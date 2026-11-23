Mới đây, Đỗ Thị Hà thu hút sự chú ý khi chia sẻ món quà bất ngờ mà chồng chuẩn bị dành tặng mình. Khoảng 10 giờ tối 20/11, Nguyễn Viết Vương mang đến cho vợ một bó hoa hồng đỏ cùng tấm thiệp viết tay đầy tình cảm. Lời nhắn tuy ngắn gọn nhưng ngọt ngào: "Happy Anniversary, My Queen", có nghĩa là "Chúc mừng ngày kỷ niệm, nữ hoàng của anh". Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là ngày 20/10 cũng đánh dấu tròn 6 năm Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Việc Viết Vương ghi nhớ dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của vợ và dành tặng cô món quà vào thời điểm đặc biệt đã nhận được nhiều sự quan tâm, thích thú từ người hâm mộ. Ngôi sao đưa tin.