Quán bánh rán gần 4 thập kỷ nổi tiếng khu Tây Hồ
Quầy bánh rán 'một mình một kiểu' trong ngõ 242 Lạc Long Quân nổi tiếng nhờ kiểu bánh nhân thịt luộc, mộc nhĩ, ăn kèm nước xốt chua cay, không nơi nào có.
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