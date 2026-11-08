Nhiệt độ miền Bắc khi trời chuyển rét

Miền Bắc chuyển rét từ đêm nay

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh mạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Khoảng chiều tối và tối 8/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó đến Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Đây được dự báo là đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm 2026-2027.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 8/11, từ tối và đêm bắt đầu ảnh hưởng không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8/11 đến sáng 9/11, khu vực có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9/11, trời chuyển rét.

Ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8/11, trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9/11, trời chuyển rét. Ảnh minh họa

Miền Trung có nguy cơ mưa lớn diện rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo không khí lạnh gây ra đợt mưa lớn tại nhiều khu vực trên cả nước.

Cụ thể, từ chiều tối 8/11 đến sáng 9/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc tỉnh Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Đáng chú ý, từ khoảng đêm 8/11 đến đêm 11/11, khu vực từ phía Nam tỉnh Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại sườn dốc và ngập úng ở những vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết trên biển

Trên biển, từ tối và đêm 8/11, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động mạnh.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao từ 4 - 6m; biển động mạnh.

Từ ngày 9/11, vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; sóng biển cao từ 3 - 5m; biển động mạnh.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.