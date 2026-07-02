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5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu

Thứ năm, 15:02 02/07/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Nghỉ hưu không có nghĩa là phải ngừng làm việc, cũng không có nghĩa là ai cũng nên tiếp tục đi làm. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, tùy vào sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn còn đi làm hay đã nghỉ ngơi. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ý nghĩa và còn những điều để mong chờ.

5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu - Ảnh 1.5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ

GĐXH - Có những bài học, cha mẹ đã dạy chúng ta từ rất sớm. Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Chỉ đến khi chính mình cũng có thêm tuổi tác, thêm những lo toan và trải qua đủ thăng trầm, ta mới nhận ra, có những điều, cha mẹ đã đúng từ rất lâu.

5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu - Ảnh 2.Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.

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