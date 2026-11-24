1 ngày trước

GĐXH - Một vài giọt chanh có thể khiến bát phở đang đậm đà trở nên thanh hơn, dậy mùi và dễ ăn hơn. Nhưng không phải ai vắt chanh vào phở cũng chỉ vì thích vị chua. Đằng sau thói quen tưởng chừng đơn giản này còn có những lý giải thú vị về vị giác, khứu giác và cách kết hợp hương vị trong ẩm thực Việt.