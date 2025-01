Nhóm đối tượng thanh, thiếu niên sử dụng vỏ chai bia ném người đi đường

Khoảng 22h ngày 3/1, Tổ tuần tra 282 Công an huyện Triệu Sơn phối hợp với Công an thị trấn Triệu Sơn, Công an xã Minh Sơn, xã Dân Quyền tiến hành làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phát hiện 4 xe máy chở đôi phóng nhanh vượt ẩu không đội mũ bảo hiểm che biển số xe máy.

Tại khu vực gần Trường THPT Triệu Sơn, một nhóm đối tượng đã có hành vi dùng vỏ chai bia để ra đường khi các phương tiện đang lưu thông.

Trên mỗi xe có mang theo một két vỏ chai bia và dao kiếm. Khi các đối tượng di chuyển đến khu vực trường THPT Triệu Sơn 1 thuộc địa phận thị trấn Triệu Sơn thì nhóm đối tượng này đã dùng vỏ chai bia để ném vào người đi đường.

Tổ tuần tra đã tổ chức lực lượng ngăn chặn, xử lý nhóm 8 đối tượng gồm: Đỗ Đức Duy (SN 2004), Nguyễn Tuấn Anh (SN 2005), Lê Hải Đăng (SN 2008), Đỗ Văn Chung (SN 2007), Trần Nguyễn Tuấn (SN 2004), Lê Văn Quang (SN 2004, đều trú tại xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn), Nguyễn Văn Cường (SN 2005), Ngô Văn Dũng (SN 2005 đều trú tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn).

8 đối tượng bị tạm giữ tại Cơ quan Công an.

Thu giữ 02 kiếm tự chế (dài khoảng 40 cm), hơn 40 vỏ chai bia; nhóm đối tượng có hành vi tụ tập, chuẩn bị hung khí để thách thức, gây gổ với người đi đường. Qua đó kịp thời ngăn chặn nhóm đối tượng gây ra các vụ án, vụ việc đánh nhau, gây rối TTCC.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đã khởi tố vụ án về hành vi gây rối trật tự công cộng, tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.