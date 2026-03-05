Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc
GĐXH - Việc trồng cây không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, rực rỡ khi xuân về mà còn được xem là cách thu hút trường khí tốt, góp phần mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia đình trong dịp đầu năm.
Cây may mắn tài lộc
Cây may mắn tài lộc có nguồn gốc từ Ấn Độ, thường được trồng theo cụm từ 3 đến 5 cây trong cùng một chậu, với tán lá vươn cao, hướng lên trên. Mỗi chậu thường có 5 quả, tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, mang ý nghĩa cầu chúc gia đình đón năm mới với đầy đủ phúc, lộc và sức khỏe.
Loại cây này phù hợp để đặt tại phòng khách, bàn làm việc hoặc dùng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong những dịp đặc biệt, nhất là đầu năm mới.
Cây ngọc bích (phỉ thúy)
Cây ngọc bích gây ấn tượng với những chiếc lá nhỏ, tròn như đồng xu, tượng trưng cho tiền tài và sự dư dả. Lá cây dày, xanh mướt được xem là biểu hiện của cuộc sống sung túc, tài chính ổn định và viên mãn.
Loại cây này đặc biệt phù hợp với gia chủ mệnh Mộc, nhất là khi được đặt ở hướng Đông Nam – khu vực đại diện cho tài lộc trong phong thủy nhà ở.
Cây thuộc họ tre trúc
Các loại cây thuộc họ tre trúc từ lâu đã được xem là biểu tượng phong thủy tốt lành trong dịp Tết. Tre đại diện cho sự vững vàng, phú quý và phát triển bền bỉ, trong khi trúc mang ý nghĩa như một lời chúc tốt đẹp cho gia đình.
Theo quan niệm dân gian, trồng tre hoặc trúc quanh nhà sẽ giúp thu hút may mắn và những điều hanh thông.
Khi bày trí tre trúc trong không gian sống hiện đại, gia chủ nên đặt cây ở hướng Đông để tăng cường sức khỏe và vận khí. Đồng thời, cần tránh trồng hoặc đặt bốn cây tre, trúc chung một chậu, bởi con số này được cho là không tốt trong phong thủy và có thể làm suy giảm năng lượng tích cực.
Cây trạng nguyên
Hoa trạng nguyên nổi bật với sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự thành công, may mắn và thuận lợi trên con đường học tập, thi cử.
Theo phong thủy, màu đỏ của cây còn đại diện cho niềm vui, sự gắn kết và hạnh phúc trong gia đình.
Đối với những gia đình có con nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, việc trưng bày cây trạng nguyên trong nhà dịp Tết được xem như một lời cầu chúc cho con cái học hành tiến bộ, thi cử đỗ đạt. Cây nên được đặt tại cung Văn Xương để hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập và phát triển trí tuệ.
Cây hồng phát lộc (vạn lộc)
Hồng phát lộc, còn gọi là vạn lộc lá đỏ, là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng. Trong văn hóa Á Đông, sắc đỏ gắn liền với may mắn và hạnh phúc, vì vậy cây hồng phát lộc được tin rằng sẽ mang đến điềm lành, giúp công danh và sự nghiệp của gia chủ ngày càng hanh thông.
Việc trang trí cây hồng phát lộc trong nhà không chỉ tạo điểm nhấn về màu sắc cho không gian sống mà còn góp phần thu hút nguồn năng lượng tích cực trong dịp năm mới.
Đối với những ngôi nhà hướng Bắc, đặt chậu cây này ở khu vực phía Nam được cho là giúp kích hoạt vận may trong sự nghiệp và đường tình duyên.
Cây kim ngân lượng
Kim ngân lượng là loại cây phong thủy quen thuộc, thường được trưng bày với mong muốn thu hút may mắn và tài lộc. Cây nổi bật nhờ những chùm quả đỏ rực, tượng trưng cho vận may và sự hưng thịnh.
Tán lá xanh kết hợp cùng sắc đỏ của quả tạo cảm giác sung túc, đủ đầy, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống.
Để tăng ý nghĩa phong thủy, nhiều gia đình thường trang trí thêm chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng dưới gốc cây, với niềm tin sẽ giúp kích hoạt dương khí, mang lại một năm mới nhiều niềm vui và thuận lợi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượngỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, 12 con giáp có lá số tử vi và mệnh số khác nhau. Vậy những con giáp này nên mua gì đầu năm 2026 để cải thiện phong thủy, phát triển tài lộc, ổn định đường tình duyên và có một năm viên mãn hạnh phúc?
Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấuỞ - 15 giờ trước
GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.
Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượngỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Đầu năm mới là thời điểm mà nhiều người quan tâm đến việc mua sắm và đầu tư để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng.
Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủyỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Việc chọn vị trí mộ hợp tuổi được nhiều người quan tâm để giữ gìn trọn vẹn mạch phong thủy và sự bình an cho con cháu. Theo quan điểm phong thủy, khi vị trí mộ được đặt đúng, sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, giúp gia đình đón nhận điều cát lành.
Hé lộ ý nghĩa số 49 và những thông điệp được ẩn đằng sau con số nàyỞ - 20 giờ trước
GĐXH - Số 49 tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều tầng nghĩa sâu sắc. Dưới góc độ phong thủy, số 49 không chỉ là “một con số” mà còn là biểu tượng của chu kỳ, sự chuyển đổi và cả cơ hội – bên cạnh những quan niệm truyền thống.
Các con số trùng giờ trùng phút báo hiệu điềm gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu như bỗng một ngày nào đó bạn lại thấy đồng hồ hiển thị trùng giờ trùng phút thì hãy thử xem ý nghĩa của con số đó trong bài viết dưới đây, xem là con số này đang báo hiệu điều gì đến bạn.
Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khíỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Tháng 3, miền Bắc bước vào giai đoạn nồm ẩm, miền Nam bắt đầu tăng nhiệt. Không khí nóng ẩm khiến nhà cửa dễ bám bụi, ẩm mốc, tạo cảm giác bí bách, trì trệ. Trong quan niệm phong thủy, đây là thời điểm cần “khơi thông khí”, giữ không gian sống khô thoáng, gọn gàng để duy trì sinh khí và tránh hao tổn tài lộc.
Bí quyết chăm sóc cây cảnh sau Tết luôn được tươi đẹpỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Nguyên Đán là thời điểm các gia đình trang trí nhà cửa bằng cây cảnh như đào, quất, mai và các loại hoa. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, việc chăm sóc cây để chúng hồi phục và phát triển bền vững là một nhiệm vụ không thể bỏ qua.
Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, tam tai là cách tính theo từng nhóm tuổi ở tất cả mọi người. Tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp chính xác 3 năm tam tai năm nào nặng nhất và cách hóa giải, từ đó nhìn tam tai như một chu kỳ thử thách để trưởng thành thay vì nỗi lo sợ.
Chỉ cần đặt vật phẩm này trong phòng ngủ, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc gia đình được cải thiện như ýỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Việc sử dụng và bố trí đồ phong thuỷ trong phòng ngủ ngày càng trở nên phổ biến bởi những tác động tích cực mà nó mang lại cho sức khỏe, tinh thần, tài lộc và hạnh phúc gia đình.
Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?Ở
GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, tam tai là cách tính theo từng nhóm tuổi ở tất cả mọi người. Tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp chính xác 3 năm tam tai năm nào nặng nhất và cách hóa giải, từ đó nhìn tam tai như một chu kỳ thử thách để trưởng thành thay vì nỗi lo sợ.