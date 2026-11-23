GĐXH - Thịt ba chỉ kho dưa chua là món ăn dân dã quen thuộc trong mâm cơm gia đình Việt, đặc biệt hấp dẫn vào những ngày trời lạnh. Vị béo mềm của thịt hòa cùng vị chua dịu, giòn thơm của dưa cải tạo nên món ăn đậm đà, ăn cùng cơm nóng rất hợp. Tuy nhiên, để món kho không bị ngấy, dưa không quá chua và thịt thấm đều gia vị, người nội trợ cần chú ý một vài khâu chế biến.
GĐXH - Trứng không chỉ là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến mà còn cung cấp protein chất lượng cao, vitamin B12, vitamin D và choline. Đặc biệt, một số nhóm người như người cao tuổi, người thường xuyên tập luyện, phụ nữ mang thai có thể nhận được nhiều lợi ích dinh dưỡng khi bổ sung trứng đúng cách vào thực đơn.
GĐXH - Một vài giọt chanh có thể khiến bát phở đang đậm đà trở nên thanh hơn, dậy mùi và dễ ăn hơn. Nhưng không phải ai vắt chanh vào phở cũng chỉ vì thích vị chua. Đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản này còn có những lý giải thú vị về vị giác, khứu giác và cách kết hợp hương vị trong ẩm thực Việt.
GĐXH - Cuối tuần, thay vì những món cầu kỳ, một đĩa sườn non rim mật ong vàng óng, thơm mùi tỏi tiêu, ăn cùng cơm nóng cũng đủ khiến bữa cơm gia đình hấp dẫn hơn. Muốn sườn mềm, đậm vị mà không bị khô hay cháy sốt, chỉ cần chú ý vài bước nhỏ ngay từ khâu sơ chế.
Món ăn này được nấu rất nhanh. Vị chua thanh tự nhiên và hương thơm dịu của cà chua khi ninh nhừ sẽ tiết ra thứ nước dùng sóng sánh, giúp cân bằng độ đạm, đánh thức vị giác và làm bừng lên sự tươi ngon cho toàn bộ món ăn...
GĐXH - Chuối là loại quả giàu dinh dưỡng nhưng lại thường bị người mắc bệnh dạ dày đưa vào danh sách thực phẩm cần tránh. Liệu hàm lượng kali trong chuối có thực sự khiến dạ dày tăng tiết axit, làm cơn đau nghiêm trọng hơn?
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