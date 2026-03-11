Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến
GĐXH - Kè biển Hải Tiến sạt lở tan hoang với những "hố tử thần" và bê tông vỡ nát, gây mất mỹ quan nghiêm trọng ngay ngưỡng cửa mùa du lịch 2026.
Dù mùa du lịch biển 2026 đang cận kề, nhưng tuyến kè chắn sóng biển tại khu du lịch Hải Tiến nối liền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa) vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng do cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 gây ra.
Những mảng bê tông vỡ nát, những "hố tử thần" khoét sâu vào lòng đường không chỉ làm mất mỹ quan của một trọng điểm du lịch, mà còn đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương.
Sức tàn phá của thiên tai khiến bờ biển biến dạng hoàn toàn. Sóng lớn đánh bật nhiều khối bê tông, tạo thành những khoảng trống hở hoác dưới chân kè; trong khi phần mái phía mặt biển bị sụt lún, bong tróc nghiêm trọng.
Với chiều dài gần 3km chạy qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, hệ thống dầm dọc, dầm ngang khóa mái đã đứt gãy hoàn toàn, nhiều đoạn bê tông bị sóng cuốn trôi khiến mái kè đổ sập.
Nghiêm trọng hơn, sự xâm thực của biển đã khoét sâu vào tận nền đất phía trong tường chắn sóng, tạo nên những hố sâu từ 2 đến 4 mét ngay sát mép đường giao thông. Những vệt sụt lún kéo dài khiến mặt đường nhựa nứt toác, gạch đá nằm ngổn ngang xen lẫn với những gốc dừa bị đánh bật rễ, nghiêng đổ, tạo nên một khung cảnh tan hoang ngay trước thềm mùa du lịch.
Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến, UBND Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến, thuộc địa phận xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh.
Trong đó, đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, có văn bản hướng dẫn UBND xã Hoằng Tiến và UBND Hoằng Thanh hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/3.
Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh dựa trên khả năng cân đối thực tế. Các đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng tính cần thiết của từng hạng mục, đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra lãng phí ngân sách.
Lãnh đạo hai địa phương cho biết đã đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền về kinh phí sửa chữa, khắc phục tuyến kè, hiện đang chờ tỉnh phê duyệt để triển khai thi công. Dù vậy, việc khắc phục vẫn chưa được tiến hành, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “lỡ hẹn” với mùa du lịch biển.
Video: Bãi biển Hải Tiến tan hoang trước mùa du lịch.
