
Khởi nguồn từ Đặng Phan Thanh Tùng, PC04 đã huy động các lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để truy xét mở rộng, kiên quyết "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng".
Lực lượng công an đã bắt gọn 3 đối tượng "đầu trên" chuyên bán ma túy cho Tùng; đồng thời xác định và xử lý 12 phân nhánh đại lý "đầu dưới" chuyên mua ma túy của Tùng để bán lại hoặc tổ chức sử dụng trái phép cho người nghiện.
Quá trình điều tra còn phát hiện các hoạt động phức tạp, liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, PC04 đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM.
Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đưa 35 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.
Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu cũng bị phát hiện và xử lý.
Thông tin bất ngờ về đối tượng bán ma túy cho ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc MinhPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Công an TP.HCM, Kiều Quốc Nhã (39 tuổi, ngụ phường Phú Lâm, TP.HCM) - đối tượng bán ma túy cho Long Nhật là mắt xích quan trọng trong chuyên án ma túy vừa bị triệt phá.
Hà Nội: Phát hiện Công ty TNHH Nhật Phương Linh công khai kinh doanh hàng ngàn sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạoPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 22/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, Đoàn kiểm tra của Cục vừa kiểm tra, phát hiện tra địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH Nhật Phương Linh tại xã Đan Phượng công khai kinh doanh hàng thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hà Nội: Triệt phá đường dây tàng trữ, mua bán hơn 240kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá lậuPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây tàng trữ, vận chuyển và mua bán hàng với quy mô đặc biệt lớn. Cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can, thu giữ tại chỗ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.
Chia sẻ video cắt ghép bằng AI, một người đàn ông bị phạtPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi chia sẻ video cắt ghép bằng công nghệ AI có nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín lực lượng công an.
Hà Nội: Mâu thuẫn tại quán bia, khách gọi đồng bọn mang dao bầu truy đuổi nhân viênPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì mâu thuẫn lời qua tiếng lại trên bàn nhậu, một vị khách 46 tuổi tại Hà Nội đã ra tay tát nhân viên quán bia, đồng thời gọi đồng bọn mang theo dao bầu đến "chi viện", hò hét truy đuổi người gây náo loạn cả con phố. Hiện 5 đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an tạm giữ hình sự.
Bắt giữ hàng loạt “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV…Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố các “bình luận viên” bóng đá của website: CakhiaTV, RakhoiTV, CaheoTV… vi phạm pháp luật liên quan sở hữu trí tuệ.
Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc giaPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”Pháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.
Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giamPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.
Bắc Ninh: Bắt hai đối tượng người nước ngoài cướp 1,1 tỷ đồng của cô gái 28 tuổiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai đối tượng Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995), cùng quốc tịch Trung Quốc bị Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố, bắt giam để điều tra về tội “Cướp tài sản”.
Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc giaPháp luật
GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.