Nếu bạn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hãy thử ngay 12 liệu pháp chữa lành giúp bạn hồi phục năng lượng từ bên trong
GĐXH - Không phải kỳ nghỉ dài hay một giấc ngủ ngon cũng đủ giúp bạn lấy lại năng lượng nếu cơ thể và tâm trí đã kiệt sức. Theo các chuyên gia, những liệu pháp chữa lành phù hợp có thể giúp giảm căng thẳng, cân bằng cảm xúc và phục hồi sức khỏe tinh thần một cách bền vững. Dưới đây là 12 phương pháp đơn giản, dễ áp dụng để bạn nạp lại năng lượng và sống tích cực hơn mỗi ngày.
Top cung hoàng đạo nhân hậu bậc nhất, đến đâu cũng mang năng lượng tích cựcGia đình -
GĐXH - Trong 12 cung hoàng đạo, có những người nổi tiếng bởi sự bao dung, trái tim ấm áp và luôn muốn lan tỏa điều tốt đẹp đến mọi người.
Bí quyết của người thành công: Dù thân thiết đến đâu cũng không hé lộ 3 điềuGia đình -
GĐXH - Không phải bí mật nào cũng nên chia sẻ. Người thành công hiểu rằng biết giữ kín đúng lúc không chỉ bảo vệ bản thân mà còn giúp gìn giữ các mối quan hệ lâu dài.
Người khôn khi về hưu đều tránh xa 3 điều để tuổi già an yênGia đình -
GĐXH - Muốn có cuộc sống hưu trí an yên, không chỉ cần lương hưu hay tiền tiết kiệm mà còn phải tránh những sai lầm dễ khiến tuổi già rơi vào cảnh mệt mỏi, tiếc nuối.
5 dấu hiệu tưởng bình thường nhưng lại là 'đèn đỏ' báo cuộc đời bạn đang âm thầm xuống dốcNuôi dạy con -
GĐXH - Cuộc đời hiếm khi đi xuống chỉ sau một đêm. Thay vào đó, những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày như trì hoãn, mất động lực hay ngừng học hỏi có thể âm thầm kéo bạn rời xa phiên bản tốt nhất của chính mình. Nếu có từ 3 dấu hiệu dưới đây, đã đến lúc bạn nên nhìn lại.
Biến cố tuổi già khiến cụ ông cay đắng nhận ra: Có tiền tiết kiệm còn đáng tin hơn trông chờ vào conGia đình -
GĐXH - Nằm liệt giường suốt 3 tháng sau cú ngã bất ngờ, cụ ông mới cay đắng nhận ra khi biến cố xảy ra ở tuổi già, chỗ dựa đáng tin nhất đôi khi không phải vợ con.
Đời người thức tỉnh sâu sắc nhất nằm ở 4 chữ: 'Gần quá hóa hèn'Thâm cung bí sử -
GĐXH - Không phải ai sống hết lòng cũng nhận lại sự trân trọng. Sau nhiều va vấp, không ít người trưởng thành nhận ra một điều tưởng chừng nghịch lý: khi quá nhiệt tình, quá hy sinh hay quá níu giữ một mối quan hệ, chính mình lại dễ trở thành người bị xem là điều hiển nhiên. Bài học ấy thường được gói gọn trong bốn chữ: "Gần quá hóa hèn".
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GĐXH - Nhiều cha mẹ mất bình tĩnh khi con thường xuyên cãi lời và lựa chọn quát mắng để chấm dứt tranh luận. Tuy nhiên, phản ứng này thường chỉ khiến mâu thuẫn trở nên căng thẳng hơn.
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GĐXH - Theo ông, phần lớn học sinh sau này đạt được thành tựu đều có điểm chung là được nuôi dạy trong những gia đình sở hữu 4 đặc điểm dưới đây.
7 phép lịch sự càng dạy sớm con càng dễ thành côngNuôi dạy con -
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Bị con trai bỏ mặc lúc đau ốm, cha già dùng 'lá bài cuối cùng' để đổi lấy tuổi già an yênGia đình -
GĐXH - Khi bị bệnh, gọi điện cầu cứu mà con từ chối, ông mới hiểu muốn tuổi già bình yên cha mẹ phải biết giữ quyền quyết định đối với tài sản của mình.