Những dấu hiệu quan trọng gợi ý nhồi máu cơ tim cấp
Nhồi máu cơ tim cấp là bệnh lý nguy hiểm có khả năng gây tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính, do mảng xơ vữa trong lòng động mạch vành nứt vỡ đột ngột, dòng máu chảy trong lòng động mạch vành ngưng trệ, khiến cho vùng cơ tim tương ứng không được tưới máu.
Nếu tình trạng thiếu máu cơ tim kéo dài, vùng cơ tim thiếu máu không còn khả năng hồi phục dẫn đến hoại tử, nguy hiểm hơn có thể xuất hiện các rối loạn nhịp, cơ tim "mủn nát" gây vỡ thành tim, người bệnh đứng trước nguy cơ đột tử ngay lập tức.
Dấu hiệu nhận biết nhồi máu cơ tim cấp
Nhồi máu cơ tim cấp thường khởi phát bằng cơn đau ngực cấp tính. Đau ngực điển hình do nhồi máu cơ tim cấp có đặc điểm: Đau ngực sau xương ức hoặc vùng trước tim, cảm giác như có ai bóp nghẹt hay có tảng đá đè nặng lên ngực khiến người bệnh phải nín thở, cơn đau có thể lan lên vai trái, lên cằm, xuống cánh tay. Đau ngực do nhồi máu cơ tim thường xuất hiện đột ngột, ngay cả khi nghỉ ngơi, kéo dài hơn 20 phút.
Khoảng 20% các bệnh nhân nhồi máu cơ tim không có triệu chứng hoặc gây ra các triệu chứng mơ hồ, đôi lúc chỉ là cảm giác mệt, hồi hộp hoặc một cảm giác khó chịu không giải thích được, thường thấy ở bệnh nhân tiểu đường. Ngược lại, một số trường hợp nhồi máu cơ tim cấp khởi phát các cơn rối loạn nhịp nguy hiểm gây ngừng tim, người bệnh đột ngột mất ý thức, gọi hỏi không đáp ứng, đòi hỏi phải được cấp cứu ngừng tuần hoàn ngay lập tức nếu không sẽ tử vong.
Các triệu chứng khác của nhồi máu cơ tim cấp kèm theo: mệt mỏi, vã mồ hôi nhiều đặc biệt trong cơn đau, khó thở, hồi hộp đánh trống ngực, cảm giác tim đập nhanh hoặc tim đập bỏ nhịp, nôn hoặc buồn nôn, chân tay lạnh,…
Biến chứng của nhồi máu cơ tim cấp
Nếu không được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời, người bị nhồi máu cơ tim cấp có thể gặp các biến chứng nghiêm trọng như:
Suy tim nặng hoặc sốc tim: Vùng cơ tim bị thiếu máu lớn làm cho chức năng tim suy giảm nghiêm trọng, không còn đủ khả năng hoạt động bình thường. Người bệnh cần được hỗ trợ hô hấp và tuần hoàn nâng cao như thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp cơ tim…
Rối loạn nhịp tim: các rối loạn nhịp tim nguy hiểm có thể khiến người bệnh đột tử ngay lập tức như các cơn tim nhanh thất, rung thất.
Hở van tim nặng do tổn thương cấu trúc van tim, người bệnh nhanh chóng rơi vào trạng thái suy hô hấp nặng.
Thủng cơ tim ở vùng vách ngăn hoặc thành tự do gây vỡ tim: Do tình trạng hoại tử cơ tim, vùng cơ tim mủn nát dẫn đến thủng, vỡ; người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được phẫu thuật kịp thời.
Những việc cần làm khi nghi ngờ bị nhồi máu cơ tim
Khi có biểu hiện gợi ý nhồi máu cơ tim, đặc biệt là đau ngực trái đột ngột, người bệnh cần nhanh chóng gọi sự trợ giúp từ người nhà hoặc trung tâm y tế gần nhất để được đưa đến bệnh viện có đơn vị can thiệp động mạch vành, nhằm thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán như điện tâm đồ, siêu âm tim, xét nghiệm men tim và tiến hành các biện pháp điều trị chuyên sâu như: can thiệp động mạch vành qua da, phẫu thuật bắc cầu nối động mạch, cấp cứu và hồi sức tim mạch…
