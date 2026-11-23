Không ít người khi bắt đầu hành trình giảm cân thường ưu tiên các món luộc, hấp, hạn chế dầu mỡ và thậm chí loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi thực đơn. Quan niệm này xuất phát từ suy nghĩ chất béo là dưỡng chất có hàm lượng năng lượng cao, dễ khiến cân nặng tăng lên.

Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, không phải mọi loại chất béo đều có tác động giống nhau đối với sức khỏe và cân nặng. Việc lựa chọn nguồn chất béo phù hợp, sử dụng với lượng hợp lý có ý nghĩa quan trọng trong chế độ ăn uống lành mạnh.

3 lý do người giảm cân không nên bỏ hoàn toàn chất béo khỏi thực đơn

Chất béo có thể giúp kéo dài cảm giác no

Một trong những lý do không nên loại bỏ hoàn toàn chất béo khỏi chế độ ăn là vai trò của dưỡng chất này đối với cảm giác no. Khi chất béo đi vào hệ tiêu hóa, quá trình tiêu hóa và hấp thu có thể kích thích cơ thể giải phóng một số hormone tham gia điều hòa cảm giác no, trong đó có cholecystokinin (CCK) và peptide YY (PYY). Những hormone này tham gia truyền tín hiệu no đến não bộ, góp phần điều chỉnh cảm giác thèm ăn và lượng thực phẩm được tiêu thụ trong các bữa tiếp theo.

Nhờ đó, một bữa ăn có sự hiện diện hợp lý của chất béo có thể giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, hạn chế tình trạng nhanh đói và ăn vặt liên tục. Đây cũng là lý do chất béo không nên bị xem là thành phần hoàn toàn cần loại bỏ khi xây dựng chế độ ăn kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng chất béo cung cấp khoảng 9 kcal/g, cao hơn so với protein và carbohydrate (khoảng 4 kcal/g). Vì vậy, dù có vai trò tạo cảm giác no, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo vẫn có thể khiến tổng năng lượng nạp vào vượt nhu cầu của cơ thể.

Không phải loại chất béo nào cũng giống nhau

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, điều quan trọng khi xây dựng chế độ ăn không phải là cắt bỏ toàn bộ chất béo mà cần phân biệt và lựa chọn nguồn chất béo phù hợp. Về cơ bản, chất béo trong thực phẩm được chia thành nhiều nhóm, trong đó đáng chú ý là chất béo bão hòa và chất béo không bão hòa.

Chất béo bão hòa thường có trong mỡ động vật, bơ, một số loại thịt và sản phẩm từ sữa. Nếu tiêu thụ quá nhiều, nhóm chất béo này có thể làm tăng cholesterol LDL trong máu, từ đó làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Nhiều người có thói quen loại bỏ hoàn toàn chất béo khi giảm cân vì lo ngại tăng cân, nhưng đây chưa phải cách ăn uống khoa học.

Trong khi đó, chất béo không bão hòa, bao gồm chất béo không bão hòa đơn và đa, thường được tìm thấy trong các loại hạt, quả bơ và một số loại dầu thực vật.

Đặc biệt, omega-3 là một nhóm axit béo không bão hòa đa thiết yếu, có vai trò đối với hoạt động của cơ thể. Một số nghiên cứu cho thấy omega-3 có liên quan đến quá trình điều hòa chuyển hóa lipid và sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ bổ sung omega-3 là có thể giảm cân. Việc kiểm soát cân nặng vẫn phụ thuộc chủ yếu vào sự cân bằng giữa năng lượng nạp vào và năng lượng tiêu hao.

3. Muốn kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên nguồn chất béo nào?

Thay vì kiêng hoàn toàn chất béo, người muốn kiểm soát cân nặng nên chú ý lựa chọn thực phẩm cung cấp chất béo có lợi, đồng thời điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp.

Một số thực phẩm có thể đưa vào thực đơn gồm:

- Hạt chia: Cung cấp chất béo không bão hòa đa, trong đó có axit alpha-linolenic (ALA), một dạng omega-3 có nguồn gốc thực vật.

- Hạt lanh: Là nguồn cung cấp ALA và chất xơ, có thể bổ sung vào sữa chua, cháo hoặc các món ăn hằng ngày.

- Hạt óc chó: Chứa chất béo không bão hòa đa, đặc biệt là omega-3 dạng ALA.

- Hạt điều: Cung cấp chất béo không bão hòa đơn, protein thực vật và một số khoáng chất.

- Quả bơ: Giàu chất béo không bão hòa đơn, đồng thời cung cấp chất xơ và nhiều vi chất dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, người dân nên hạn chế sử dụng quá nhiều mỡ động vật, thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ và các món ăn chứa hàm lượng chất béo bão hòa cao.

Một điểm cần lưu ý là các loại hạt và quả bơ dù cung cấp chất béo có lợi nhưng vẫn chứa năng lượng đáng kể. Vì vậy, không nên ăn không kiểm soát với suy nghĩ thực phẩm lành mạnh thì không gây tăng cân.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, điều quan trọng trong chế độ ăn là lựa chọn đúng loại chất béo và sử dụng với lượng phù hợp, thay vì loại bỏ hoàn toàn dưỡng chất này.

Tóm lại, chất béo không phải là yếu tố duy nhất quyết định cân nặng. Người muốn giảm cân cần xây dựng chế độ ăn cân đối, kiểm soát tổng năng lượng, ưu tiên chất béo không bão hòa từ thực phẩm tự nhiên và duy trì vận động thể lực phù hợp. Đây mới là hướng tiếp cận bền vững để kiểm soát cân nặng và bảo vệ sức khỏe.

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