Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Cây may mắn tài lộc

Cây may mắn tài lộc có nguồn gốc từ Ấn Độ, thường được trồng theo cụm từ 3 đến 5 cây trong cùng một chậu, với tán lá vươn cao, hướng lên trên. Mỗi chậu thường có 5 quả, tượng trưng cho ngũ phúc lâm môn, mang ý nghĩa cầu chúc gia đình đón năm mới với đầy đủ phúc, lộc và sức khỏe.

Cây may mắn tài lộc có nguồn gốc từ Ấn Độ, thường được trồng theo cụm từ 3 đến 5 cây trong cùng một chậu, với tán lá vươn cao, hướng lên trên.

Loại cây này phù hợp để đặt tại phòng khách, bàn làm việc hoặc dùng làm quà tặng cho người thân, bạn bè trong những dịp đặc biệt, nhất là đầu năm mới.

Cây ngọc bích (phỉ thúy)

Cây ngọc bích gây ấn tượng với những chiếc lá nhỏ, tròn như đồng xu, tượng trưng cho tiền tài và sự dư dả. Lá cây dày, xanh mướt được xem là biểu hiện của cuộc sống sung túc, tài chính ổn định và viên mãn.

Cây ngọc bích gây ấn tượng với những chiếc lá nhỏ, tròn như đồng xu, tượng trưng cho tiền tài và sự dư dả.

Loại cây này đặc biệt phù hợp với gia chủ mệnh Mộc, nhất là khi được đặt ở hướng Đông Nam – khu vực đại diện cho tài lộc trong phong thủy nhà ở.

Cây thuộc họ tre trúc

Các loại cây thuộc họ tre trúc từ lâu đã được xem là biểu tượng phong thủy tốt lành trong dịp Tết. Tre đại diện cho sự vững vàng, phú quý và phát triển bền bỉ, trong khi trúc mang ý nghĩa như một lời chúc tốt đẹp cho gia đình.

Theo quan niệm dân gian, trồng tre hoặc trúc quanh nhà sẽ giúp thu hút may mắn và những điều hanh thông.

Theo quan niệm dân gian, trồng tre hoặc trúc quanh nhà sẽ giúp thu hút may mắn và những điều hanh thông.

Khi bày trí tre trúc trong không gian sống hiện đại, gia chủ nên đặt cây ở hướng Đông để tăng cường sức khỏe và vận khí. Đồng thời, cần tránh trồng hoặc đặt bốn cây tre, trúc chung một chậu, bởi con số này được cho là không tốt trong phong thủy và có thể làm suy giảm năng lượng tích cực.

Cây trạng nguyên

Hoa trạng nguyên nổi bật với sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự thành công, may mắn và thuận lợi trên con đường học tập, thi cử.

Theo phong thủy, màu đỏ của cây còn đại diện cho niềm vui, sự gắn kết và hạnh phúc trong gia đình.

Hoa trạng nguyên nổi bật với sắc đỏ rực rỡ, tượng trưng cho sự thành công, may mắn và thuận lợi trên con đường học tập, thi cử.

Đối với những gia đình có con nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị bước vào các kỳ thi quan trọng, việc trưng bày cây trạng nguyên trong nhà dịp Tết được xem như một lời cầu chúc cho con cái học hành tiến bộ, thi cử đỗ đạt. Cây nên được đặt tại cung Văn Xương để hỗ trợ tốt hơn cho việc học tập và phát triển trí tuệ.

Cây hồng phát lộc (vạn lộc)

Hồng phát lộc, còn gọi là vạn lộc lá đỏ, là loại cây phong thủy được nhiều gia đình ưa chuộng. Trong văn hóa Á Đông, sắc đỏ gắn liền với may mắn và hạnh phúc, vì vậy cây hồng phát lộc được tin rằng sẽ mang đến điềm lành, giúp công danh và sự nghiệp của gia chủ ngày càng hanh thông.

Cây hồng phát lộc được tin rằng sẽ mang đến điềm lành, giúp công danh và sự nghiệp của gia chủ ngày càng hanh thông.

Việc trang trí cây hồng phát lộc trong nhà không chỉ tạo điểm nhấn về màu sắc cho không gian sống mà còn góp phần thu hút nguồn năng lượng tích cực trong dịp năm mới.

Đối với những ngôi nhà hướng Bắc, đặt chậu cây này ở khu vực phía Nam được cho là giúp kích hoạt vận may trong sự nghiệp và đường tình duyên.

Cây kim ngân lượng

Kim ngân lượng là loại cây phong thủy quen thuộc, thường được trưng bày với mong muốn thu hút may mắn và tài lộc. Cây nổi bật nhờ những chùm quả đỏ rực, tượng trưng cho vận may và sự hưng thịnh.

Kim ngân lượng là loại cây phong thủy quen thuộc, thường được trưng bày với mong muốn thu hút may mắn và tài lộc.

Tán lá xanh kết hợp cùng sắc đỏ của quả tạo cảm giác sung túc, đủ đầy, mang đến nguồn năng lượng tích cực cho không gian sống.

Để tăng ý nghĩa phong thủy, nhiều gia đình thường trang trí thêm chỉ đỏ hoặc đồng tiền vàng dưới gốc cây, với niềm tin sẽ giúp kích hoạt dương khí, mang lại một năm mới nhiều niềm vui và thuận lợi.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.