Vị trí 7 nốt ruồi được cho là mang lại phú quý, giàu sang cho phụ nữ

1 ngày trước

GĐXH - Một người đàn ông nghi là tài xế xe ôm có hành vi quấy rối, sàm sỡ một phụ nữ lớn tuổi ngay trên đường Giải Phóng (TP Hà Nội) đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.