5 lý do nhiều người vẫn muốn đi làm sau khi nghỉ hưu
GĐXH - Nghỉ hưu không có nghĩa là phải ngừng làm việc, cũng không có nghĩa là ai cũng nên tiếp tục đi làm. Mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau, tùy vào sức khỏe, hoàn cảnh và mong muốn của mình. Điều quan trọng nhất không phải là bạn còn đi làm hay đã nghỉ ngơi. Mà là mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn cảm thấy cuộc sống của mình có niềm vui, có ý nghĩa và còn những điều để mong chờ.
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Sau nghỉ hưu, cụ ông quyết giữ chặt tiền và tránh xa 1 kiểu bạn: Càng nể càng thiệtGia đình - 7 giờ trước
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GĐXH - Theo tử vi, phụ nữ thuộc 4 con giáp dưới đây thường có hậu vận nhiều may mắn.