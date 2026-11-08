6 kiểu nói chuyện người EQ cao luôn tránh khi giao tiếp: Tránh được thị phi, dễ được tôn trọng
GĐXH - Giao tiếp khéo léo không chỉ thể hiện trí tuệ mà còn giúp mỗi người xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp.
Người khôn ngoan thường tránh 6 điều đại kỵ dưới đây khi giao tiếp để không tự gây rắc rối cho mình.
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