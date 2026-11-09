Những quy định mới cần biết liên quan đến nghĩa vụ quân sự 2027

Mới đây, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư Số: 173/2026/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tính tuổi quân; tuyển chọn, tuyến dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng minh, Thẻ; phong, thăng, giáng cấp bậc, bổ nhiệm, giáng chức, cách chức và thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan.

Thông tư 173/2026/TT-BQP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 148/2018/TT-BQP, Thông tư số 279/2017/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 68/2025/TT-BQP. Cụ thể:

1. Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Đối với sức khỏe: Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt sức khỏe loại 1, loại 2 và loại 3 theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP.

Đối với trách nhiệm của địa phương giao quân chỉ đạo việc gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự phù hợp với từng địa phương; số lượng gọi khám không quá bốn lần so với chỉ tiêu gọi nhập ngũ. Chốt quân số, quyết định gọi nhập ngũ của cấp xã, tỷ lệ dự phòng không quá 5% so với chỉ tiêu giao quân và hoàn chỉnh đầy đủ thủ tục, hồ sơ (gồm cả hồ sơ đảng viên, đoàn viên) của công dân được gọi nhập ngũ bàn giao cho đơn vị nhận quân và tổ chức Lễ giao nhận quân tại các cụm xã hoặc xã do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định.

Đối với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Tổ chức sơ tuyển; lập danh sách gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự bàn giao cho Hội đồng khám sức khỏe khu vực; gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự (số lượng gọi khám không quá bốn lần so với chỉ tiêu gọi nhập ngũ); xét duyệt công dân nhập ngũ.

- Báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp tỉnh qua Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh danh sách công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Lập, hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ nghĩa vụ quân sự và các thủ tục liên quan đối với công dân đủ điều kiện gọi nhập ngũ để bàn giao cho đơn vị nhận quân;

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố (sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh) và đơn vị nhận quân hiệp đồng giao nhận quân, thống nhất chốt quân số; quyết định gọi công dân nhập ngũ.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn những công dân được nhận quyết định gọi nhập ngũ, lập tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (theo mẫu), có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã để bàn giao cho đơn vị nhận quân cùng với hồ sơ nghĩa vụ quân sự.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và các đơn vị nhận quân thực hiện Lễ giao nhận quân theo đúng quy định.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình công dân được gọi nhập ngũ; phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và đơn vị nhận quân thực hiện bù đổi tại đơn vị (nếu có) bảo đảm chất lượng, thời gian quy định.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp với Công an cấp xã và các ban, ngành, đoàn thể nắm chắc tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và những vấn đề mới phát sinh của công dân chuẩn bị nhập ngũ, kịp thời thông tin và cung cấp để Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và đơn vị nhận quân biết, quản lý. Phối hợp với đơn vị nhận quân và gia đình giải quyết các vấn đề liên quan đến quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ, mất tích, bị tước danh hiệu quân nhân, bị kết án phạt tù có thời hạn, chung thân, tử hình theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư Số: 173/2026/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 28/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Ảnh minh họa: L.P

2. Quy định về tính tuổi quân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

Trường hợp quân nhân đã chuyển ra ngoài Quân đội nay không còn giữ được các giấy tờ có liên quan đến thời gian phục vụ tại ngũ thì hồ sơ đề nghị xác nhận tuổi quân có một trong giấy xác nhận sau:

- Bản sao quyết định xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu hoặc chứng nhận thời gian phục vụ tại ngũ của đơn vị trước khi thôi phục vụ tại ngũ;

Bản khai của cá nhân về thời gian công tác trong Quân đội có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu hoặc bản sao giấy tờ, tài liệu do Đảng bộ hoặc cơ quan có thẩm quyền cung cấp thể hiện về thời gian nhập ngũ, tái ngũ và thôi phục vụ tại ngũ.

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã căn cứ vào hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này xác nhận tuổi quân cho quân nhân đã chuyển ra ngoài Quân đội thường trú tại địa phương thuộc quyền quản lý.

3. Quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng

Về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức Quốc phòng tiêu chuẩn sức khỏe được sửa đổi, bổ sung như sau:

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3 theo quy định tại Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 106/2025/TT-BQP.

4. Quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân

Việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân được sửa đổi, bổ sung như sau:

Xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là thực hiện việc chuyển ra khỏi biên chế lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân sang phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16.

Quyết định xuất ngũ: 05 bản (đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; cơ quan tài chính đơn vị giải quyết xuất ngũ 01 bản; Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về 01 bản; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 02 bản, trong đó 01 bản dùng để nộp cho cơ sở dạy nghề nơi hạ sĩ quan, binh sĩ đến học nghề).

Hạ sĩ quan, binh sĩ có thời gian phục vụ tại ngũ dưới 01 tháng, nếu không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ thì chỉ huy đơn vị từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do không đủ điều kiện phục vụ tại ngũ, kèm theo hồ sơ nhập ngũ bàn giao trả về Ban Chỉ quân sự cấp xã nơi giao quân theo quy định.

5. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân quy định việc thực hiện xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong Quân đội Nhân dân

- Chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm:

+ Thực hiện giải quyết xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền; tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ; tổ chức lễ tiễn và đưa hạ sĩ quan, binh sĩ về bàn giao cho Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương tại các điểm đón nhận theo quy định.

+ Thông báo thời gian xuất ngũ trước 30 ngày đến hạ sĩ quan, binh sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm: Giúp chỉ huy đơn vị giải quyết đầy đủ thủ tục, hồ sơ, chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi xuất ngũ; lập danh sách hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ gửi đến Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về để quản lý và đăng ký vào ngạch dự bị theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16.

- Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương tại các điểm đón nhận quân theo các cụm xã hoặc xã; đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chế độ, chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 50 Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 48/2019/QH14, Luật số 98/2025/QH15 và Luật số 14/2026/QH16; thông báo kế hoạch tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương trước thời gian giải quyết xuất ngũ 15 ngày cho cơ quan, đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên để phối hợp thực hiện.

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh nơi hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về có trách nhiệm xem xét, giải quyết cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại khoản 4 Điều 6 của Thông tư này.

- Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp xã để tiếp nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương; thực hiện quản lý và đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ về địa phương nơi cư trú phải thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị bằng hình thức trực tuyến hoặc đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký.

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