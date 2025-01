Bắc Giang: Không khai báo lưu trú, một chủ cơ sở bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 16/1, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, khoảng 22h45 ngày 13/01/2025, Công an huyện Sơn Động phối hợp với Công an xã Vĩnh An đã tiến hành kiểm tra và phát hiện có 01 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc đang lưu trú tại nhà bà C.T.T ở xã Vĩnh An, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Công an huyện Sơn Động lập biên bản vi phạm đối với chủ cơ sở lưu trú.

Qua kiểm tra, người nước ngoài đã đến và lưu trú tại nhà bà T từ ngày 09/01/2025 đến ngày 13/01/2025 (05 ngày), thế nhưng không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định.

Căn cứ vào quy định hiện hành, sau khi củng cố hồ sơ tài liệu, Công an huyện Sơn Động đã xử phạt chủ cơ sở cho người nước ngoài lưu trú là bà C.T.T với mức phạt 5.000.000 đồng về hành vi "không khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật", quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 9 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ.

