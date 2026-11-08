6 kiểu nói chuyện người EQ cao luôn tránh khi giao tiếp: Tránh được thị phi, dễ được tôn trọng

Người khôn ngoan thường tránh 6 điều đại kỵ dưới đây khi giao tiếp để không tự gây rắc rối cho mình.

Người giàu phúc khí khi giao tiếp thường có những đặc điểm này, nhất là đặc điểm số 3 GĐXH - Không cần giàu tiền bạc, một người vẫn có thể được xem là “giàu phúc” qua cách họ đối nhân xử thế. Người xưa cho rằng người có phúc thường sở hữu 7 đặc điểm trong giao tiếp, càng trưởng thành càng nên học theo.