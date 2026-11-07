Vị trí 7 nốt ruồi được cho là mang lại phú quý, giàu sang cho phụ nữ
GĐXH - Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 7 nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt này thường được cho là thông minh, có tài lộc, cuộc sống sung túc và hôn nhân viên mãn.
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