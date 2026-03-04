Thay đổi không gian sống để “ở thuận khí – kích tài lộc” tháng 3 (2): Sau Rằm tháng Giêng loại ngay những vật này để tránh tích khí xấu
GĐXH – Sau Rằm tháng Giêng, khi nhịp sinh hoạt đã trở lại bình thường là thời điểm thích hợp để rà soát lại không gian sống. Theo phong thủy, nhiều vật dụng tưởng như vô hại lại là biểu hiện của “khí trệ”, âm thầm ảnh hưởng tới tinh thần, sức khỏe và vận khí của gia đình.
1. Hoa héo, cây khô sau lễ cúng
Hoa tươi, cây xanh giúp không gian sinh động, hỗ trợ lọc không khí và điều hòa độ ẩm. Tuy nhiên, khi đã héo úa, chúng lại trở thành hình ảnh của sự suy tàn, trì trệ. Sau Rằm tháng Giêng, các gia đình nên thay hoa ngay khi cánh bắt đầu rũ xuống, tránh để hoa khô trên bàn thờ quá lâu.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng, giữ hoa héo không đồng nghĩa "mất lộc", nhưng thể hiện sự thiếu chăm chút, ảnh hưởng tới cảm xúc và tinh thần gia chủ.
Cây chết lâu ngày còn có thể phát sinh vi khuẩn, nấm mốc, gây hại cho sức khỏe. Muốn "thuận khí" trong tháng 3, gia chủ nên bỏ cây khô và chọn cây phù hợp, chăm sóc tốt để duy trì sinh khí.
2. Đồng hồ hỏng, ngừng chạy
Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy thời gian. Theo quan niệm dân gian, đồng hồ dừng mang ý nghĩa ngưng trệ, thiếu vận động. Nếu trong nhà có đồng hồ hỏng, gia chủ nên sửa chữa ngay hoặc tháo bỏ, tránh để "đứng im" kéo dài.
Không chỉ đồng hồ treo tường mà đồng hồ báo thức, đồng hồ để bàn hay đồng hồ đeo tay đã hỏng cũng nên được xử lý gọn gàng thay vì cất giữ trong ngăn kéo.
3. Quần áo, giày dép rách cũ không còn sử dụng
Tháng 3 là giai đoạn chuyển mùa, thích hợp để sắp xếp lại tủ đồ. Quần áo cũ, không còn sử dụng vừa chiếm diện tích, vừa khiến việc lựa chọn trang phục trở nên rối rắm.
Người xưa cho rằng việc tích trữ đồ rách mang ý nghĩa không may mắn, dễ ảnh hưởng tới tài vận. Ở góc độ thực tế, quần áo và giày dép cũ để lâu ngày có thể phát sinh ẩm mốc, vi khuẩn, gây mùi khó chịu và ảnh hưởng tới sức khỏe.
Giày dép đặc biệt cần được rà soát kỹ. Bàn chân là nền tảng di chuyển và lao động nên giữ giày rách, hỏng trong nhà không chỉ mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Khi loại bỏ đồ cũ, giữ đồ còn có giá trị sử dụng là bước quan trọng để duy trì môi trường sống gọn gàng, tích cực.
4. Thực phẩm quá hạn trong tủ lạnh
Vào tháng 3 thời tiết nồm ẩm, thực phẩm dễ hư hỏng hơn. Đồ ăn quá hạn tích tụ vi khuẩn, gây mùi, dễ tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.
Sau Rằm tháng Giêng, các gia đình nên kiểm tra hạn sử dụng, phân loại thực phẩm và vệ sinh tủ lạnh định kỳ. Đây không chỉ là thói quen tốt cho sức khỏe mà còn giúp duy trì sự sạch sẽ - một yếu tố quan trọng trong phong thủy nhà ở.
5. Hóa đơn, giấy tờ tài chính cũ
Nhiều gia đình có thói quen để lẫn lộn hóa đơn điện nước, biên lai, giấy tờ ngân hàng… Điều này vừa làm mất mỹ quan mà cũng tiềm ẩn nguy cơ thất lạc thông tin quan trọng.
Các gia chủ nên phân loại lưu trữ giấy tờ theo từng tập hồ sơ rõ ràng, hủy đúng cách những tài liệu không còn cần thiết. Quản lý tài chính hiệu quả luôn bắt đầu từ sự ngăn nắp.
6. Đồ điện tử hỏng, dây nhợ cũ
Ngăn kéo trong nhiều gia đình thường chứa đầy dây sạc, củ sạc hỏng, điện thoại cũ không còn sử dụng. Phần lớn những vật dụng này chỉ chiếm diện tích và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Cần phân loại lại, giữ những thiết bị còn hoạt động tốt và đưa phần còn lại tới điểm thu gom rác thải điện tử. Việc sử dụng củ sạc đa cổng cũng giúp giảm đáng kể số lượng dây nhợ trong nhà.
Ngoài ra, quạt hỏng, bóng đèn cháy, ổ cắm lỏng… thường bị trì hoãn sửa chữa. Đèn thiếu sáng làm giảm hiệu suất làm việc, ổ điện lỏng làm tăng nguy cơ cháy nổ. Bước sang tháng 3, nhu cầu dùng quạt, điều hòa tăng cao là thời điểm tốt để bạn kiểm tra toàn bộ hệ thống điện ở trong nhà.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
