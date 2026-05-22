Công an TP.HCM bắt giữ 140 người liên quan ma túy

Theo CAO, ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy quy mô rất lớn, hoạt động liên tỉnh phức tạp tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Lực lượng chức năng đã bắt và xử lý tổng cộng 140 đối tượng liên quan.

Vào quý 2/2026, qua công tác rà soát, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) phát hiện Đặng Phan Thanh Tùng là người nghiện và mua bán trái phép ma túy nhỏ lẻ, hoạt động tại khu vực các phường Bến Cát, Thới Hòa, Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, An Phú.

Từ đầu mối trên, xác định thêm nhiều mắt xích, đối tượng nghi vấn nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đã xác lập chuyên án để bắt cả đường dây tội phạm.

Đặng Phan Thanh Tùng. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo TTO, vào ngày 15/4/2026, Đội 3 - Phòng PC04 đã tóm gọn Tùng khi đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ.

Khởi nguồn từ Đặng Phan Thanh Tùng, PC04 đã huy động các lực lượng, phương tiện và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu để truy xét mở rộng, kiên quyết "không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng".

Các đối tượng ma túy bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Công an

Lực lượng công an đã bắt gọn 3 đối tượng "đầu trên" chuyên bán ma túy cho Tùng; đồng thời xác định và xử lý 12 phân nhánh đại lý "đầu dưới" chuyên mua ma túy của Tùng để bán lại hoặc tổ chức sử dụng trái phép cho người nghiện.

Quá trình điều tra còn phát hiện các hoạt động phức tạp, liên tỉnh tại khu vực phía Nam và Tây Nguyên. Từ một thông tin đầu mối mua bán lớn, PC04 đã bố trí lực lượng đón lõng, bắt quả tang 1 đối tượng đang trên đường vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào TPHCM.

Những người bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: Công an TP.HCM

Chỉ trong thời gian ngắn, Phòng PC04 đã bắt giữ, xử lý tổng cộng 140 đối tượng. Trong số này, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 đối tượng về các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đồng thời đưa 35 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 9 kg ma túy tổng hợp các loại, 11 cân tiểu ly, 40 bộ dụng cụ sử dụng ma túy; 2 xe ô tô, nhiều xe mô tô, cùng hơn 70 điện thoại di động và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Nhiều đối tượng có vai trò cảnh giới, giúp sức, che giấu cũng bị phát hiện và xử lý.

Ca sĩ Long Nhật khai gì khi bị bắt? GĐXH - Ca sĩ Long Nhật đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam cùng nhiều đối tượng khác vì liên quan đến ma túy. Làm việc với cơ quan chức năng, ca sĩ Long Nhật đã khai gì?