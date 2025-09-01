Mới nhất
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

Thứ hai, 11:07 01/09/2025 | Thời sự
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 1.

Hàng vạn người dân tập trung ngã tư Ô Chợ Dừa đón chào đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Trần Ấm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 2.

Các đoàn tham dự lễ duyệt binh, diễu hành đi qua ngã tư Ô Chợ Dừa. Ảnh: Trần Ấm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 3.

Khối chiến sỹ Hải quân đi qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 4.

Khối chiến sỹ Hải quân tiến vào lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 5.

Khối sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đi qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 6.

Khối chiến sỹ Hải quân đánh bộ tiến qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 7.

Khối xe tăng thiết giáp. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 8.

Dàn máy bay trực thăng của Phòng không không quân bay qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 9.

Khối xe thông tin của Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 10.

Khối xe máy hỗn hợp đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 11.

Máy bay phản lực bay qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 12.

Khối nghệ thuật biểu diễn, thể dục thể thao tiến qua lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 13.

Khối thể dục thể thao diễu qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 14.

Khối chiến sỹ Công an nhân dân diễu qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 15.

Khối liên hiệp các xí nghiệp máy. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 16.

Lực lượng không quân Việt Nam bay qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 17.

Các khối quần chúng diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Minh Đạo – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 18.

Khối quần chúng diễu qua lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 19.

Khối sỹ quan các học viện thuộc Bộ Quốc phòng. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 20.

Đơn vị tên lửa của Binh chủng Phòng không không quân diễu qua lễ đài. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 21.

Khối sỹ quan các học viện thuộc Bộ Quốc phòng. Ảnh: Văn Bảo – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 22.

Khối sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam tiến qua lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 23.

Khối nữ chiến sỹ quân y. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 24.

Khối sỹ quan Công an nhân dân tiến vào lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 25.

Khối tự vệ diễu qua lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 26.

Khối thiết bị khí tài quân đội. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 27.

Khối tăng thiết giáp diễu qua lễ đài. Ảnh: Minh Điền – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 28.

Khối xe bọc thép diễu hành qua lễ đài. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 29.

Khối tăng thiết giáp diễu qua lễ đài. Ảnh: Minh Điền – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 30.

Khối xe bọc thép chở bộ binh. Ảnh: Minh Điền – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 31.

Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu cuộc duyệt binh. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 32.

Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu cuộc duyệt binh. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 33.

Học sinh Thủ đô diễu qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 34.

Khối xe hỏa tiễn tiến qua lễ đài. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 35.

Khối bộ đội tên lửa. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 36.

Khối xe pháo binh. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 37.

Khối nữ sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Kim Hùng – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 38.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Văn Tiến Dũng nhận báo cáo của Đại tướng Lê Trọng Tấn, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam duyệt đội ngũ quân đội tham gia duyệt binh. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 39.

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Bộ trưởng Quốc phòng đi duyệt các đơn vị tham gia lễ duyệt binh, diễu hành. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 40.

Tổng Bí thư Lê Duẩn đọc diễn văn kỷ niệm chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 41.

Đoàn Chủ tịch buổi lễ duyệt binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Xuân Lâm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 42.

Quảng trường Ba Đình trong ngày 2/9/1985. Ảnh: Đình Trân – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 43.

Khối chiến sỹ hải quân đánh bộ diễu qua lễ đài. Ảnh: Hồng Thụ – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 44.

Khối nữ chiến sỹ thông tin diễu qua lễ đài. Ảnh: Hồng Thụ – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 45.

Các nữ chiến sỹ công an nhân dân diễu hành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 46.

Nữ quân nhân binh chủng hải quân diễu hành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 47.

Binh chủng thiết giáp diễu hành trên đường Nam Bộ (nay là Lê Duẩn). Ảnh: Cao Phong – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 48.

Máy bay xếp hình số 40 bay qua quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hồng Thụ – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 49.

Binh chủng thiết giáp diễu hành trên đường Nam Bộ (nay là Lê Duẩn). Ảnh: Cao Phong – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 50.

Đơn vị pháo cao xạ diễu hành qua ngã tư Ô Chợ Dừa. Ảnh: Trần Ấm – TTXVN

Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985- Ảnh 51.

Bộ đội tinh nhuệ đặc biệt diễu hành qua khu vực Cửa Nam. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

