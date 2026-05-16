Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng

Thứ bảy, 19:45 16/05/2026 | Thời sự

Cơn dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân hư hại. Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.

Chiều 15/5, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng hỗn loạn trong cơn dông lốc bất ngờ xảy ra tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều cửa kính nhà dân vỡ vụn, cây cối ngã đổ, nhiều tuyến đường ngập sâu.

Đáng chú ý, một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió mạnh hất tung tủ kính chứa trang sức ra ngoài đường. Hình ảnh các tủ vàng trôi giữa dòng nước mưa khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Clip ghi lại hình ảnh tủ vàng bị cuốn ra giữa đường (Nguồn: Trung tâm thương mại Ea Kar)

Chia sẻ với VNExpress, anh Thanh Long, chủ tiệm vàng gặp sự cố cho biết cơn gió đến quá nhanh khiến gia đình không kịp trở tay.

“Nó bay hết, như bão cấp 12, 13 gì đó. Hai cái tủ bay ra ngoài đường luôn rồi trôi theo nước mưa”, anh Long nói.

Theo lời kể của chủ tiệm vàng, lúc đầu chỉ xuất hiện mưa nhỏ kèm gió nhẹ, sau đó thời tiết chuyển biến đột ngột với mưa lớn, sấm sét liên tục và gió giật cực mạnh.

“Ban đầu mưa bay bay một chặp rồi bắt đầu ào ào liên tục, sấm sét đánh đùng đùng. Tôi không sập cửa xuống kịp, gió ùa một phát là hai cái tủ vàng bay ra ngoài đường luôn, đổ xuống bể hết”, anh kể.

Nhiều trang sức như nhẫn, lắc tay, bông tai bị cuốn trôi theo dòng nước. Do gió lớn và vật dụng bay tứ tung, không ai dám lao ra đường để nhặt tài sản ngay thời điểm xảy ra dông lốc.

“Gió mạnh không ai dám chạy ra hết. Lúc gió bắt đầu im rồi mới chạy ra lượm nhưng được ít, nhưng nước mạnh quá nên trôi hết rồi. Có xe đi qua cán, lắc vàng, bông tai bẹp dí ngoài đường”, anh Long cho hay. Chủ tiệm ước tính thiệt hại có thể lên tới vài tỷ đồng.

Gió cũng phá nát cửa kính

Ngoài thiệt hại tại tiệm vàng, nhiều khu vực ở xã Ea Kar cũng bị ảnh hưởng nặng sau trận mưa dông. Một số tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Tất Thành và Quốc lộ 26 xuất hiện tình trạng ngập sâu, giao thông gặp khó khăn.

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận dông lốc tại Ea Kar. Ảnh: N.D/ Báo Pháp luật TP.HCM

Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồng - Ảnh 2.

Cây xanh bị bật gốc tại xã Ea Kar. Ảnh: N.D/ Báo Pháp luật TP.HCM

Chia sẻ với báo Pháp luật TP.HCM, tối ngày 15/5, một lãnh đạo UBND xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trận mưa lớn kèm dông lốc xảy ra trên địa bàn đã khiến nhiều cây xanh gãy đổ, nhiều căn nhà tốc mái.

“Hiện chúng tôi chưa thống kê cụ thể thiệt hại. Tuy nhiên, có rất nhiều nhà bị tốc mái, nhiều cây xanh gãy đổ. Các lực lượng đang tập trung xử lý, khắc phục hậu quả. Rất may, vụ việc không có thiệt hại về người”, lãnh đạo này nói.

Lực lượng chức năng xã Ea Kar khuyến cáo người dân không ra đường khi không có việc cần thiết để bảo đảm an toàn. Đồng thời, cảnh sát giao thông và các lực lượng khác được huy động để xử lý tình trạng cây gãy đổ trên đường.

Phạm Trang (t/h)

Phạm Trang (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân; El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho Quế

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Tuyên Quang khiến một nam sinh tử vong, một em khác mất tích.

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn Trung

Thời sự - 17 giờ trước

GĐXH - Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Thời sự - 18 giờ trước

Loài thỏ cổ hiếm có và ít được biết đến nhất thế giới cùng nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như Tê tê java, Cầy gấm, Gà lôi trắng… được bẫy ảnh ghi nhận tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa.

Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng

Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng

Thời sự - 20 giờ trước

UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang tìm thân nhân của bé trai khoảng 2–3 tuổi bị bỏ rơi tại Phòng khám Bình An vào rạng sáng 15/5.

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Thời sự - 20 giờ trước

GĐXH - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội. Chỉ ít phút sau phát hiện sự cố, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM), Hiệu trưởng đã xin từ chức; Lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đô

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống các tuyến vành đai cùng trục giao thông hướng tâm được xác định là khung phát triển chiến lược, định hình không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới.

Xem nhiều

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vong

Thời sự

GĐXH - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua địa bàn tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong.

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh sau đợt nắng nóng như thiêu đốt

Thời sự
Tin sáng 15/5: Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ việc liên quan đến Miu Lê

Tin sáng 15/5: Hà Nội sẽ di dời trụ sở các Bộ, ngành ra khu mới; Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lên tiếng vụ việc liên quan đến Miu Lê

Thời sự
Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt

Thời sự
Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top