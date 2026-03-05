Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượng

Tuổi Thìn

Màu xanh lá tượng trưng cho sức sống mạnh mẽ của thiên nhiên và khi người tuổi Thìn sử dụng màu này, họ sẽ trở nên mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng và tạo ấn tượng tốt với người khác.

Màu đỏ mang đến cảm hứng sáng tạo cho người tuổi Thìn, trong khi màu tím giúp họ vượt qua khó khăn và duy trì sự bình tĩnh trong năm 2026. Vì vậy lựa chọn các đồ dùng có 3 gam màu xanh lá, đỏ, tím vào đầu năm sẽ đem lại nhiều năng lượng may mắn, tích cực cho người tuổi Thìn.

Tuổi Thìn được quản lý bởi nguyên tố Thổ và đặc trưng bởi năng lượng dương, do vậy, bạn có thể mua sắm các vật dụng từ gốm, đất nung. Các vật trang trí bằng gạch cũng có thể gia tăng thêm sự may mắn cho những người tuổi Thìn.

Tuổi Tỵ

Nếu bạn đang thắc mắc 12 con giáp nên mua gì đầu năm 2026 với người tuổi Tỵ thì nên chú ý đến các vật phẩm mang màu tím, vàng và đỏ. Tím là gam màu giúp tuổi Tỵ nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, từ đó đưa ra những quyết định đúng hướng.

Thêm vào đó các vật dụng màu vàng giúp tuổi Tỵ thuận lợi trên con đường tài lộc, trong khi màu đỏ mang lại sự suôn sẻ trong tình duyên.

Tuổi Tỵ thuộc nguyên tố Hỏa và năng lượng âm, nên có thể tận dụng phong thủy tốt nhất bằng cách mua sắm các vật dụng thuộc hành Hỏa như nến thơm, lò sưởi, bếp nướng…

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có thể sử dụng màu trắng và màu be sữa để mang lại tính tích cực cho công việc. Hai gam màu này giúp tuổi Ngọ tránh xa những kẻ xấu, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc và dễ dàng hòa nhập với môi trường mới.

Ngoài ra người tuổi Ngọ cũng có thể mua sắm các vật phẩm màu vàng, màu vàng tượng trưng cho sự ấm áp và có thể tăng cường thuận lợi cho đường tình duyên. Đối với người tuổi Ngọ độc thân, màu vàng có thể mang đến cơ hội gặp gỡ đối tác phù hợp, trong khi người đã có gia đình có thể tạo ra sự hạnh phúc và êm ấm. Thêm vào đó, màu đỏ giúp người tuổi Ngọ gặp may mắn và thu hút sự hỗ trợ từ những người quý trọng, dẫn dắt trên con đường thành công.

Chịu sự chi phối nguyên tố Hỏa và mang theo năng lượng dương, một gợi ý phong thủy hay cho người người tuổi Ngọ là có thể chọn các món đồ nội thất bằng gỗ sang trọng, đẳng cấp để trang trí nhà cửa nhằm tăng cường năng lượng may mắn trong năm mới.

Tuổi Mùi

Màu xanh dương là một màu may mắn đặc biệt đối với người tuổi Mùi, mang lại những điều thuận lợi cho công việc, giúp họ đạt được nhiều thành tích xuất sắc và cơ hội thăng tiến cao trong sự nghiệp.

Màu xanh lục giúp cải thiện mối quan hệ xã hội và thu hút tình duyên tốt đẹp. Màu vàng nhạt mang đến tài lộc và thành công cho người tuổi Mùi. Do đó, để trả lời cho câu hỏi 12 con giáp nên mua gì đầu năm 2026 đối với tuổi Mùi thì bạn nên ưu tiên chọn các vật phẩm mang màu xanh dương, xanh lục và vàng.

Người tuổi Mùi có thể mua sắm các loại đá, pha lê, hoặc các vật dụng bằng đất nung có dáng tròn như bộ ấm trà để gia tăng năng lượng âm và nguyên tố Thổ.

Tuổi Mùi chịu sự chi phối của nguyên tố Thổ và mang theo năng lượng âm, theo nguyên tắc ngũ hành, vật dụng thuộc hành Hỏa được xem là có lợi cho tuổi Mùi. Do đó, để tối ưu hóa phong thủy, thu hút tài lộc, người tuổi Mùi có thể mua sắm các loại đá, pha lê, hoặc các vật dụng bằng đất nung có dáng tròn như bộ ấm trà để gia tăng năng lượng âm và nguyên tố Thổ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.