Vị trí 7 nốt ruồi được cho là mang lại phú quý, giàu sang cho phụ nữ

Thứ bảy, 13:50 07/11/2026 | Đời sống
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GĐXH - Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu 7 nốt ruồi ở những vị trí đặc biệt này thường được cho là thông minh, có tài lộc, cuộc sống sung túc và hôn nhân viên mãn.

Vị trí 7 nốt ruồi được cho là mang lại phú quý, giàu sang cho phụ nữ - Ảnh 1.
Vị trí 7 nốt ruồi được cho là mang lại phú quý, giàu sang cho phụ nữ - Ảnh 1.6 vị trí nốt ruồi 'quý tướng' mang lại may mắn, tài vận sung túc cho đàn ông

GĐXH - Với đàn ông, nếu sở hữu 6 nốt ruồi "quý tướng" dưới đây, cuộc đời thường may mắn, sự nghiệp hanh thông, tiền bạc dồi dào, làm gì cũng dễ thành công.

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