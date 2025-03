Nhiều dự án chung cư chưa bàn giao tại Hà Đông, giá rao bán đã vượt 60 triệu đồng/m2

Năm 2024, giá chung cư tăng nóng khiến cho nhiều người có nhu cầu mua nhà cảm thấy hoang mang. Bước sang năm 2025, giá căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có dấu hiệu chững lại, tuy nhiên giá nhà đi ngang chứ không hề giảm.

Hà Đông được coi là một trong những quận mới của thủ đô, được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng, bởi thế mà đây cũng là một trong những khu vực có mật độ chung cư khá dày. Những năm trước đây, chung cư trên địa bàn quận Hà Đông thường có giá mềm hơn những khu vực trung tâm vùng lõi thủ đô. Tuy nhiên những năm gần đây, cùng với mức độ tăng giá chung cư trên địa bàn toàn thành phố Hà Nội, giá chung cư trên địa bàn quận Hà Đông cũng đã tăng cao.

Thậm chí nhiều dự án chung cư chưa hoàn thiện, đã được rao bán với giá khá cao. Đơn cử có thể kể đến dự án Tháp đôi Kepler Land được xây dựng tại KĐT Mỗ Lao, phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội do chủ đầu tư TSQ Việt Nam, với quy mô gồm 2 tòa căn hộ HH-01 41 tầng, HH-02 37 tầng. Mặc dù, dự kiến bàn giao vào quý I/2027, tuy nhiên trên nhiều kênh mua, bán bất động sản, giá đã được giao với giá khá cao. Một căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 54m2, thuộc dự án này đã được rao bán với giá 4 tỷ, tương đương 74,07 triệu đồng/m2.

Dự án chung cư The Charm An Hưng, Đường Tố Hữu, Phường La Khê, Hà Đông do Công ty CP ĐT Đô thị An Hưng làm chủ đầu tư, dự kiến bàn giao vào tháng 9/2026, tuy nhiên tại thời điểm tháng 3/2025 trên nhiều kênh mua, bán bất động sản, giá bán của dự án này đã vượt ngưỡng trên 60 triệu đồng 1 mét vuông. Cụ thể giá một căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 74m2, hiện đang được rao bán với giá 5,1 tỷ đồng, tương đương 68,92 triệu đồng/m2.