5 điều chỉ khi về già, con cái mới hiểu cha mẹ
GĐXH - Có những bài học, cha mẹ đã dạy chúng ta từ rất sớm. Nhưng khi còn trẻ, chúng ta thường cho rằng mình đã hiểu hết cuộc đời. Chỉ đến khi chính mình cũng có thêm tuổi tác, thêm những lo toan và trải qua đủ thăng trầm, ta mới nhận ra, có những điều, cha mẹ đã đúng từ rất lâu.
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GĐXH - Nếu vẫn giữ 6 quan niệm dưới đây, hành trình làm giàu của bạn có thể sẽ mãi dậm chân tại chỗ.
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GĐXH - Khi một người từng ngoại tình lựa chọn quay về gia đình, cuộc sống có thể dần trở lại bình thường nhưng những áp lực tâm lý chưa chắc đã biến mất. Không ít trường hợp vẫn phải đối diện với cảm giác day dứt, giằng xé và quá trình hàn gắn kéo dài.
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Tháng 7 đỏ rực tài lộc: 3 cung hoàng đạo tiền về không kịp đếmGia đình - 8 giờ trước
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Đừng tin câu 'nhà nghèo nuôi con trai': Giáo sư chỉ ra 3 điều càng giàu càng tốtNuôi dạy con - 8 giờ trước
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GĐXH - Nhiều người cho rằng khoảng cách giữa cha mẹ và con cái khi về già xuất phát từ cuộc sống bận rộn hay điều kiện kinh tế. Nhưng trên thực tế, không ít rạn nứt lại bắt nguồn từ những cách ứng xử rất đời thường. Biết giữ chừng mực và tôn trọng ranh giới của nhau sẽ giúp tình thân bền chặt hơn theo năm tháng.
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Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiênGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.
5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong tình yêu: Nhận biết sớm để không đánh mất chính mìnhChuyện vợ chồng - 1 ngày trước
GĐXH - Tình yêu là sự tôn trọng và đồng hành, không phải kiểm soát hay thao túng cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều hành vi thao túng tâm lý diễn ra rất tinh vi khiến nạn nhân dần mất tự tin, nghi ngờ chính mình mà không nhận ra. Dưới đây là 5 kiểu thao túng tâm lý phổ biến trong các mối quan hệ tình cảm cùng những dấu hiệu giúp bạn nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe tinh thần và xây dựng một mối quan hệ lành mạnh.
Có 4 điều càng về già càng không nên tiết kiệm, nhất là điều đầu tiênGia đình
GĐXH - Tuổi già không có nghĩa là phải sống dè sẻn với tất cả mọi thứ. Hãy tiết kiệm những điều không cần thiết. Nhưng đừng bao giờ tiết kiệm sức khỏe, thời gian dành cho bản thân, những nụ cười và những trải nghiệm. Bởi đó mới là những tài sản quý giá nhất của tuổi già.