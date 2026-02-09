MS 1064: “Tết bao giờ bố về?” – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận Tết
GĐXH - Anh Đặng Văn Hội – người chồng, người cha tần tảo đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng ba đứa con thơ dại bơ vơ giữa nỗi mất mát không gì bù đắp. Những ngày cận Tết, nghe 3 đứa trẻ hỏi “Tết bao giờ bố về?”, người mẹ trẻ càng xót xa.
Trong cái lạnh se sắt của những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026, bi kịch đã ập xuống gia đình nghèo của vợ chồng anh Đặng Văn Hội và chị Bùi Thị Hảo ở xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.
Anh Hội – một người chồng, người cha luôn cần mẫn đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại bơ vơ sau với mất mát khôn nguôi.
Sinh ra trong một gia đình nghèo vùng ven biển, anh Hội gắn bó cả cuộc đời với nghề chài lưới truyền thống. Năm 2018, anh lập gia đình với chị Bùi Thị Hảo (SN 1996). Lần lượt 3 đứa con ra đời: cháu Đặng Thu Phương (2019), Đặng Hiếu Nghĩa (2021) và con út Đặng Duy Phúc (2023).
Cuộc sống của gia đình nhỏ tuy thiếu thốn nhưng luôn đong đầy yêu thương. Anh Hội là trụ cột gia đình, ngày ngày ra khơi từ tờ mờ sáng, chiều tối lại trở về với những mẻ cá mang ra chợ bán, gom góp từng đồng nuôi vợ con. Chị Hảo ở nhà chăm sóc các con, tranh thủ làm nông để có thêm gạo sống qua ngày.
Những ngày cận Tết, anh Hội cố gắng ra biển đánh cá thêm vào ban đêm những mong có chút tiền sắm sửa khi bước vào năm mới và cho các con tấm áo mới mặc Tết. Không ai ngờ, chuyến ra khơi tối 25/01/2026 lại trở thành chuyến đi cuối cùng của anh.
Chị Hảo nghẹn ngào kể lại: "Tối hôm đó, anh ấy đi đánh cá cùng bố tôi. Trước khi đi còn dặn tôi ở nhà trông các con, anh ấy sẽ về sớm, chỉ mong kiếm thêm ít tiền để lo Tết cho gia đình. Không ngờ… đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh".
Khi thuyền ra gần giữa biển, anh Hội không may trượt ngã vào khoang máy, bị chấn thương nặng ở đầu, mặt và ngực. Do đi một mình một thuyền, không ai kịp thời phát hiện. Bố vợ anh đang điều khiển thuyền chạy song song, thấy thuyền con rể chòng chành bất thường liền dùng đèn pin soi tìm nhưng không thấy anh trên khoang. Linh cảm chẳng lành, ông ghé sát thuyền thì bàng hoàng phát hiện anh Hội đã nằm bất động trong buồng máy. Khi đưa lên kiểm tra, anh đã tắt thở do mất nhiều máu và ngạt thở.
Cái chết của anh Hội như tiếng sét đánh ngang tai với gia đình. Chị Hảo gục ngã bên thi thể chồng, nước mắt cạn khô trong nỗi đau không lời nào diễn tả được. Ba đứa con thơ dại giờ đây mồ côi cha. Chúng còn quá nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác hỏi: "Sao con không thấy bố đâu?", "Bao giờ bố về hả mẹ?"...
Nỗi đau mất đi người thân yêu sẽ còn phải mất một thời gian dài để có thể tạm quên, nhưng trước mắt, gia đình anh vẫn còn đối mặt với gánh nặng cơm áo và khoản nợ hơn 10 triệu đồng mua thuyền đánh cá vẫn chưa trả xong. Từ nay, người trụ cột đã không còn, tương lai của 3 đứa trẻ nhỏ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chị Hảo lo lắng, không biết phải xoay xở như thế nào để lo cho 3 đứa con còn thơ dại.
Bên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương, chị Hảo lặng lẽ nhìn di ảnh anh mà nước mắt không ngừng rơi. Hai đứa con lớn, một mới 7 tuổi, một mới 5 tuổi với những câu hỏi ngây thơ càng khiến cho lòng người mẹ nghèo ấy thêm quặn thắt.
Ba đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Các em chỉ biết rằng, đây là lần đi biển lâu nhất của bố và người bố ấy không bao giờ trở về. Và Tết này cũng sẽ không còn bóng dáng người cha trong căn nhà đơn sơ ấy.
Hoàn cảnh gia đình chị Hảo hiện tại đang rất cần sự chung tay của cộng đồng lúc này để vượt qua nỗi mất mát, thiếu thốn về vật chất.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hảo - Mã số 1064 xin gửi về:
1. Chị Bùi Thị Hảo ở xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1064
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1064
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/0383732213.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1064
MS 1963: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy timCảnh ngộ - 6 ngày trước
GĐXH – Những ngày cận Tết, gia đình ông Nhâm đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện điều trị bệnh tim.
MS 1062: Tai nạn trên đường đến trường và hành trình giành lại sự sống của cậu học trò nghèo dân tộc DaoCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Không may bị tai nạn giao thông trên đường đến trường, em Hoàng Văn Sơn, 17 tuổi phải phẫu thuật nhiều lần vì chấn thương nặng. Hiện cậu học trò nghèo người Dao ấy đang rất cần sự chung tay của cộng đồng vì gia cảnh khó khăn.
MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở vềCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Khi nhiều gia đình đang chuẩn bị đón Tết, anh Phạm Công Bằng (36 tuổi, Ninh Bình) vẫn từng ngày chống chọi với di chứng chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Phía sau anh là người vợ kiệt sức, cha mẹ già lo lắng và ba đứa trẻ thơ đang chờ bố trở về trong tuyệt vọng.
MS 1060: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 nguy cơ mất cánh tay trái vì bệnh nặng cần giúp đỡVòng tay nhân ái - 3 tuần trước
GĐXH – Gần đến những ngày cận kề Tết Nguyên đán, em Trịnh Duy Phúc (SN 2008) đang phải chạy đua với thời gian hơn bao giờ hết. Cơ hội cứu lấy cánh tay trái của em đang đến gần, song điều kiện gia đình lại vô cùng túng quẫn, cần sự giúp đỡ của cộng đồng.
MS 1059: Cảnh khốn cùng của cô gái dân tộc Mảng bị tai nạn giao thông cần sự trợ giúp của cộng đồngVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Sau một tai nạn giao thông bất ngờ, tuổi trẻ của cô gái dân tộc Mảng – Lò Me Hoạt, 18 tuổi, tạm dừng lại giữa bệnh viện cùng nỗi lo về sức khỏe và viện phí khi gia đình khó khăn, không biết phải xoay xở từ đâu.
MS 1058: Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tậtCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Người đàn ông tội nghiệp cùng vợ con bị bệnh tật bủa vây, gia cảnh kiệt quệ. Người bố cả đời lao lực nay đau xót nhìn con gái phải bỏ dở ước mơ để làm thuê nuôi cả gia đình bệnh tật.
MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ NghệVòng tay nhân ái - 1 tháng trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồngCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 1 tháng trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.