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5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ

Thứ tư, 18:00 01/07/2026 | Gia đình
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có những bài học, cha mẹ đã dạy chúng ta từ rất sớm. Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Chỉ đến khi chính mình cũng có thêm tuổi tác, thêm những lo toan và trải qua đủ thăng trầm, ta mới nhận ra, có những điều, cha mẹ đã đúng từ rất lâu.

5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ - Ảnh 1.Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiên

GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.

5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ - Ảnh 2.5 điều nhiều người nghỉ hưu rồi mới nhận ra mình chưa kịp chuẩn bị

GĐXH - Nhiều người dành không ít thời gian để chuẩn bị cho ngày nghỉ hưu bằng kế hoạch tài chính hay các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, khi chính thức bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, không ít người lại bất ngờ trước những thay đổi về tâm lý, nhịp sống và các mối quan hệ. Có những điều tưởng chừng rất nhỏ nhưng nếu chuẩn bị từ sớm sẽ giúp tuổi hưu trở nên nhẹ nhàng, bình yên và ý nghĩa hơn.

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