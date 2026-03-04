Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu

Thứ tư, 19:01 04/03/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.


1. Hoa héo, cây khô sau lễ cúng

Hoa tươi, cây xanh giúp không gian sinh động, hỗ trợ lọc không khí và điều hòa độ ẩm. Tuy nhiên, khi đã héo úa, chúng lại trở thành hình ảnh của sự suy tàn, trì trệ. Sau Rằm tháng Giêng, các gia đình nên thay hoa ngay khi cánh bắt đầu rũ xuống, tránh để hoa khô trên bàn thờ quá lâu.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, giữ hoa héo không đồng nghĩa "mất lộc", nhưng thể hiện sự thiếu chăm chút, ảnh hưởng tới cảm xúc và tinh thần gia chủ.

Cây chết lâu ngày còn có thể phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, gây hại cho sức khỏe. Muốn "thuận khí" trong tháng 3, gia chủ nên bỏ cây khô và chọn cây phù hợp, chăm sóc tốt để duy trì sinh khí.

2. Đồng hồ hỏng, ngừng chạy

Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy thời gian. Theo quan niệm dân gian, đồng hồ dừng mang ý nghĩa ngưng trệ, thiếu vận động. Nếu trong nhà có đồng hồ hỏng, gia chủ nên sửa chữa ngay hoặc tháo bỏ, tránh để "đứng im" kéo dài.

Thay đổi không gian sống để ở thuận khí và kích tài lộc tháng 3 năm 2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Không chỉ đồng hồ treo tường mà đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn hay đồng hồ đeo tay đã hỏng cũng nên được xử lý gọn gàng thay vì cất giữ trong ngăn kéo.

3. Quần áo, giày dép rách cũ không còn sử dụng

Tháng 3 là giai đoạn chuyển mùa, thích hợp để sắp xếp lại tủ đồ. Quần áo cũ, không còn sử dụng vừa chiếm diện tích, vừa khiến việc lựa chọn trang phục trở nên rối rắm.

Người xưa cho rằng việc tích trữ đồ rách mang ý nghĩa không may mắn, dễ ảnh hưởng tới tài vận. Ở góc độ thực tế, quần áo và giày dép cũ để lâu ngày có thể phát sinh ẩm mốc, vi khuẩn, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe.

Giày dép đặc biệt cần được rà soát kỹ. Bàn chân là nền tảng di chuyển và lao động nên giữ giày rách, hỏng trong nhà không chỉ mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Khi loại bỏ đồ cũ, giữ đồ còn có giá trị sử dụng là bước quan trọng để duy trì môi trường sống gọn gàng, tích cực.

4. Thực phẩm quá hạn trong tủ lạnh

Vào tháng 3 thời tiết nồm ẩm, thực phẩm dễ hư hỏng hơn. Đồ ăn quá hạn tích tụ vi khuẩn, gây mùi, dễ tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Sau Rằm tháng Giêng, các gia đình nên kiểm tra hạn sử dụng, phân loại thực phẩm và vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Đây không chỉ là thói quen tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì sự sạch sẽ - một yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở.

5. Hóa đơn, giấy tờ tài chính cũ

Nhiều gia đình có thói quen để lẫn lộn hóa đơn điện nước, biên lai, giấy tờ ngân hàng… Điều này vừa làm mất mỹ quan mà cũng tiềm ẩn nguy cơ thất lạc thông tin quan trọng.

Các gia chủ nên phân loại lưu trữ giấy tờ theo từng tập hồ sơ rõ ràng, hủy đúng cách những tài liệu không còn cần thiết. Quản lý tài chính hiệu quả luôn bắt đầu từ sự ngăn nắp.

6. Đồ điện tử hỏng, dây nhợ cũ

Ngăn kéo trong nhiều gia đình thường chứa đầy dây sạc, củ sạc hỏng, điện thoại cũ không còn sử dụng. Phần lớn những vật dụng này chỉ chiếm diện tích và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cần phân loại lại, giữ những thiết bị còn hoạt động tốt và đưa phần còn lại tới điểm thu gom rác thải điện tử. Việc sử dụng củ sạc đa cổng cũng giúp giảm đáng kể số lượng dây nhợ trong nhà.

Ngoài ra, quạt hỏng, bóng đèn cháy, ổ cắm lỏng… thường bị trì hoãn sửa chữa. Đèn thiếu sáng làm giảm hiệu suất làm việc, ổ điện lỏng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Bước sang tháng 3, nhu cầu dùng quạt, điều hòa tăng cao là thời điểm tốt để bạn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện ở trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Thay đổi không gian sống để ở thuận khí và kích tài lộc tháng 3 năm 2026 - Ảnh 2.Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

GĐXH – Theo quan niệm dân gian và phong thủy, không phải loài hoa nào cũng phù hợp đặt trên bàn thờ trong dịp cúng Rằm tháng Giêng. Dưới đây là những loại hoa thường được khuyên nên tránh và lựa chọn dâng cúng đúng mùa tháng 3 dương lịch.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn

Việc cần làm của 3 con giáp gặp Tam Tai 2026 Hợi – Mão – Mùi ngay ngày đầu năm mới để hóa giải, đón may mắn

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

3 con giáp phạm Tam Tai năm 2026 và cách hóa giải nên biết

Cùng chuyên mục

Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng

Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng

- 2 giờ trước

GĐXH - Đầu năm mới là thời điểm mà nhiều người quan tâm đến việc mua sắm và đầu tư để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng.

Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủy

Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủy

- 5 giờ trước

GĐXH - Việc chọn vị trí mộ hợp tuổi được nhiều người quan tâm để giữ gìn trọn vẹn mạch phong thủy và sự bình an cho con cháu. Theo quan điểm phong thủy, khi vị trí mộ được đặt đúng, sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, giúp gia đình đón nhận điều cát lành.

Hé lộ ý nghĩa số 49 và những thông điệp được ẩn đằng sau con số này

Hé lộ ý nghĩa số 49 và những thông điệp được ẩn đằng sau con số này

- 5 giờ trước

GĐXH - Số 49 tưởng chừng đơn giản nhưng lại mang nhiều tầng nghĩa sâu sắc. Dưới góc độ phong thủy, số 49 không chỉ là “một con số” mà còn là biểu tượng của chu kỳ, sự chuyển đổi và cả cơ hội – bên cạnh những quan niệm truyền thống.

Các con số trùng giờ trùng phút báo hiệu điềm gì?

Các con số trùng giờ trùng phút báo hiệu điềm gì?

- 11 giờ trước

GĐXH - Nếu như bỗng một ngày nào đó bạn lại thấy đồng hồ hiển thị trùng giờ trùng phút thì hãy thử xem ý nghĩa của con số đó trong bài viết dưới đây, xem là con số này đang báo hiệu điều gì đến bạn.

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

Thay đổi không gian sống cho “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (1):5 vị trí trong nhà càng bừa bộn càng làm giảm sinh khí

- 1 ngày trước

GĐXH – Tháng 3, miền Bắc bước vào giai đoạn nồm ẩm, miền Nam bắt đầu tăng nhiệt. Không khí nóng ẩm khiến nhà cửa dễ bám bụi, ẩm mốc, tạo cảm giác bí bách, trì trệ. Trong quan niệm phong thủy, đây là thời điểm cần “khơi thông khí”, giữ không gian sống khô thoáng, gọn gàng để duy trì sinh khí và tránh hao tổn tài lộc.

Bí quyết chăm sóc cây cảnh sau Tết luôn được tươi đẹp

Bí quyết chăm sóc cây cảnh sau Tết luôn được tươi đẹp

- 1 ngày trước

GĐXH - Tết Nguyên Đán là thời điểm các gia đình trang trí nhà cửa bằng cây cảnh như đào, quất, mai và các loại hoa. Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết, việc chăm sóc cây để chúng hồi phục và phát triển bền vững là một nhiệm vụ không thể bỏ qua.

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

- 1 ngày trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy, tam tai là cách tính theo từng nhóm tuổi ở tất cả mọi người. Tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp chính xác 3 năm tam tai năm nào nặng nhất và cách hóa giải, từ đó nhìn tam tai như một chu kỳ thử thách để trưởng thành thay vì nỗi lo sợ.

Chỉ cần đặt vật phẩm này trong phòng ngủ, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc gia đình được cải thiện như ý

Chỉ cần đặt vật phẩm này trong phòng ngủ, sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc gia đình được cải thiện như ý

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc sử dụng và bố trí đồ phong thuỷ trong phòng ngủ ngày càng trở nên phổ biến bởi những tác động tích cực mà nó mang lại cho sức khỏe, tinh thần, tài lộc và hạnh phúc gia đình.

7 điều kiêng kỵ khi thắp hương hoa quả ngày Rằm tháng Giêng để tránh thất thoát tài lộc

7 điều kiêng kỵ khi thắp hương hoa quả ngày Rằm tháng Giêng để tránh thất thoát tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Rằm tháng Giêng – còn gọi là Tết Nguyên Tiêu – được xem là ngày rằm quan trọng nhất trong năm. Dân gian có câu: “Lễ quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” để nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời khắc mở đầu cho một năm mới viên mãn, đủ đầy.

Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

Cúng Rằm tháng Giêng 2026: Những lọai hoa nên tránh để giữ lộc cho gia đình, nhiều nhà không biết

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo quan niệm dân gian và phong thủy, không phải loài hoa nào cũng phù hợp đặt trên bàn thờ trong dịp cúng Rằm tháng Giêng. Dưới đây là những loại hoa thường được khuyên nên tránh và lựa chọn dâng cúng đúng mùa tháng 3 dương lịch.

Xem nhiều

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

GĐXH - Phong thủy nhà ở rất quan trọng, có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp, tài vận, sức khỏe, hôn nhân cũng như đường con cái của gia chủ. Vì vậy khi xây nhà hay mua nhà, bạn cần phải chú ý tới yếu tố phong thủy.

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

Hạn Tam tai là gì? 3 năm tam tai năm nào nặng nhất?

Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao?

Ở nhà lệch tầng ảnh hưởng đến sức khỏe và tài vận của gia chủ ra sao?

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để tài lộc tràn đầy

Khung giờ đẹp cúng Rằm tháng Giêng năm 2026 để tài lộc tràn đầy

Cách tính thần số học theo tên, ngày tháng năm sinh, ý nghĩa của các con số trong thần số học

Cách tính thần số học theo tên, ngày tháng năm sinh, ý nghĩa của các con số trong thần số học

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top