Khen thưởng hai thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước

| Xã hội

Hai thanh niên ở Hà Tĩnh vừa được biểu dương, khen thưởng vì hành động dũng cảm cứu sống một học sinh bị đuối nước.

Ngày 7/11, lãnh đạo UBND xã Kỳ Thượng cho biết, vừa tổ chức biểu dương, trao giấy khen cho anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1996, trú thôn Mỹ Tân) và anh Trần Đình Trọng (SN 1992, trú thôn Tiến Thượng) vì có hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Khen thưởng hai thanh niên dũng cảm cứu người đuối nước- Ảnh 1.

Lãnh đạo địa phương trao giấy khen cho hai thanh niên dũng cảm cứu người. Ảnh: UBND xã Kỳ Thượng.

Trước đó, khoảng 5h50 ngày 4/11, trên đường đi làm qua cầu Rào Trổ, anh Nguyễn Xuân Hải phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng đôi dép để trên cầu. Quan sát xuống sông, anh Hải thấy một người đang chới với giữa dòng nước nên lập tức nhảy xuống cứu, đồng thời hô hoán người dân hỗ trợ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Trần Đình Trọng nhanh chóng lao xuống sông, phối hợp cùng anh Hải tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Nạn nhân được xác định là một học sinh trú tại xã Kỳ Lạc.

Được biết, đây không phải lần đầu người dân xã Kỳ Thượng có hành động dũng cảm cứu người đuối nước trên sông Rào Trổ.

Cuối tháng 10/2026, UBND xã Kỳ Thượng cũng đã khen thưởng anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1981, trú thôn Tiến Thượng), cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Chè 12/9, vì cứu sống một nam thanh niên gặp nạn trên dòng sông này.

Theo đó, khi đi qua cầu Rào Trổ, anh Phước phát hiện nam thanh niên khoảng 22-23 tuổi nhảy xuống sông và chìm dưới dòng nước sâu. Thấy nạn nhân gặp nguy hiểm, trong khi những người xung quanh không biết bơi, anh Phước lập tức xuống nước, bơi khoảng 30m để tiếp cận.

Sau khi lặn xuống kéo nạn nhân lên, anh Phước đưa người này vào bờ và phối hợp sơ cứu, chuyển đến bệnh viện. Nhờ được cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Nguyễn Sơn
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