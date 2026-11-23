GĐXH - Thịt ba chỉ kho dưa chua là món ăn dân dã quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt hấp dẫn vào những ngày trời lạnh. Vị béo mềm của thịt hòa cùng vị chua dịu, giòn thơm của dưa cải tạo nên món ăn đậm đà, ăn cùng cơm nóng rất hợp. Tuy nhiên, để món kho không bị ngấy, dưa không quá chua và thịt thấm đều gia vị, người nội trợ cần chú ý một vài khâu chế biến.
Chọn thịt ba chỉ và dưa cải thế nào để món kho ngon?
Cách kho thịt ba chỉ với dưa chua mềm ngon, không bị ngấy
Những sai lầm khiến thịt kho dưa chua kém ngon
Kinh nghiệm được chia sẻ trên VOV cho thấy: Một lỗi thường gặp là cho quá nhiều nước ngay từ đầu, khiến món kho loãng, thịt lâu thấm gia vị. Nên thêm nước vừa đủ và điều chỉnh trong quá trình nấu nếu cần.
Bên cạnh đó, không nên cho dưa vào kho quá sớm rồi đun quá lâu. Dưa cải có thể bị mềm nhũn, mất độ giòn và hương vị đặc trưng. Với miếng thịt thái vừa, có thể kho thịt trước một lúc rồi mới cho dưa vào để hai nguyên liệu chín mềm đồng thời.
Một lưu ý nữa là không nên nêm mắm, muối theo thói quen ngay từ đầu. Độ mặn của dưa cải mỗi mẻ muối khác nhau, vì vậy hãy nêm nhạt trước, sau đó điều chỉnh khi món ăn gần hoàn thành. Thông tin trên Phụ nữ & Pháp luật cho hay.
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