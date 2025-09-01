Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985

3 giờ trước

Đang đi câu cá, một nhóm người bất ngờ phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương ven kênh Xáng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, TPHCM. Ngay lập tức, nhóm người đã trình báo cơ quan chức năng.