Về già đừng lui tới 4 nơi này: Nhiều người hối tiếc khi nhận ra thì đã muộn
GĐXH - Nhiều người sau khi nghỉ hưu thường tìm cách lấp đầy sự trống trải bằng những cuộc gặp gỡ và giao lưu. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia tâm lý, có những nơi càng lui tới càng dễ khiến người cao tuổi rơi vào cảm giác hụt hẫng, mệt mỏi và tự tạo áp lực cho chính mình.
Sau nhiều năm bận rộn với công việc và gia đình, không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu với cảm giác trống trải. Họ tìm đến những cuộc gặp gỡ, thăm hỏi hay các buổi tụ họp để khuây khỏa. Thế nhưng, không phải nơi nào cũng mang lại niềm vui.
Người cao tuổi muốn sống an yên nên hạn chế lui tới 4 nơi này
1. Hạn chế quay lại nơi làm việc cũ
Không ít người sau khi nghỉ hưu vẫn thường xuyên ghé lại cơ quan cũ để thăm đồng nghiệp hoặc tìm lại cảm giác quen thuộc. Tuy nhiên, khi đã rời vị trí công tác, môi trường cũng thay đổi theo.
Đồng nghiệp cũ bận rộn với công việc mới, nhân sự thay đổi và guồng quay của tập thể vẫn tiếp tục. Những điều từng thuộc về mình cũng dần trở thành quá khứ.
Nếu quá lưu luyến hào quang cũ, người nghỉ hưu rất dễ cảm thấy chạnh lòng khi nhận ra mình không còn giữ vai trò như trước. Thay vì cố níu giữ ký ức, việc khép lại một chặng đường bằng sự thanh thản sẽ giúp mở ra một giai đoạn sống nhẹ nhàng hơn.
2. Không nên quá thân thiết với những người họ hàng chỉ xã giao
Nhiều người lớn tuổi sợ cô đơn nên thường chủ động tìm đến những người họ hàng ít qua lại với mong muốn có thêm sự kết nối.
Thực tế, những mối quan hệ không đủ thân thiết thường chỉ được duy trì bằng sự khách sáo. Khi gặp nhau, câu chuyện rất dễ xoay quanh con cái, điều kiện kinh tế, lương hưu hay cuộc sống hiện tại. Từ đó, những so sánh, lời bàn tán hoặc hiểu lầm không đáng có cũng dễ phát sinh.
3. Đừng tham gia những buổi tụ họp chỉ để "cho có mặt"
Không ít buổi gặp gỡ dần trở thành nơi mọi người khoe thành tích của con cháu, so sánh mức lương hưu, điều kiện sống hay kể lể những chuyện không vui. Bầu không khí tưởng chừng náo nhiệt nhưng lại dễ khiến người tham gia cảm thấy áp lực, chạnh lòng hoặc bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực.
Thay vì dành thời gian cho những cuộc vui ngắn ngủi nhưng tiêu hao năng lượng, bạn hãy chọn đọc sách, đi bộ, chăm cây, tập thể dục hoặc ở bên gia đình. Chính những điều giản dị ấy lại mang đến cảm giác bình yên lâu dài.
4. Tránh xa những "vòng tròn thị phi"
Ở nhiều khu dân cư, không khó để bắt gặp những nhóm người thường xuyên tụ tập chỉ để bàn tán chuyện người khác. Từ chuyện hàng xóm, con cái, hôn nhân đến đời tư của người quen đều có thể trở thành đề tài.
Nếu tham gia quá nhiều vào những cuộc trò chuyện như vậy, rất dễ vô tình nói điều không nên nói, truyền đi thông tin thiếu chính xác hoặc làm tổn thương người khác. Chỉ một câu nói thiếu cân nhắc cũng có thể dẫn đến mâu thuẫn và khiến cuộc sống tuổi già mất đi sự yên ổn.
4 nguyên tắc để tuổi già bình yên
Muốn những năm tháng sau nghỉ hưu thực sự nhẹ nhàng, điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mối quan hệ, mà là biết giữ cho tâm trí bình an và cuộc sống đơn giản hơn.
Biết khép lại quá khứ một cách nhẹ nhàng
Khi đã nghỉ hưu, hãy chấp nhận rằng mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có điểm dừng. Đừng quá lưu luyến hào quang hay vị trí cũ, cũng không nên thường xuyên quay lại nơi làm việc để tìm cảm giác quen thuộc.
Biết buông đúng lúc không phải là mất mát, mà là cách để mở ra một chặng đường mới thanh thản hơn.
Tinh gọn các mối quan hệ
Không cần duy trì mọi mối quen biết. Hãy dành thời gian cho người thân, bạn bè chân thành và những người thực sự quan tâm đến mình.
Học cách tận hưởng sự cô đơn tích cực
Tuổi già không nhất thiết phải lúc nào cũng đông vui. Thay vì cố lấp đầy thời gian bằng những cuộc tụ họp vô nghĩa, hãy dành thời gian cho những sở thích cá nhân như đọc sách, đi bộ, chăm cây, du lịch, tập thể dục hay quây quần bên gia đình.
Khi biết tận hưởng khoảng thời gian ở một mình, con người sẽ ít phụ thuộc vào sự náo nhiệt bên ngoài và cảm thấy hạnh phúc hơn.
Giữ miệng, giữ lòng để giữ phúc
Một trong những điều quý giá nhất ở tuổi già là biết nói đúng lúc và im lặng đúng chỗ.
Đừng tò mò chuyện riêng của người khác, đừng lan truyền tin đồn, cũng đừng vội phán xét bất kỳ ai. Ít lời hơn, bớt tranh cãi hơn sẽ giúp tránh được nhiều phiền phức và giữ gìn các mối quan hệ.
Khi biết tinh giản các mối quan hệ, giữ tâm an, sống điều độ và dành thời gian cho bản thân, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Đó cũng là bí quyết để giảm bớt phiền muộn, tránh những xung đột không đáng có và tận hưởng quãng đời còn lại một cách an nhiên, trọn vẹn hơn.
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