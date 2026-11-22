Sử dụng baking soda, giấm hoặc nước cốt chanh

Theo Trang thông tin điện tử tổng hợp của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, một hỗn hợp gồm baking soda, amoniac, giấm (hoặc nước cốt chanh), và nước có thể giúp bạn làm sạch rãnh gạch đen hiệu quả.

Công thức pha trộn các thành phần này là theo tỷ lệ 7:1/2:1/3:1/4 (theo thứ tự: baking soda, amoniac, giấm hoặc nước cốt chanh, nước). Sau khi trộn đều, đổ hỗn hợp này vào chai xịt và phun lên các rãnh gạch đen trong nhà tắm.

Sử dụng xi măng trắng

Xi măng trắng là một giải pháp tuyệt vời để che phủ các rãnh gạch bị đen, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho không gian nhà tắm. Với đặc tính mịn, độ kết dính và khả năng chống thấm tốt, xi măng trắng thấm sâu vào các rãnh gạch và tạo nên một lớp bảo vệ mới, che đi lớp bẩn cũ.

Ron gạch tại phòng tắm hay nhà bếp thường là nơi dễ tích tụ bụi bẩn, nấm mốc và các mảng ố vàng mất thẩm mỹ.

Cách làm rất đơn giản: Trộn vữa xi măng với nước theo tỷ lệ 1:3 (1 phần nước và 3 phần xi măng), sau đó dùng công cụ chuyên dụng để rải đều vữa theo các rãnh gạch đen.

Lưu ý: Trước khi áp dụng xi măng trắng, hãy chắc chắn rằng bạn đã làm sạch các rãnh gạch, phun ẩm nhẹ nhàng để tránh cát, bụi lọt vào rãnh. Điều này giúp xi măng bám chặt và hiệu quả hơn.

Dùng oxy già

VTC News cho hay, đong 1/4 ly nước oxy già, hòa cùng 1 thìa canh xà phòng, 1/2 ly nước sạch, cho vào bình, xịt lên các vết bẩn trên tường, sàn nhà. Để khoảng 10 phút cho dung dịch làm mềm, hoà tan các vết bẩn.

Cuối cùng, bạn dùng bàn chải chà sạch các vết bẩn và rửa sạch lại bằng nước là có sàn gạch trắng sáng.

Dùng nước tẩy chuyên dụng

Nước tẩy chuyên dụng cũng là cách tẩy rửa nhanh nhất được nhiều người lựa chọn. Cách sử dụng tùy thuộc vào hướng dẫn của từng sản phẩm. Bạn có thể pha loãng hoặc dùng trực tiếp lên khu vực cần làm sạch, sau đó chờ đủ thời gian theo chỉ dẫn rồi dùng bàn chải chà nhẹ. Cuối cùng, rửa kỹ lại bằng nước sạch và lau khô bề mặt.

Nước tẩy chuyên dụng cũng là cách tẩy rửa nhanh nhất được nhiều người lựa chọn.

Nên đeo găng tay, mở cửa thông thoáng khi vệ sinh và tuyệt đối không trộn nước tẩy chuyên dụng với giấm, oxy già, amoniac hoặc các hóa chất tẩy rửa khác.

Dùng rượu để xử lý nấm mốc trên ron gạch

Bên cạnh oxy già, các chuyên gia cũng gợi ý sử dụng rượu để làm sạch các khu vực bị nấm mốc. Chỉ cần pha rượu với nước theo tỷ lệ 1:1, cho vào bình xịt rồi phun trực tiếp lên khu vực cần vệ sinh.

Sau khoảng 15 phút, dùng bàn chải hoặc khăn lau sạch bề mặt. Hàm lượng cồn trong rượu có khả năng tiêu diệt nấm mốc và hạn chế chúng quay trở lại trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu không có vodka, người dùng có thể thay thế bằng rượu gạo thông thường với hiệu quả tương tự.

Giữ ron gạch sạch lâu bằng cách giảm độ ẩm

Các chuyên gia cho rằng việc phòng ngừa đóng vai trò quan trọng không kém làm sạch. Sau khi sử dụng nhà tắm, nên lau khô sàn và mở cửa để tăng thông thoáng, hạn chế môi trường ẩm ướt khiến nấm mốc phát triển.

Sau khi sử dụng nhà tắm, nên lau khô sàn và mở cửa để tăng thông thoáng, hạn chế môi trường ẩm ướt khiến nấm mốc phát triển.

Ngoài ra, các sản phẩm như dầu gội, dầu xả cũng có thể để lại cặn bám khiến ron gạch ngả vàng theo thời gian. Vì vậy, việc vệ sinh sàn nhà thường xuyên và giữ khu vực khô ráo sẽ giúp đường ron luôn sạch sẽ, sáng màu và kéo dài tuổi thọ của gạch lát.

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