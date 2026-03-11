Mới nhất
Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến

Thứ tư, 10:29 11/03/2026 | Xã hội
Nguyễn Văn Hưng
Nguyễn Văn Hưng
GĐXH - Kè biển Hải Tiến sạt lở tan hoang với những "hố tử thần" và bê tông vỡ nát, gây mất mỹ quan nghiêm trọng ngay ngưỡng cửa mùa du lịch 2026.

Dù mùa du lịch biển 2026 đang cận kề, nhưng tuyến kè chắn sóng biển tại khu du lịch Hải Tiến nối liền hai xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh (Thanh Hóa) vẫn đang trong tình trạng sạt lở nghiêm trọng do cơn bão số 5 và số 10 năm 2025 gây ra.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 1.

Kè bãi biển Hải Tiến tan hoang sau các cơn bão năm 2025.

Những mảng bê tông vỡ nát, những "hố tử thần" khoét sâu vào lòng đường không chỉ làm mất mỹ quan của một trọng điểm du lịch, mà còn đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản và sinh kế của hàng nghìn người dân địa phương.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 2.

Những tấm bê tông nằm ngổn ngang.

Sức tàn phá của thiên tai khiến bờ biển biến dạng hoàn toàn. Sóng lớn đánh bật nhiều khối bê tông, tạo thành những khoảng trống hở hoác dưới chân kè; trong khi phần mái phía mặt biển bị sụt lún, bong tróc nghiêm trọng.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 3.

Kè mái bị sóng đánh vỡ tung.

Với chiều dài gần 3km chạy qua 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, hệ thống dầm dọc, dầm ngang khóa mái đã đứt gãy hoàn toàn, nhiều đoạn bê tông bị sóng cuốn trôi khiến mái kè đổ sập.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 4.

Khu vực từ tường chắn sóng đến đường ven biển bị sụt lún, hư hại nghiêm trọng.

Nghiêm trọng hơn, sự xâm thực của biển đã khoét sâu vào tận nền đất phía trong tường chắn sóng, tạo nên những hố sâu từ 2 đến 4 mét ngay sát mép đường giao thông. Những vệt sụt lún kéo dài khiến mặt đường nhựa nứt toác, gạch đá nằm ngổn ngang xen lẫn với những gốc dừa bị đánh bật rễ, nghiêng đổ, tạo nên một khung cảnh tan hoang ngay trước thềm mùa du lịch.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 5.

Cây cối gãy đổ ngổn ngang dọc bờ biển, sụt lún nghiêm trọng như những "hố tử thần".

Trước thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND xã Hoằng Tiến, UBND Hoằng Thanh và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến, thuộc địa phận xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 6.

Mặt đường nhựa nứt toác, gạch đá nằm ngổn ngang.

Trong đó, đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, có văn bản hướng dẫn UBND xã Hoằng Tiến và UBND Hoằng Thanh hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 3/3.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 7.

Để đảm bảo cho người dân và du khách, chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí kè biển bị sạt lở.

Sở Tài chính thẩm định hồ sơ và tham mưu phương án hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh dựa trên khả năng cân đối thực tế. Các đơn vị phải rà soát kỹ lưỡng tính cần thiết của từng hạng mục, đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu để xảy ra lãng phí ngân sách.

Lãnh đạo hai địa phương cho biết đã đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền về kinh phí sửa chữa, khắc phục tuyến kè, hiện đang chờ tỉnh phê duyệt để triển khai thi công. Dù vậy, việc khắc phục vẫn chưa được tiến hành, làm dấy lên lo ngại nguy cơ “lỡ hẹn” với mùa du lịch biển.

Video: Bãi biển Hải Tiến tan hoang trước mùa du lịch.

Những ‘hố tử thần’ và bê tông vỡ nát nằm ngổn ngang tại biển Hải Tiến - Ảnh 8.Bao giờ bãi biển đẹp nhất nhì Đồng Hới thoát cảnh sạt lở?

GĐXH - Bãi biển đẹp nhất nhì thành phố Đồng Hới bị xâm thực, sạt lở bất thường, dù nhiều tháng trời tìm giải pháp nhưng đến nay thực trạng trên vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Tin liên quan

Bao giờ bãi biển đẹp nhất nhì Đồng Hới thoát cảnh sạt lở?

Bao giờ bãi biển đẹp nhất nhì Đồng Hới thoát cảnh sạt lở?

Hàng loạt Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn xuống cấp trước mùa du lịch hè 2023

Hàng loạt Hubway dọc bãi biển Sầm Sơn xuống cấp trước mùa du lịch hè 2023

Quảng Ninh: Nhếch nhác bãi biển du lịch Cô Tô bị rong biển chết phủ kín

Quảng Ninh: Nhếch nhác bãi biển du lịch Cô Tô bị rong biển chết phủ kín

Rác thải chôn lấp lộ thiên chậm xử lý, bãi biển ở Thừa Thiên Huế ngập trong rác

Rác thải chôn lấp lộ thiên chậm xử lý, bãi biển ở Thừa Thiên Huế ngập trong rác

Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế

Bãi biển biến thành "bãi rác" sau mưa bão ở Thừa Thiên Huế

Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đáp ứng điều kiện này mới được làm hộ chiếu (passport) năm 2026

Đời sống - 35 phút trước

GĐXH - Để được cấp hộ chiếu (passport) năm 2026 người dân cần đáp ứng những điều kiện gì? Dưới đây là thông tin cụ thể bạn đọc có thể tham khảo.

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Lào

Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại Lào

Xã hội - 54 phút trước

GĐXH - Trong quá trình làm nhiệm vụ tại Lào, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, cất bốc một hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực hang núi.

Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

Xã hội - 56 phút trước

GĐXH - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Nóng nảy mất khôn: 4 con giáp dễ bốc đồng, tự rước rắc rối vào thân

Nóng nảy mất khôn: 4 con giáp dễ bốc đồng, tự rước rắc rối vào thân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, 4 con giáp dưới đây thường có xu hướng nghĩ gì làm nấy, đôi khi không lường trước hậu quả nên dễ vướng vào những rắc rối không đáng có.

3 ngày sinh Âm lịch 'nở muộn nhưng rực rỡ', hậu vận phú quý khó ai bì

3 ngày sinh Âm lịch 'nở muộn nhưng rực rỡ', hậu vận phú quý khó ai bì

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm tử vi, một số ngày sinh Âm lịch lại mang vận số "nở muộn": càng trải qua nhiều thử thách, họ càng tích lũy được kinh nghiệm quý giá để đổi lấy thành công và tài lộc về sau.

Gần 3 thập kỷ P&G đồng hành cùng ước mơ học tập của thế hệ trẻ Việt Nam

Gần 3 thập kỷ P&G đồng hành cùng ước mơ học tập của thế hệ trẻ Việt Nam

Xã hội - 2 giờ trước

Sáng ngày 7/3, Công ty Procter & Gamble Việt Nam (P&G Việt Nam) phối hợp cùng Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trao Học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 150 học sinh giỏi vượt khó trên địa bàn thành phố, đánh dấu cột mốc mới trong hành trình 29 năm bền bỉ đầu tư cho giáo dục và phát triển cộng đồng.

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Đồng Nai: Khởi tố vụ tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh làm gián đoạn đường sắt Bắc – Nam

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy” đối với vụ việc tàu Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh xảy ra ngày 6/3/2026.

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngột

Miền Bắc nắng liên tục rồi lại thay đổi thời tiết đột ngột

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc sẽ nắng ấm liên tục trong 3 ngày tới, đến cuối tuần trời lại có mưa do gió Đông Nam ẩm hoạt động mạnh.

Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Chính phủ dự kiến điều chỉnh lương cơ sở tăng khoảng 8% từ 1/7/2026; các khoản lương hưu, trợ cấp người có công và an sinh xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM lên tiếng về đề xuất di dời, xây cơ sở mới

Trường ĐH Bách Khoa TPHCM lên tiếng về đề xuất di dời, xây cơ sở mới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trường ĐH Bách Khoa khẳng định định hướng phát triển của trường luôn gắn với quy hoạch đô thị và chiến lược phát triển lâu dài của TPHCM

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Tai nạn giao thông ở hầm Đèo Bụt, 2 người bị thương mắc kẹt trong cabin

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông giữa 3 ô tô tại hầm Đèo Bụt trên cao tốc Vũng Áng - Bùng đoạn xã Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) khiến 2 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng, tuyến đường này bị ùn tắc.

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Con giáp cuối tháng 3 đỏ vận tiền bạc, cơ hội kiếm tiền dồn dập 2026

Đời sống
Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Tử vi 2026: 5 con giáp tiền bạc “chỉ tiến không lùi”, càng làm càng giàu

Đời sống
Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Ai được tăng lương cơ sở từ 1/7/2026?

Đời sống
Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Xã hội

