Rau răm có gì đặc biệt mà hợp với trứng vịt lộn?

Trong ẩm thực Việt, rau răm là loại rau gia vị quen thuộc, thường xuất hiện bên cạnh trứng vịt lộn, gỏi gà, cháo trai, cháo hến hay các món ốc. Khác với mùi thơm dịu của rau mùi hoặc vị hăng của hành, rau răm có hương thơm khá riêng, vừa tươi mát vừa cay nồng, giúp món ăn dậy mùi và có chiều sâu hơn.

Theo đầu bếp Vũ Nhất Thông, Trung tâm Eric Vũ cooking class chia sẻ trên VnExpress, tinh dầu của rau răm (Persicaria odorata) chứa nhiều hợp chất bay hơi như decanal, undecanal và dodecanal. Đây là những hợp chất góp phần tạo nên mùi hương xanh tươi, gợi liên tưởng đến vỏ cam, chanh và rau thơm.

Đáng chú ý, các nhà nghiên cứu cũng xác định polygodial là một trong những hợp chất tạo vị cay đặc trưng của rau răm. Khi nhai lá tươi, hợp chất này góp phần tạo cảm giác cay the, hơi châm chích trên lưỡi, khác với vị cay nóng của ớt.

Chính sự kết hợp giữa hương thơm và vị cay nhẹ khiến rau răm trở thành gia vị phù hợp với những món có vị béo hoặc mùi tanh đặc trưng. Với trứng vịt lộn, rau răm giúp át bớt cảm giác tanh, làm vị béo trở nên hài hòa hơn và kích thích vị giác khi thưởng thức.

Vì sao trứng vịt lộn thường được ăn cùng rau răm?

Trứng vịt lộn có phần lòng đỏ béo bùi, lòng trắng dai và phần phôi có vị đậm. Khi ăn riêng, món này đôi khi tạo cảm giác ngấy hoặc để lại hậu vị tanh nhẹ. Một chút rau răm cay thơm giúp cân bằng cảm nhận về hương vị, khiến mỗi miếng trứng trở nên dễ ăn hơn.

Không chỉ có ý nghĩa về mặt cảm quan, sự kết hợp này còn gắn với quan niệm ẩm thực truyền thống. Theo y học cổ truyền, trứng vịt lộn được xếp vào nhóm thực phẩm có tính hàn, trong khi rau răm có vị cay, tính ấm, thường được dùng để làm ấm tỳ vị, hỗ trợ tiêu thực. Vì vậy, người Việt có thói quen ăn rau răm cùng trứng vịt lộn nhằm tạo sự hài hòa giữa hai nguyên liệu.

Tuy nhiên, cần phân biệt quan niệm của y học cổ truyền với bằng chứng khoa học hiện đại. Một số nghiên cứu đã ghi nhận hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của polygodial hoặc các chiết xuất thuộc chi Persicaria. Dù vậy, phần lớn kết quả được ghi nhận trong điều kiện thí nghiệm, chưa đủ cơ sở để khẳng định ăn rau răm cùng trứng vịt lộn có thể tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, phòng ngừa ngộ độc hay chữa đầy bụng, khó tiêu.

Nói cách khác, lý do thuyết phục nhất khiến rau răm được dùng kèm trứng vịt lộn vẫn là sự hòa quyện về mùi vị, bên cạnh tập quán ẩm thực và quan niệm cân bằng tính hàn - nhiệt đã tồn tại lâu đời.

Trứng vịt lộn bổ dưỡng nhưng không phải ăn càng nhiều càng tốt

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang (Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8) cho biết trên báo Sức khỏe & Đời sống: So với nhiều món ăn nhẹ thông thường, trứng vịt lộn có mật độ dinh dưỡng tương đối cao. Một quả cung cấp khoảng 180 kcal, đồng thời chứa protein, chất béo, sắt, kẽm và vitamin B12.

Chính đặc điểm này khiến trứng vịt lộn thường được lựa chọn như một món ăn bổ sung năng lượng. Tuy nhiên, thực phẩm giàu dinh dưỡng không đồng nghĩa với việc có thể ăn tùy ý.

Một vấn đề đáng lưu ý là hàm lượng cholesterol của trứng vịt lộn tương đối cao. Vì vậy, người cao tuổi hoặc những người đang có rối loạn lipid máu, bệnh tim mạch, tăng huyết áp cần quan tâm đến khẩu phần và tổng thể chế độ ăn, thay vì coi đây là món "thuốc bổ" để sử dụng thường xuyên.

Trứng vịt lộn thường được ăn cùng rau răm và gừng. Ảnh LT.

Cách chế biến và ăn kèm cũng có thể làm thay đổi đáng kể giá trị của bữa ăn. Chẳng hạn, thói quen chấm trứng với nhiều muối tiêu có thể khiến lượng natri nạp vào tăng lên. Đây là điều những người đang cần kiểm soát huyết áp hoặc hạn chế muối đặc biệt nên lưu ý.

Do chứa nhiều đạm và chất béo, trứng vịt lộn cũng có thể tạo cảm giác no lâu. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn lượng lớn trong một lần, nhất là gần giờ đi ngủ, có thể gây cảm giác nặng bụng, khó chịu.