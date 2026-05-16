Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạm
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh tra tỉnh triển khai 33 cuộc thanh tra kinh tế, xã hội trên các lĩnh vực, trong đó 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 9 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay đã ban hành 24 kết luận thanh tra, còn 9 cuộc thanh tra chưa kết thúc, chưa ban hành kết luận. Qua thanh tra, phát hiện vi phạm, kiến nghị xử lý và thu hồi hơn 17 tỷ đồng.
Qua hoạt động thanh tra, nhiều sai phạm được phát hiện, xử lý kịp thời, góp phần siết chặt kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên địa bàn.
Cùng với công tác thanh tra, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Tính đến hết tháng 4/2026, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 7.210 đơn thư, trong đó có 6.519 đơn đủ điều kiện xử lý và 4.672 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết.
Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động thanh tra vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định như việc theo dõi, đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa được thường xuyên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa khắc phục xong. Tình trạng đơn thư, khiếu nại, tố cáo chưa có chiều hướng giảm; các vụ khiếu kiện, tập trung đông người vẫn còn xảy ra...
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao những kết quả mà ngành thanh tra đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của ngành thanh tra trong việc phòng ngừa vi phạm, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, hoàn thành kế hoạch thanh tra 2026, trọng tâm là các dự án tồn đọng. Theo dõi sát việc khắc phục sau thanh tra, kiểm toán, thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp tại cơ sở. Tăng cường thanh tra trách nhiệm ở các lĩnh vực nhạy cảm gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, liêm chính và giỏi chuyên môn.
