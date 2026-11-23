Nguyên nhân ruột gối bị ố vàng

Theo VTC News, ruột gối được bao bọc bởi một lớp vỏ gối không hề mỏng, và lớp vỏ này cũng được thay giặt khá thường xuyên, tại sao sau một thời gian sử dụng vẫn xuất hiện các vệt ố vàng, vết mốc và mùi khó chịu?

Nguyên nhân là các tế bào chết và mồ hôi từ mặt và da đầu, lớp dầu và mỹ phẩm trên da, bụi bẩn, vi khuẩn trong phòng ngủ... bám vào vỏ gối và mỗi ngày một chút thấm vào ruột gối. Vỏ gối chỉ làm chậm sự xuất hiện các vết bẩn ở ruột gối chứ không ngăn chặn được quá trình này.

Vết bẩn và mùi hôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của bạn, khiến bạn không thể ngủ sâu giấc, gây nên tình trạng mệt mỏi, uể oải. Bụi bẩn và vi khuẩn, nấm mốc là nguyên nhân khiến da bạn bị kích ứng, nổi mẩn đỏ, mụn ẩn và nặng nề hơn là chứng hen suyễn, viêm mũi dị ứng.

Cách vệ sinh ruột gối bông sạch vết ố vàng

Sử dụng baking soda, giấm trắng và nước rửa bát

Thông tin trên VOV, nếu ruột gối bông xuất hiện những mảng ố vàng cứng đầu do mồ hôi và bụi bẩn tích tụ lâu ngày, bạn có thể áp dụng công thức làm sạch đơn giản dưới đây.

Vết bẩn và mùi hôi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giấc ngủ của bạn, khiến bạn không thể ngủ sâu giấc, gây nên tình trạng mệt mỏi, uể oải.

Giấm trắng chứa axit nhẹ giúp hòa tan các vết bám hữu cơ. Baking soda hỗ trợ khử mùi và làm trắng tự nhiên, còn nước rửa bát sẽ đánh bay lớp dầu nhờn tích tụ bên trong sợi vải.

Trước tiên, hãy chuẩn bị một chậu nước nóng khoảng 40 - 50℃. Tiếp theo, cho vào nước nửa chén baking soda, nửa chén giấm trắng cùng một muỗng canh nước rửa bát rồi khuấy đều. Ngâm ruột gối trong hỗn hợp khoảng 20 - 30 phút để các hoạt chất thấm sâu và làm mềm vết bẩn.

Sau đó, bạn chỉ cần bóp nhẹ ruột gối để đẩy bụi bẩn ra ngoài, rồi xả lại nhiều lần bằng nước sạch đến khi hết bọt. Cuối cùng, đem phơi ở nơi khô thoáng để ruột gối nhanh khô và trắng sạch hơn.

Dùng nước oxy già để làm sạch gối

Nước oxy già (Hydrogen Peroxide) không chỉ được dùng để sát trùng vết thương mà còn là nguyên liệu làm sạch rất hiệu quả.

Khác với thuốc tẩy chứa clo có mùi hắc và dễ làm mục sợi vải, dung dịch này an toàn hơn. Khi tiếp xúc với các vùng bị ố vàng, oxy già sẽ giải phóng phân tử oxy giúp làm bong mảng bám mà vẫn giữ được độ mềm của bông.

Cách thực hiện cũng khá đơn giản. Bạn chỉ cần đổ trực tiếp nước oxy già lên những vị trí bị ngả màu rồi để yên khoảng 15 - 20 phút. Khi thấy xuất hiện lớp bọt trắng li ti trên bề mặt, đó là lúc các chất bẩn đang được phân hủy.

Nước oxy già (Hydrogen Peroxide) không chỉ được dùng để sát trùng vết thương mà còn là nguyên liệu làm sạch rất hiệu quả.

Sau đó, hãy ngâm ruột gối vào nước ấm pha cùng một lượng nhỏ bột giặt rồi giặt lại như bình thường. Các vết ố cũ sẽ mờ đi đáng kể, gối trắng sáng như mới.

Giặt bằng máy giặt

Cũng theo Trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, bạn cần chuẩn bị: Nước giặt bạn nên chọn loại nước giặt phù hợp với chất liệu ruột gối. Giặt chế độ nước nóng giúp loại bỏ vết bẩn hiệu quả hơn.

Các bước thực hiện: Bạn cho ruột gối vào lồng giặt, sau đó cho lượng nước giặt vừa đủ vào ngăn đựng nước giặt. Chọn chế độ giặt phù hợp (thường là chế độ giặt đồ cồng kềnh hoặc đồ thể thao). Bật máy giặt.

Khi máy giặt chuyển sang chu trình xả, hãy tạm dừng và đảo ngược ruột gối để đảm bảo được làm sạch đều.

Những lưu ý khi vệ sinh ruột gối

Không sử dụng các chất tẩy rửa quá mạnh để làm sạch ruột gối để tránh làm hỏng nó. Nên giặt và phơi ruột gối vào những ngày có nắng, tuy nhiên đừng phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời mà nên để trong bóng râm để ruột gối không bị đổi màu, giảm chất lượng

Không sấy ruột gối ở nhiệt độ quá cao. Phơi ruột gối thật khô trước khi sử dụng bởi việc dùng ruột gối còn ẩm sẽ gây mốc.

Nếu ruột gối được sử dụng trong thời gian dài, bạn nên mua chiếc khác để thay thế bởi chất lượng của ruột gối đã bị giảm đi đáng kể và việc làm sạch không còn hiệu quả.