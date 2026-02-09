MS 1064: “Tết bao giờ bố về?” – câu hỏi xé lòng của ba đứa trẻ mồ côi cha nơi làng biển những ngày cận Tết

MS 1963: Nỗi lo chồng chất của gia đình người đàn ông dân tộc Mường bị suy tim GĐXH – Những ngày cận Tết, gia đình ông Nhâm đang rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện điều trị bệnh tim.

Trong cái lạnh se sắt của những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2026, bi kịch đã ập xuống gia đình nghèo của vợ chồng anh Đặng Văn Hội và chị Bùi Thị Hảo ở xóm 6, xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình.

Anh Hội – một người chồng, người cha luôn cần mẫn đã vĩnh viễn ra đi ở tuổi 38, để lại người vợ trẻ cùng 3 đứa con thơ dại bơ vơ sau với mất mát khôn nguôi.

Sinh ra trong một gia đình nghèo vùng ven biển, anh Hội gắn bó cả cuộc đời với nghề chài lưới truyền thống. Năm 2018, anh lập gia đình với chị Bùi Thị Hảo (SN 1996). Lần lượt 3 đứa con ra đời: cháu Đặng Thu Phương (2019), Đặng Hiếu Nghĩa (2021) và con út Đặng Duy Phúc (2023).

Chị Hảo bên các con còn thơ dại. Ảnh: GDCC

Cuộc sống của gia đình nhỏ tuy thiếu thốn nhưng luôn đong đầy yêu thương. Anh Hội là trụ cột gia đình, ngày ngày ra khơi từ tờ mờ sáng, chiều tối lại trở về với những mẻ cá mang ra chợ bán, gom góp từng đồng nuôi vợ con. Chị Hảo ở nhà chăm sóc các con, tranh thủ làm nông để có thêm gạo sống qua ngày.

Những ngày cận Tết, anh Hội cố gắng ra biển đánh cá thêm vào ban đêm những mong có chút tiền sắm sửa khi bước vào năm mới và cho các con tấm áo mới mặc Tết. Không ai ngờ, chuyến ra khơi tối 25/01/2026 lại trở thành chuyến đi cuối cùng của anh.

Chị Hảo nghẹn ngào kể lại: "Tối hôm đó, anh ấy đi đánh cá cùng bố tôi. Trước khi đi còn dặn tôi ở nhà trông các con, anh ấy sẽ về sớm, chỉ mong kiếm thêm ít tiền để lo Tết cho gia đình. Không ngờ… đó là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh".

Khi thuyền ra gần giữa biển, anh Hội không may trượt ngã vào khoang máy, bị chấn thương nặng ở đầu, mặt và ngực. Do đi một mình một thuyền, không ai kịp thời phát hiện. Bố vợ anh đang điều khiển thuyền chạy song song, thấy thuyền con rể chòng chành bất thường liền dùng đèn pin soi tìm nhưng không thấy anh trên khoang. Linh cảm chẳng lành, ông ghé sát thuyền thì bàng hoàng phát hiện anh Hội đã nằm bất động trong buồng máy. Khi đưa lên kiểm tra, anh đã tắt thở do mất nhiều máu và ngạt thở.

Cái chết của anh Hội như tiếng sét đánh ngang tai với gia đình. Chị Hảo gục ngã bên thi thể chồng, nước mắt cạn khô trong nỗi đau không lời nào diễn tả được. Ba đứa con thơ dại giờ đây mồ côi cha. Chúng còn quá nhỏ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ ngơ ngác hỏi: "Sao con không thấy bố đâu?", "Bao giờ bố về hả mẹ?"...

Các con của anh Hội còn quá nhỏ, chưa hiểu hết được những mất mát khi mất đi người cha

Nỗi đau mất đi người thân yêu sẽ còn phải mất một thời gian dài để có thể tạm quên, nhưng trước mắt, gia đình anh vẫn còn đối mặt với gánh nặng cơm áo và khoản nợ hơn 10 triệu đồng mua thuyền đánh cá vẫn chưa trả xong. Từ nay, người trụ cột đã không còn, tương lai của 3 đứa trẻ nhỏ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Chị Hảo lo lắng, không biết phải xoay xở như thế nào để lo cho 3 đứa con còn thơ dại.

Bên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương, chị Hảo lặng lẽ nhìn di ảnh anh mà nước mắt không ngừng rơi. Hai đứa con lớn, một mới 7 tuổi, một mới 5 tuổi với những câu hỏi ngây thơ càng khiến cho lòng người mẹ nghèo ấy thêm quặn thắt.

Ba đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát. Các em chỉ biết rằng, đây là lần đi biển lâu nhất của bố và người bố ấy không bao giờ trở về. Và Tết này cũng sẽ không còn bóng dáng người cha trong căn nhà đơn sơ ấy.

Hoàn cảnh gia đình chị Hảo hiện tại đang rất cần sự chung tay của cộng đồng lúc này để vượt qua nỗi mất mát, thiếu thốn về vật chất.