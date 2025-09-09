Nhìn cách anh rể đối xử với chị gái, lại nhìn sang chồng mình, tôi thấy mất ăn mất ngủ
Những lời chị gái nói khiến nhiều đêm tôi trằn trọc suy nghĩ...
Ngày cưới, tôi đã khóc vì hạnh phúc, nghĩ rằng từ đây mình có bờ vai vững chắc để dựa vào thế nhưng, niềm tin ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Chồng tôi vốn đã có tiếng ăn chơi vậy mà tôi ngây thơ nghĩ rằng khi lập gia đình anh sẽ thay đổi.
Ai ngờ, mọi thứ chỉ tệ đi. Anh vẫn rượu chè với bạn bè nhiều hơn về nhà, lương tháng chẳng giữ lại đồng nào, đến tiền ăn hằng ngày cũng do tôi xoay xở. Thậm chí, những lúc say xỉn, anh chẳng ngại ném vào mặt tôi những lời cộc cằn, trách móc đủ điều.
Cuộc sống hôn nhân của tôi chẳng khác gì một chuỗi ngày nhẫn nhịn. Ban ngày đi làm văn phòng, tối về tôi lại vùi đầu vào bếp núc, giặt giũ, lau dọn, còn chồng tôi thì ngả người trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình điện thoại. Đôi khi, tôi thấy mệt mỏi đến mức muốn buông bỏ nhưng lại không dám.
Trong khi đó, chị gái tôi lại là đối lập hoàn toàn. Chị lấy chồng trước tôi một năm, ai nhìn vào cũng bảo chị đúng là số hưởng.
Anh rể tôi là giám đốc một công ty lớn, đi đâu cũng lái xe xịn, lúc nào cũng kề cận bên vợ. Những ngày lễ kỷ niệm, sinh nhật, ngày thường… bất cứ dịp gì, chị đều nhận được quà, từ món đồ hiệu cho đến chuyến du lịch sang chảnh.
Mạng xã hội của chị ngập tràn những bức ảnh cười rạng rỡ bên chồng, khiến người ta không khỏi xuýt xoa.
Tôi từng nghĩ chị sẽ hiểu và thương tôi, nhưng không. Mỗi lần họp gia đình, chị lại tranh thủ khoe hết chuyện này đến chuyện khác: nào là chiếc áo mới mua, nào là chuyến du lịch vừa về, rồi đến chiếc nhẫn đính đá quý anh rể tặng bất ngờ.
Mọi người ngồi nghe trầm trồ, còn tôi thì chỉ biết cười gượng. Đã vậy, chị còn hay nhìn tôi bằng ánh mắt nửa thương hại nửa châm chọc, rồi buông những câu bóng gió: "Em còn trẻ, đừng bó buộc vào một người đàn ông tồi tệ. Ly hôn đi, tìm người xứng đáng hơn. Chị em mình có nhan sắc cũng có học vấn, tại sao lại phải sống khổ?".
Lời nói ấy, thoạt nghe tưởng là lời khuyên, nhưng với tôi lại như một vết cắt sâu. Tôi cũng từng nghĩ đến việc chấm dứt cuộc hôn nhân này nhưng rồi lại vướng bận bao nhiêu thứ. Tôi sợ bố mẹ buồn, sợ hàng xóm dị nghị, sợ ra ngoài không đủ mạnh mẽ để nuôi thân.
Đêm nào cũng vậy, khi chồng say ngủ sau một chầu nhậu, tôi nằm xoay lưng lại, nghe tiếng ngáy đều đều, thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi nghĩ đến những gì chị nói, nghĩ đến cảnh chị ngồi trong ngôi nhà sang trọng, được chồng chiều chuộng, rồi so với mình đang nằm trong căn phòng chật hẹp với mùi rượu nồng nặc. Khoảng cách ấy như một vách ngăn khổng lồ, càng nhìn càng thấy tủi hổ.
Tôi không biết mình còn đủ sức chịu đựng đến bao giờ. Một mặt, tôi khao khát được giải thoát, tìm lại chính mình. Nhưng mặt khác, tôi vẫn lo lắng cho đủ thứ ràng buộc. Có phải tôi đang tự nhốt mình trong chiếc lồng hôn nhân mục rỗng, trong khi cánh cửa vẫn đang mở? Tôi nên làm thế nào, buông bỏ để làm lại hay tiếp tục cắn răng chịu đựng?
GĐXH – Những ngày vừa qua, tôi sống trong sự sợ hãi và tù túng. Cứ nghe tiếng chân mẹ chồng ngoài cửa là tôi lại thấy sợ…
Tôi biết, nếu kiện ra tòa, tôi hoàn toàn có lý bởi đã có bản án rõ ràng nhưng làm vậy thì mâu thuẫn lại căng hơn.
Trong lúc tìm kiếm dịch vụ chụp ảnh cưới trên mạng, người đàn ông vô tình phát hiện sự thật đau lòng về cô vợ sắp cưới.
GĐXH - Chồng tôi đã có một đời vợ và một cô con gái riêng 12 tuổi, bé đang ở với vợ chồng tôi.
GĐXH – Đọc những gì chồng viết trong cuốn sổ, tôi run rẩy, mồ hôi chảy ướt lưng. Thì ra, suốt thời gian qua, tôi chỉ đang sống trong một vở kịch do chồng dựng lên mà thôi.
GĐXH - Tôi làm dâu được 4 tháng và chắc hẳn câu chuyện của tôi rất nhiều người gặp phải.
Một cậu bé xa lạ xuất hiện và bí mật về trái tim của người chồng quá cố đã khiến tôi vỡ òa trong nước mắt.
Không khí trong nhà bỗng im lìm, bà bỏ vào phòng, còn tôi cũng chẳng dám đi chơi nữa.
GĐXH – Sau khi biết chuyện, tôi nghĩ lại trong suốt những năm qua, chồng luôn thờ ơ, lạnh nhạt với vợ. Có lẽ nào trái tim anh chưa bao giờ thuộc về tôi?
Cô ấy bảo chắc chắn tôi đã nói xấu, đã mách lẻo với bố vợ, nên ông mới gay gắt với cô ấy như vậy.
Suốt 3 năm xa quê không một lần hỏi thăm bố mẹ, ngày về, anh bật khóc như một đứa trẻ, ân hận vì mình đã nông nổi đánh mất thời gian quý giá.