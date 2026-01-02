MS 1057: 'Tết ấm vùng cao' – khi yêu thương vượt núi, băng rừng về với miền Tây xứ Nghệ

Những trận mưa lũ dồn dập đã để lại cho xã Yên Hòa nhiều tổn thất nặng nề. Nhiều ngôi nhà bị sập, hàng chục hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Cầu cống hư hỏng, giao thông chia cắt, sinh hoạt đảo lộn. Trường học bị ngập, lớp học tan hoang.

Có những em nhỏ hàng ngày vẫn vượt sông, lội bùn đến lớp trong cái rét cắt da cắt thịt, quần áo ướt sũng, sách vở lấm lem, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên quyết tâm không bỏ lỡ con chữ.

Giữa những mất mát chồng chất ấy, điều người dân cần không chỉ là vật chất, mà còn là sự sẻ chia, là cảm giác được chở che để có thêm niềm tin đứng dậy sau thiên tai.

Mưa lũ trong năm 2025 khiến xã Yên Hòa bị thiệt hại nặng nề.

Thấu hiểu những nhọc nhằn ấy, Báo Sức khỏe & Đời sống đã lựa chọn và quyết định tổ chức chương trình "Tết ấm vùng cao 2026" tại xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An, dự kiến diễn ra vào ngày 31/01.

Đây là hoạt động thiện nguyện được Báo duy trì suốt nhiều năm qua, trở thành một hành trình bền bỉ, giàu tính nhân văn của những người làm báo - mang hơi ấm yêu thương đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Không chỉ mang theo những phần quà nghĩa tình, chương trình còn tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 500 đến 1.000 người dân, tập trung vào các đối tượng yếu thế như người nghèo, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và các gia đình chính sách.

Cầu cứng bản Trung Thắng, xã Yên Hòa (Nghệ An) bị lũ cuốn trôi.

Với người dân vùng cao, đây không đơn thuần là hoạt động chăm sóc y tế, mà còn là cơ hội hiếm hoi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại nơi sinh sống - điều vốn rất khó khăn khi đường sá cách trở, đời sống còn nhiều thiếu thốn.

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa Báo Sức khỏe & Đời sống, UBND tỉnh Nghệ An, ngành Y tế, chính quyền địa phương và các đơn vị đồng hành.

Bên cạnh hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, đoàn công tác còn trực tiếp thăm hỏi, trao quà Tết cho các hộ dân chịu thiệt hại nặng nề sau mưa lũ, tiếp thêm động lực để bà con từng bước ổn định cuộc sống, vững tin vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đường đến trường của các em học sinh ở xã Yên Hòa gặp muôn vàn khó khăn sau những trận mưa lũ kinh hoàng.

Với những người làm báo, đây không chỉ là một chuyến thiện nguyện, mà là hành trình trở lại những miền còn nhiều gian khó – nơi cần được lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia.

Suốt nhiều năm qua, chương trình "Tết ấm vùng cao" đã bền bỉ đến với hàng nghìn người dân ở khắp mọi miền Tổ quốc, gieo những hạt mầm yêu thương bằng hành động cụ thể, chân thành và trách nhiệm xã hội.

Báo Sức khỏe & Đời sống mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và bạn đọc gần xa để cùng chung tay mang mùa xuân đến với xã Yên Hòa.

Mỗi sự ủng hộ dù là tiền mặt, nhu yếu phẩm, thuốc men hay vật tư y tế đều là nguồn động viên quý giá, giúp người dân vùng cao thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, vững vàng hơn sau thiên tai. Mọi sự đóng góp sẽ được tiếp nhận, công khai minh bạch và thông tin rộng rãi trên các nền tảng của Báo Sức khỏe & Đời sống.

Khi Tết Nguyên đán đang cận kề, ở những bản làng cheo leo ấy vẫn còn những mái nhà chưa kịp dựng lại, những em nhỏ thiếu áo ấm, những cụ già lặng lẽ vượt dốc tìm một toa thuốc cho tuổi xế chiều.

Mỗi tấm lòng sẻ chia lúc này đều có thể trở thành điểm tựa để người dân vượt qua những tháng ngày nhiều mất mát. Khi lòng người còn ấm, không nơi nào là quá xa. Khi yêu thương được gửi đi, mùa Xuân sẽ đến sớm hơn trên những sườn núi Yên Hòa.

Báo Sức khỏe & Đời sống trân trọng kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân... cùng chung tay, để một cái Tết đủ đầy hơn có thể đến với đồng bào vùng cao – nơi vẫn đang chờ những vòng tay sẻ chia.

Mọi sự giúp đỡ ủng hộ chương trình Tết ấm vùng cao tại Nghệ An - Mã số 1057 xin gửi về: 1. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.suckhoedoisong.vn. Đề gửi: Mã số 1057 3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái" tại tòa soạn Báo Sức khỏe và Đời sống. Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội. Đề gửi: Mã số 1057 Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975839126/ 4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 113.000.000.282. 5. Ủng hộ USD qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) CN Ba Đình – Hà Nội: Tên tài khoản - Báo Sức khỏe và Đời sống. Số tài khoản: 118.000.202.194 (USD) Đề gửi Mã Số 1057



