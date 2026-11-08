Cảnh báo sập bẫy lừa đảo, mất tiền oan từ trào lưu 'đi chùa online'

"Đi chùa online" và nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện xu hướng "đi chùa online". Bằng việc ứng dụng công nghệ 3D, người dùng có thể tạo các nhân vật ảo (avatar) để tham gia các hoạt động mô phỏng như lễ Phật, tụng kinh, lần tràng hạt, thắp hương hay ngồi thiền ngay trên điện thoại hoặc máy tính.

Sự kết hợp giữa công nghệ số và đời sống tâm linh mang đến những trải nghiệm mới mẻ, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu văn hóa và giáo lý Phật giáo từ xa. Dù vậy, cơ quan chức năng lưu ý, người tham gia cần có nhận thức đúng đắn, rạch ròi giữa hoạt động mô phỏng trên không gian mạng và việc tu học, chiêm bái trực tiếp. Các thao tác tương tác trên môi trường ảo không thể thay thế cho quá trình tu dưỡng đạo đức và rèn luyện nhân cách trong đời sống thực tế.

Trào lưu “đi chùa online” thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Ảnh: T.P

Từ sự phổ biến của trào lưu này, nhiều đối tượng xấu đã nhanh chóng chớp thời cơ để thực hiện hành vi trục lợi. Phương thức phổ biến là lập ra các tài khoản mạng xã hội, trang web hoặc hội nhóm giả mạo các cơ sở thờ tự. Tại đây, chúng phát đi các lời kêu gọi "cúng dường trực tuyến", quyên góp từ thiện, hoặc mời chào mua vật phẩm phong thủy, đăng ký dịch vụ "giải hạn", "cầu an". Khi người dân tin tưởng chuyển tiền, các đối tượng sẽ lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Tinh vi hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn tích phúc của người dân để gửi các đường link giả mạo, dụ dỗ tải ứng dụng không rõ nguồn gốc. Khi người dùng truy cập, chúng sẽ đánh cắp thông tin cá nhân, mã xác thực OTP hoặc thông tin tài khoản ngân hàng.

Khuyến cáo từ cơ quan Công an

Để chủ động phòng ngừa, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những lời kêu gọi quyên góp, cúng dường hoặc mua bán dịch vụ tâm linh trên không gian mạng; không chuyển tiền cho các tài khoản cá nhân, trang web, hội nhóm chưa được xác minh về danh tính, nguồn gốc và tính hợp pháp.

Đồng thời, cần cảnh giác với những lời quảng cáo mang tính mê tín, lợi dụng tâm lý cầu bình an, giải hạn để yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân.

Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo trước các chiêu trò kêu gọi chuyển tiền công đức, giải hạn thông qua trào lưu “đi chùa online”. Ảnh: CAHN

Người dân tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, tải ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã xác thực OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. Khi tìm hiểu các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, cần ưu tiên tiếp cận thông tin từ những kênh chính thống, có nguồn gốc rõ ràng; không chia sẻ, lan truyền thông tin sai lệch hoặc các nội dung lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

Khi phát hiện tài khoản mạng xã hội, trang web có dấu hiệu giả mạo, kêu gọi chuyển tiền bất minh hoặc thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Tất cả những ai thường xem livestream, chơi game “đi chùa online” cần chú ý thông báo quan trọng từ cơ quan công an GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên phát cảnh báo, người dân cần cảnh giác không bị mất tài sản với hoạt động tặng quà trên livestream, trò chơi trực tuyến với nội dung “đi chùa online”, “phóng sinh online”.



