Nhiều người già tích cóp cả đời nhưng lại quên giữ 3 'đường lui' quan trọng nhất: Có tiền vẫn khó an hưởng tuổi già

Sau nhiều năm lao động, hầu hết mọi người đều mong muốn có một khoản tích lũy để sống an nhàn khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia về lão khoa và tài chính cá nhân cho rằng chất lượng cuộc sống tuổi già không chỉ được quyết định bởi số tiền đang có, mà còn phụ thuộc vào cách mỗi người chuẩn bị cho những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh tiền tiết kiệm, còn có những "đường lui" khác giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập và giảm gánh nặng cho gia đình.

Có tiền nhưng vẫn sống trong lo lắng, vì sao?

Nhiều người dành cả cuộc đời để tiết kiệm. Khi còn trẻ, họ tích cóp từng đồng lương; đến tuổi trung niên cố gắng mua nhà, tích lũy tài sản; khi nghỉ hưu lại tiếp tục ưu tiên gửi tiết kiệm để cảm thấy yên tâm hơn.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít người dù có khoản tích lũy đáng kể vẫn sống trong tâm trạng bất an, luôn lo lắng cho tương lai hoặc cảm thấy thiếu chủ động trong chính cuộc sống của mình.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân là bởi tiền bạc chỉ giúp giải quyết một phần vấn đề. Điều quan trọng hơn là người cao tuổi có chuẩn bị đầy đủ cho những rủi ro về sức khỏe, tài chính và tâm lý hay không.

Nhiều cặp vợ chồng già rơi vào cảnh khủng hoảng, loay hoay xử lý các vấn đề trong cuộc sống dù có nhiều tiền tiết kiệm khi về già. Ảnh minh họa

3 phương án dự phòng cho tuổi già dù có nhiều tiền tiết kiệm

1. Giữ gìn sức khỏe và khả năng tự chăm sóc bản thân

Điều khiến nhiều người cao tuổi lo ngại nhất không phải là chi phí điều trị, mà là nguy cơ mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Trong cuộc sống, không hiếm trường hợp người lớn tuổi chủ quan với những dấu hiệu như đau khớp, tăng huyết áp, tiểu đường hay các bệnh về răng miệng. Vì muốn tiết kiệm, họ trì hoãn việc khám bệnh hoặc điều trị cho đến khi bệnh tiến triển nặng.

Khi đó, chi phí điều trị thường cao hơn rất nhiều, trong khi quá trình phục hồi cũng trở nên khó khăn hơn. Quan trọng hơn, việc mất khả năng tự sinh hoạt có thể khiến cả gia đình phải thay đổi nhịp sống để chăm sóc người bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo người cao tuổi nên khám sức khỏe định kỳ, điều trị sớm các bệnh mạn tính, duy trì vận động phù hợp và xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh. Những khoản chi cho việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thường mang lại lợi ích lâu dài hơn rất nhiều so với việc chỉ tập trung tích lũy tiền bạc.

Khả năng tự đi lại, tự ăn uống, tự chăm sóc sinh hoạt hằng ngày không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giảm áp lực cho người thân.

2. Giữ quyền chủ động đối với tài sản của mình

Một thực tế khác cũng được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân nhắc đến là không ít cha mẹ chuyển giao gần như toàn bộ tài sản cho con cái ngay khi nghỉ hưu.

Việc hỗ trợ con mua nhà, lập nghiệp hay chăm sóc cháu là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu sử dụng toàn bộ tiền tiết kiệm hoặc chuyển hết tài sản khi bản thân vẫn còn nhiều năm phía trước, người cao tuổi có thể rơi vào thế bị động khi cần đến nguồn tài chính cho chính mình.

Không phải con cái không hiếu thảo, mà cuộc sống của mỗi gia đình đều có những áp lực riêng. Khi cha mẹ không còn nguồn tài chính dự phòng, mọi khoản chi cho y tế, chăm sóc hay sinh hoạt đều có thể trở thành gánh nặng chung.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị người nghỉ hưu nên giữ lại một khoản tiền đủ lớn để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt trong nhiều năm sau đó. Điều này không phải là ích kỷ, mà là cách duy trì sự độc lập và chủ động cho chính mình.

3. Giữ tinh thần nhẹ nhõm, đừng để sự lo lắng bào mòn tuổi già

Không ít người cao tuổi có cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vì luôn mang quá nhiều nỗi lo trong lòng.

Họ lo con cái làm ăn có thuận lợi hay không, lo hôn nhân của các con, lo chuyện học hành của cháu, thậm chí một câu nói vô tình của người thân cũng có thể khiến họ suy nghĩ nhiều ngày. Có người vẫn muốn can thiệp vào mọi quyết định của con cháu với mong muốn giúp đỡ, nhưng kết quả lại khiến cả hai phía đều áp lực.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng không phải là tiếp tục kiểm soát mọi việc trong gia đình mà là học cách điều chỉnh vai trò của mình. Con cái trưởng thành sẽ có cuộc sống riêng, còn cha mẹ cũng cần dành thời gian chăm sóc chính bản thân.

Thực tế cho thấy càng cố gắng ôm đồm mọi việc, người lớn tuổi càng dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Trong khi đó, stress mạn tính có thể ảnh hưởng đến huyết áp, chất lượng giấc ngủ, hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác.

Ngược lại, những người biết buông bỏ đúng lúc, giảm kỳ vọng quá mức và tập trung vào cuộc sống của mình thường có tinh thần tích cực hơn, đồng thời duy trì được mối quan hệ hài hòa với con cháu.

Một tuổi già bình yên không chỉ được xây bằng tiền

Nhiều người dành gần như cả cuộc đời để tích lũy tài sản với suy nghĩ rằng càng nhiều tiền thì tuổi già càng an toàn.

Thế nhưng, thực tế cuộc sống cho thấy không ít người có khoản tiết kiệm đáng kể vẫn sống trong cảm giác bất an, trong khi có những người điều kiện kinh tế vừa phải lại tận hưởng tuổi già khá nhẹ nhàng.

Điểm khác biệt không hoàn toàn nằm ở số tiền họ sở hữu, mà ở cách họ chuẩn bị cho những năm tháng sau nghỉ hưu.

Một cơ thể còn đủ khỏe để tự chăm sóc bản thân giúp người cao tuổi duy trì sự độc lập lâu hơn. Một khoản tài chính do chính mình quản lý mang lại cảm giác chủ động khi cần chi tiêu cho sức khỏe hoặc cuộc sống. Và một tâm lý ổn định giúp họ tránh được những mệt mỏi không cần thiết trong các mối quan hệ gia đình.

Ba yếu tố này bổ sung cho nhau, tạo thành nền tảng để người cao tuổi sống an tâm hơn thay vì chỉ phụ thuộc vào giá trị của sổ tiết kiệm.

Chuẩn bị tuổi già là chuẩn bị từ khi còn khỏe mạnh

Các chuyên gia cho rằng việc chuẩn bị cho tuổi già không nên bắt đầu khi sức khỏe đã giảm sút mà cần được thực hiện từ sớm.

Bên cạnh kế hoạch tài chính, mỗi người nên duy trì khám sức khỏe định kỳ, xây dựng lối sống lành mạnh, tập luyện phù hợp với thể trạng và chủ động cập nhật các hình thức chăm sóc người cao tuổi đang phát triển như dịch vụ chăm sóc tại nhà, hỗ trợ y tế cộng đồng hoặc các mô hình dưỡng lão phù hợp nếu cần.

Đồng thời, việc trao đổi cởi mở với con cái về kế hoạch tuổi già cũng giúp các thành viên trong gia đình hiểu mong muốn của nhau, tránh những áp lực hoặc hiểu lầm sau này.

Điều đáng giá nhất khi về già là vẫn được sống theo cách mình mong muốn

Sau nhiều năm lao động, điều mà phần lớn người cao tuổi mong muốn không phải là sở hữu thêm thật nhiều tài sản, mà là có thể sống độc lập, khỏe mạnh và giữ được sự chủ động trong cuộc sống.

Tiền tiết kiệm vẫn rất quan trọng, nhưng sẽ phát huy giá trị lớn nhất khi đi cùng một cơ thể khỏe mạnh, quyền quyết định đối với tài sản của mình và một tinh thần đủ bình thản trước những đổi thay của cuộc sống.

Nói cách khác, chuẩn bị cho tuổi già không chỉ là tích lũy tiền bạc mà còn là tích lũy sức khỏe, sự chủ động và khả năng sống an nhiên. Khi ba nền tảng ấy được giữ vững, những năm tháng nghỉ hưu sẽ có nhiều cơ hội trở thành quãng thời gian nhẹ nhõm và trọn vẹn hơn.

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