Những trường hợp nhận trợ cấp xã hội 1,62 triệu đồng/tháng năm 2027

Từ năm 2027, một số người cao tuổi sinh năm 1967 có thể được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng lên tới 1,62 triệu đồng. Tuy nhiên, để được nhận khoản hỗ trợ này, người dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Theo khoản 2 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP, mức chuẩn trợ giúp xã hội được quy định là 540.000 đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính mức trợ cấp xã hội hằng tháng đối với các nhóm đối tượng đủ điều kiện.



