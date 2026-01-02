MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi nhiều miền quê đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết thì ở xã Yên Hòa - vùng cao phía Tây Nghệ An, cái lạnh vẫn len lỏi trong từng nếp nhà xiêu vẹo, những con đường còn sũng bùn sau lũ và cả trong ánh mắt chưa nguôi lo lắng của người dân vừa đi qua một mùa thiên tai khắc nghiệt.
Những trận mưa lũ dồn dập đã để lại cho xã Yên Hòa nhiều tổn thất nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị sập, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Cầu cống hư hỏng, giao thông chia cắt, sinh hoạt đảo lộn. Trường học bị ngập, lớp học tan hoang.
Có những em nhỏ hàng ngày vẫn vượt sông, lội bùn đến lớp trong cái rét cắt da cắt thịt, quần áo ướt sũng, sách vở lấm lem, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên quyết tâm không bỏ lỡ con chữ.
Những em nhỏ ở xã Yên Hòa hàng ngày vẫn vượt sông, lội bùn đến lớp trong cái rét cắt da cắt thịt, quần áo ướt sũng, sách vở lấm lem.
Giữa những mất mát chồng chất ấy, điều người dân cần không chỉ là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được chở che để có thêm niềm tin đứng dậy sau thiên tai.
Mưa lũ trong năm 2025 khiến xã Yên Hòa bị thiệt hại nặng nề.
Thấu hiểu những nhọc nhằn ấy, Báo Sức khỏe & Đời sống đã lựa chọn và quyết định tổ chức chương trình "Tết ấm vùng cao 2026" tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, dự kiến diễn ra vào ngày 31/01.
Đây là hoạt động thiện nguyện được Báo duy trì suốt nhiều năm qua, trở thành một hành trình bền bỉ, giàu tính nhân văn của những người làm báo - mang hơi ấm yêu thương đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 đến 1.000 người dân, tập trung vào các đối tượng yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các gia đình chính sách.
Với người dân vùng cao, đây không đơn thuần là hoạt động chăm sóc y tế, mà còn là cơ hội hiếm hoi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống - điều vốn rất khó khăn khi đường sá cách trở, đời sống còn nhiều thiếu thốn.
Theo kế hoạch, chương trình được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo Sức khỏe & Đời sống, UBND tỉnh Nghệ An, ngành Y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành.
Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đoàn công tác còn trực tiếp thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, tiếp thêm động lực để bà con từng bước ổn định cuộc sống, vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Đường đến trường của các em học sinh ở xã Yên Hòa gặp muôn vàn khó khăn sau những trận mưa lũ kinh hoàng.
Với những người làm báo, đây không chỉ là một chuyến thiện nguyện, mà là hành trình trở lại những miền còn nhiều gian khó – nơi cần được lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.
Suốt nhiều năm qua, chương trình "Tết ấm vùng cao" đã bền bỉ đến với hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, gieo những hạt mầm yêu thương bằng hành động cụ thể, chân thành và trách nhiệm xã hội.
Báo Sức khỏe & Đời sống mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa để cùng chung tay mang mùa xuân đến với xã Yên Hòa.
Mỗi sự ủng hộ dù là tiền mặt, nhu yếu phẩm, thuốc men hay vật tư y tế đều là nguồn động viên quý giá, giúp người dân vùng cao thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, vững vàng hơn sau thiên tai. Mọi sự đóng góp sẽ được tiếp nhận, công khai minh bạch và thông tin rộng rãi trên các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống.
Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, ở những bản làng cheo leo ấy vẫn còn những mái nhà chưa kịp dựng lại, những em nhỏ thiếu áo ấm, những cụ già lặng lẽ vượt dốc tìm một toa thuốc cho tuổi xế chiều.
Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này đều có thể trở thành điểm tựa để người dân vượt qua những tháng ngày nhiều mất mát. Khi lòng người còn ấm, không nơi nào là quá xa. Khi yêu thương được gửi đi, mùa Xuân sẽ đến sớm hơn trên những sườn núi Yên Hòa.
Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân... cùng chung tay, để một cái Tết đủ đầy hơn có thể đến với đồng bào vùng cao – nơi vẫn đang chờ những vòng tay sẻ chia.
Mọi sự giúp đỡ ủng hộ chương trình Tết ấm vùng cao tại Nghệ An - Mã số 1057 xin gửi về:
1. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1057
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1057
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282.
5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD)
Đề gửi Mã Số 1057
Hơn 19 triệu đồng đến với bé gái 7 tuổi bị u hầu sọVòng tay nhân ái - 1 ngày trước
GĐXH – Phóng viên Phương Thuận, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã trao số tiền 19.155.000 đồng cho gia đình bé Đàm Phương Dung bị u hầu sọ.
Những phần quà tiếp sức đến bé gái mắc ung thư xươngVòng tay nhân ái - 2 ngày trước
GĐXH - Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã kết chuyển số tiền 14.910.000 đồng đến gia đình bé Mai Linh bị ung thư xương.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ - 4 ngày trước
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.
Vòng tay nhân ái hỗ trợ người phụ nữ H’ Mông đơn thân vượt khó khăn bệnh tậtVòng tay nhân ái - 5 ngày trước
GĐXH – Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 13.260 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm đến gia đình chị Sùng Thanh Mỷ - nhân vật trong bài “MS 1032: Xót xa hoàn cảnh của người phụ nữ H’Mông đơn thân chống chọi bệnh nặng, nuôi con thơ dại”.
MS 1055: Con trai 3 tuổi bị ung thư, người cha đơn thân nghèo khó mong sự giúp đỡ từ cộng đồngCảnh ngộ - 1 tuần trước
GĐXH – Sinh ra trong một gia đình sớm thiếu vắng bàn tay chăm sóc của mẹ, Đức Anh từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giờ đây, cậu bé 3 tuổi ấy lại đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, trong khi người cha đơn thân vì quá khó khăn không lo được kinh phí chạy chữa.
Gieo mầm yêu thương từ những bước chân người lính Công an Vân DuVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH - Những ngày cuối năm, khi không khí Tết đang len lỏi khắp các thôn xóm, mùa xuân không chỉ đến từ sắc đào, nụ mai, mà còn hiện hữu trong những việc làm nghĩa tình, lặng lẽ mà bền bỉ. Tại xã Vân Du, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã mang theo hơi ấm sẻ chia, tiếp nối hành trình "Vì nhân dân phục vụ" bằng những hành động cụ thể, gần gũi và đầy nhân văn.
Hai hoàn cảnh ở Phú Thọ đã có cơ hội điều trị tốt hơn nhờ sự giúp đỡ của bạn đọcVòng tay nhân ái - 1 tuần trước
GĐXH – Với sự chung tay của bạn đọc hảo tâm, bé trai bị teo mật bẩm sinh, xơ gan và người phụ nữ bị tai nạn lao động ở Phú Thọ đã có cơ hội được điều trị tốt hơn.
MS 1054: Xót xa hoàn cảnh bé trai bị teo mật bẩm sinh, mẹ sẵn sàng hiến gan cứu con nhưng không đủ kinh phí điều trịCảnh ngộ - 2 tuần trước
GĐXH - Thân hình gầy gò với làn da vàng sạm, bụng ngày một to vì bệnh tật, bé Công đang rất cần sự chung tay của cộng đồng. Gia đình buộc phải đối diện với quyết định sinh tử: ghép gan để giành giật sự sống cho con. Người mẹ đã sẵn sàng hiến gan, nhưng bất lực trước chi phí điều trị quá lớn.
Tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với cụ ông 85 tuổi có con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thầnKết chuyển - 3 tuần trước
GĐXH - Hoàn cảnh về cụ ông 85 tuổi ở Huế chăm con gái và cháu ngoại bị bệnh tâm thần sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều bạn đọc.
MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡCảnh ngộ - 3 tuần trước
GĐXH – Cùng một lúc phải lo cho bố mẹ chồng tai biến và con trai 4 tuổi bị ung thư máu, hoàn cảnh của gia đình chị Nga đang rất cần cộng đồng giúp đỡ.
MS 1056: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh lớp 12 đột quỵ, ước mơ vào đại học dang dởCảnh ngộ
GĐXH - Mẹ vừa qua đời chưa đầy hai năm vì căn bệnh ung thư quái ác, gia đình chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau thì biến cố khác lại ập xuống, tàn nhẫn hơn. Lần này, cậu học trò hiền lành đang ở ngưỡng cửa đại học là niềm hi vọng lớn nhất của gia đình lại gặp tai biến.