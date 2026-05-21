Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
GĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về các tội danh Rửa tiền và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Từ Liêm, Hà Nội.
Đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này giới thiệu đang vận hành casino tại Campuchia, có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Trinh đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng khác gồm: Kim Thị Linh (SN 2001), trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Bùi Quang Long (SN 2001), trú tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; Trần Thị Kim Ngân (SN 2003), trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn Văn Năng (SN 1991), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Thế Chinh (SN 1990), trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình và Vũ Văn Tuấn (SN 1995), trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng.
Dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để phục vụ hoạt động nhận, luân chuyển dòng tiền “bẩn”. Các tài khoản này sau đó được đăng tải lên các nhóm trên mạng xã hội chuyên hoạt động rửa tiền.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng nhanh chóng thực hiện nhiều giao dịch lòng vòng qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển trả cho các đối tượng đứng sau bằng hình thức chuyển khoản hoặc quy đổi sang USDT.
Để vận hành đường dây, Trinh trả lương cố định cho các "nhân viên" từ 12 đến 17 triệu đồng/tháng; đồng thời trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản dùng để nhận tiền "bẩn". Nhóm đối tượng được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Trong đó, các bị hại bị lừa đảo dưới nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt mua hàng hóa, giao hàng qua Internet…
Sau khi chiếm đoạt được tiền, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng hệ thống tài khoản ngân hàng do nhóm của Trinh quản lý để hợp thức hóa dòng tiền.
Đáng chú ý, có trường hợp bị hại bị chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Riêng vụ việc xảy ra ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N. (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo với tổng số tiền hơn 567 triệu đồng.
Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền này tiếp tục được chuyển đổi sang USDT để xóa dấu vết. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng đã tham gia rửa thành công hơn 50 tỉ đồng.
Ngoài hành vi rửa tiền, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối 6/5, tại khu vực phường Từ Liêm, Tuấn và Long đã bàn bạc góp tiền mua ma túy để sử dụng cùng nhóm đối tượng.
Sau khi mua được ma túy đá từ một đối tượng quen qua mạng xã hội, các đối tượng mang về phòng trọ tại số nhà 2B Đình Thôn để sử dụng.
Hiện vụ án đang được điều tra.
