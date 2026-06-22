9 bí quyết phong thủy văn phòng giúp thu hút tài lộc, giữ chân nhân tài
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ 9 bí quyết phong thủy phòng làm việc cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bạn xua tan vận xui, thu hút tài lộc và mở rộng con đường sự nghiệp.
Cầu pha lê
Cầu pha lê được xem như lá bùa hộ mệnh trung hòa những luồng khí xấu trong không gian làm việc.
Bạn có thể chọn kích thước phù hợp đặt trên bàn, nơi những tinh thể này sẽ điều hòa sinh khí, tạo sự cân bằng, từ đó nâng cao hiệu quả công việc và xua tan áp lực.
Bố trí bàn làm việc tránh đối diện trực tiếp
Phong thủy cho biết, việc đặt bàn đối mặt trực diện với bàn làm việc của đồng nghiệp trong thời gian dài có thể sẽ tạo ra áp lực vô hình, làm giảm sự thoải mái và hiệu quả công việc.
Nếu không thể thay đổi vị trí, hãy sử dụng những chậu cây xanh lớn hoặc vách ngăn mỏng để tạo khoảng cách hài hòa, vừa bảo vệ sự riêng tư vừa duy trì năng lượng tích cực.
Ghế ngồi theo phong thủy
Chiếc ghế công sở chính là người bạn đồng hành trong suốt quá trình làm việc mỗi ngày, nên bạn cần lựa chọn kỹ. Ưu tiên ghế có đệm êm, ghế có tựa lưng, khả năng xoay đa hướng để tối ưu sự thoải mái.
Ngược lại, ghế tiếp khách nên chọn loại vừa phải để kiểm soát thời gian gặp gỡ, bảo vệ quỹ thời gian quý giá của bạn.
Tránh vị trí đại kỵ gần cửa ra vào
Vị trí sát cửa ra vào là điểm nóng của rất nhiều yếu tố. Bạn hãy chọn chỗ ngồi có tầm quan sát bao quát cửa để chủ động trước mọi tình huống.
Theo phong thủy, cửa chính là nơi giao thoa giữa sinh khí và sát khí. Việc quay lưng ra cửa có thể khiến bạn mất đi thế tựa vững chắc, dễ đối mặt với nguồn năng lượng tiêu cực gây cảm giác bất an, công việc không gặp may và dễ bị thị phi.
Đặt bàn hướng cửa theo phong thủy
Vị trí bàn lý tưởng là hướng ra cửa nhưng không trực diện, giúp tăng sự tỉnh táo và hiệu suất làm việc.
Nếu bắt buộc đối diện cửa, bạn có thể đặt một chiếc gương nhỏ để quan sát nhưng tránh để trước mặt gây mất tập trung. Lưu ý không nên lạm dụng quá nhiều gương trong không gian làm việc để tránh tạo cảm giác bất an.
Bút đỏ - vật phẩm phong thủy kích hoạt tài lộc
Theo nguyên lý Ngũ Hành, việc đặt bút bi màu đỏ ở hướng Đông sẽ tạo nên thế 'Hỏa thiêu Mộc', giúp hóa giải những điều thị phi.
Màu đỏ thuộc Hỏa sẽ cân bằng năng lượng Mộc của hướng Đông, mang lại sự bình yên trong công việc. Bạn cũng có thể đặt máy tính ở vị trí này để tăng hiệu quả, tránh những tranh cãi không đáng có.
Treo tranh phong thủy hướng Đông
Bàn làm việc hướng Đông nên bài trí các vật phẩm thuộc Hỏa như tranh ảnh màu đỏ hoặc sắc màu rực rỡ.
Những vật phẩm này không chỉ tăng sinh khí mà còn giúp hóa giải năng lượng tiêu cực từ các hung tinh, mang lại sự thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Tạo thế tựa lưng vững chãi nơi công sở
Thế tựa lưng vững chắc là yếu tố then chốt cho thành công sự nghiệp. Hãy đặt ghế sát tường hoặc có điểm tựa phía sau, tránh quay lưng về hướng cửa sổ.
Có thể trang trí phía sau bằng các biểu tượng may mắn như tranh rùa - biểu tượng của sự bền bỉ. Tránh bố trí bàn giữa phòng khiến lưng trống trải, gây cảm giác bất an và giảm hiệu suất làm việc.
Gà trống phong thủy - vật phẩm hóa giải tiểu nhân
Trong phong thủy, tượng gà trống được xem như 'vệ sĩ' chống lại năng lượng tiêu cực, đồng thời mang lại quý nhân phù trợ.
Chất liệu đồng hoặc sứ sẽ phát huy tối đa hiệu quả khi đặt trên bàn làm việc, đặc biệt hữu ích cho những ai thường xuyên đối mặt với mâu thuẫn nơi công sở. Kết hợp cùng vòng mã não sẽ tạo thành 'lá chắn' bảo vệ cho bạn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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