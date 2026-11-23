Trứng là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau và phù hợp với khẩu phần của nhiều lứa tuổi. Không chỉ cung cấp protein, trứng còn chứa các vitamin và khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, một quả trứng lớn cung cấp khoảng 6g protein chất lượng cao, cùng nhiều dưỡng chất như vitamin B12, vitamin D và choline. Đây là những thành phần có vai trò đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và quá trình phát triển của cơ thể.

Đặc biệt, nếu được sử dụng trong chế độ ăn đa dạng, cân đối, trứng có thể là nguồn dinh dưỡng hữu ích đối với 5 nhóm người dưới đây.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều dưỡng chất cần thiết. Có 5 nhóm người nên chú ý bổ sung thực phẩm này vào chế độ ăn.

5 nhóm người nên bổ sung trứng vào thực đơn để nhận thêm lợi ích dinh dưỡng

Người cao tuổi cần bổ sung protein để duy trì cơ bắp

Tuổi càng cao, cơ thể càng có nguy cơ suy giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp. Tình trạng này có thể ảnh hưởng đến khả năng vận động, giữ thăng bằng và thực hiện các hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, việc cung cấp đủ protein trong khẩu phần có ý nghĩa quan trọng đối với người cao tuổi.

Trứng là thực phẩm có protein chất lượng cao, chứa đầy đủ 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được. Đây là những thành phần cần thiết cho quá trình duy trì, sửa chữa và xây dựng mô cơ.

Bên cạnh protein, trứng còn cung cấp vitamin B12, vitamin D và choline. Vitamin B12 tham gia vào quá trình hình thành tế bào máu và duy trì chức năng thần kinh bình thường. Vitamin D góp phần hỗ trợ hấp thu canxi, duy trì sức khỏe xương và chức năng cơ.

Đối với người lớn tuổi, có thể đưa trứng vào bữa sáng hoặc bữa chính để đa dạng nguồn protein, kết hợp với cá, thịt nạc, sữa và các thực phẩm giàu đạm khác.

Tuy nhiên, chỉ ăn trứng không đủ để ngăn ngừa mất cơ do tuổi tác. Người cao tuổi cần kết hợp chế độ ăn đủ năng lượng, đủ protein với hoạt động thể lực và các bài tập tăng cường sức mạnh phù hợp.

Người thường xuyên tập luyện cần protein để phục hồi cơ bắp

Sau khi tập thể dục, đặc biệt là các bài tập kháng lực như nâng tạ, cơ bắp cần được cung cấp protein để sửa chữa những tổn thương vi mô và thích nghi với quá trình luyện tập.

Trứng là lựa chọn phù hợp cho người thường xuyên vận động nhờ chứa protein chất lượng cao cùng các axit amin thiết yếu.

Đáng chú ý, trứng cung cấp leucine - một axit amin thiết yếu có vai trò quan trọng trong việc kích thích quá trình tổng hợp protein cơ. Đây là một trong những yếu tố tham gia vào quá trình phục hồi và phát triển cơ bắp sau vận động.

Người tập luyện có thể sử dụng cả lòng trắng và lòng đỏ trứng. Trong khi lòng trắng chủ yếu cung cấp protein, lòng đỏ còn chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất béo và choline.

Thay vì chỉ tập trung ăn trứng ngay sau khi tập, người tập nên chú ý phân bổ lượng protein hợp lý trong các bữa ăn trong ngày. Đồng thời, cần kết hợp chế độ tập luyện phù hợp, nghỉ ngơi đầy đủ để hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Người muốn kiểm soát cân nặng có thể bổ sung trứng vào thực đơn

Trong quá trình giảm cân, việc lựa chọn thực phẩm giàu protein là một trong những yếu tố cần quan tâm. Protein giúp tạo cảm giác no, góp phần hạn chế cảm giác đói và hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn tiêu thụ. Với khoảng 6g protein trong một quả trứng lớn, đây là thực phẩm có thể đưa vào thực đơn của người đang muốn kiểm soát cân nặng.

Một bữa sáng với trứng luộc, rau xanh và một phần ngũ cốc nguyên hạt có thể cung cấp protein, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết, đồng thời giúp bữa ăn đa dạng hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ăn trứng không đồng nghĩa với việc tự động giảm cân. Hiệu quả kiểm soát cân nặng phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào, mức tiêu hao năng lượng, chất lượng khẩu phần và thói quen vận động mỗi ngày.

Cách chế biến cũng rất quan trọng. Người muốn giảm cân nên ưu tiên trứng luộc, hấp hoặc chế biến với lượng dầu vừa phải, hạn chế các món trứng chiên nhiều dầu mỡ, kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ.

Người làm việc trí óc cần chú ý bổ sung choline

Đối với những người thường xuyên học tập, làm việc trí óc, chế độ dinh dưỡng cân đối đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động bình thường của não bộ và hệ thần kinh. Một dưỡng chất đáng chú ý có trong trứng là choline. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu, được cơ thể sử dụng để tổng hợp acetylcholine - một chất dẫn truyền thần kinh tham gia vào quá trình ghi nhớ, học tập và kiểm soát hoạt động cơ bắp.

Ngoài ra, choline còn tham gia vào cấu trúc màng tế bào và nhiều quá trình chuyển hóa khác. Trứng là một trong những nguồn cung cấp choline tự nhiên trong chế độ ăn. Bên cạnh đó, thực phẩm này còn chứa vitamin B12, dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Vì vậy, người thường xuyên làm việc trí óc có thể bổ sung trứng như một phần của chế độ ăn đa dạng, bên cạnh cá, thịt, sữa, rau xanh và các loại hạt. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn nhiều trứng sẽ giúp tăng trí thông minh hoặc cải thiện trí nhớ ngay lập tức. Sức khỏe não bộ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng giấc ngủ, vận động, tình trạng sức khỏe và chế độ dinh dưỡng tổng thể.

Phụ nữ mang thai cần bổ sung choline cho sự phát triển của thai nhi

Trong thai kỳ, nhu cầu dinh dưỡng của phụ nữ tăng lên để đáp ứng những thay đổi của cơ thể mẹ và quá trình phát triển của thai nhi. Bên cạnh axit folic, sắt, canxi và các dưỡng chất thiết yếu khác, choline cũng là thành phần cần được quan tâm.

Choline tham gia vào quá trình hình thành và phát triển não bộ, hệ thần kinh của thai nhi. Đây cũng là dưỡng chất cần thiết cho cấu trúc màng tế bào và nhiều hoạt động chuyển hóa trong cơ thể. Trứng là một nguồn cung cấp choline tự nhiên tương đối thuận tiện. Một quả trứng lớn có thể cung cấp khoảng 150mg choline, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tăng lên trong thai kỳ.

Phụ nữ mang thai có thể bổ sung trứng vào bữa ăn bằng cách luộc chín, hấp hoặc chế biến thành các món ăn phù hợp. Tuy nhiên, cần đặc biệt chú ý an toàn thực phẩm, chỉ ăn trứng đã được nấu chín hoàn toàn, tránh trứng sống, trứng lòng đào hoặc các món ăn có thành phần trứng chưa được xử lý nhiệt đầy đủ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Ngoài trứng, phụ nữ mang thai cũng cần bổ sung choline từ nhiều nguồn thực phẩm khác và xây dựng chế độ ăn đa dạng theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

Ăn trứng bao nhiêu là đủ?

Mặc dù giàu dinh dưỡng, trứng không phải thực phẩm có thể ăn không giới hạn. Lượng trứng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng, tình trạng sức khỏe, chế độ ăn tổng thể và các bệnh lý đi kèm của mỗi người. Người khỏe mạnh có thể sử dụng trứng thường xuyên trong chế độ ăn đa dạng, kết hợp với các nguồn protein khác như cá, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu.

Đối với người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc đang phải tuân thủ chế độ ăn điều trị, cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để xác định lượng trứng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Bên cạnh đó, không nên chỉ quan tâm đến số lượng trứng mà bỏ qua cách chế biến và những thực phẩm ăn kèm. Trứng luộc, hấp hoặc chế biến ít dầu mỡ thường là lựa chọn phù hợp hơn so với các món chiên rán nhiều chất béo.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, điều quan trọng là sử dụng trứng hợp lý trong một chế độ ăn cân đối, đa dạng thực phẩm, thay vì phụ thuộc vào riêng một loại thực phẩm để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

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