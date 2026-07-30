Nếu bạn cảm thấy lúc nào cũng mệt mỏi, hãy thử ngay 12 liệu pháp chữa lành giúp bạn hồi phục năng lượng từ bên trong

Nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, mất động lực hoặc căng thẳng kéo dài, đã đến lúc bạn quan tâm nhiều hơn đến việc chữa lành từ bên trong. Thay vì chỉ nghỉ ngơi, 12 liệu pháp trên sẽ giúp hồi phục năng lượng, cải thiện sức khỏe tinh thần và xây dựng lối sống cân bằng, tích cực hơn.

GĐXH - Nhiều người dành cả tuổi trẻ để mải miết kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và chăm lo cho con cái, với hy vọng một ngày nào đó sẽ có thời gian tận hưởng hạnh phúc bên người bạn đời. Thế nhưng, khi bước vào tuổi xế chiều, điều khiến không ít cặp vợ chồng day dứt lại không phải là tiền bạc hay vật chất, mà là những năm tháng đã vô tình bỏ lỡ.