Ninh Bình: Khu tập thể gần 50 năm tuổi sắp được thay thế bằng chung cư 15 tầng

Sau gần nửa thế kỷ tồn tại, khu tập thể 5 tầng tại số 2 và số 4 đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện sinh hoạt của các hộ dân.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu tập thể 5 tầng trên đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định không khó để nhận thấy dấu vết thời gian in đậm trên từng bức tường, mảng vữa và những hạng mục công trình. Những bức tường bong tróc, nhiều vị trí lộ gạch, lớp vữa cũ bạc màu, không gian sinh hoạt chật hẹp đã phần nào phản ánh tình trạng xuống cấp của khu nhà sau nhiều thập kỷ sử dụng.

Toàn cảnh khu tập thể cũ ở đường Trần Đắc Ninh phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Công trình được xây dựng từ năm 1978, khu tập thể ban đầu phục vụ nhu cầu nhà ở cho công nhân Nhà máy Dệt Nam Định. Gần 50 năm qua, nơi đây đã trở thành mái nhà của nhiều gia đình, chứng kiến biết bao đổi thay trong cuộc sống của người dân và quá trình phát triển của đô thị Nam Định.

Với những người đã sinh sống lâu năm, khu tập thể không chỉ là nơi che mưa, che nắng mà còn chứa đựng nhiều kỷ niệm, tình cảm và sự gắn bó giữa các thế hệ. Trước tình trạng công trình ngày càng xuống cấp, yêu cầu xây dựng lại một khu nhà ở bảo đảm điều kiện sinh hoạt, an toàn hơn là điều cần thiết.

Trải qua gần 50 năm, khu tập thể đã xuống cấp trầm trọng.

Những ngày gần đây, tại khu vực sân chung, hình ảnh người dân thu dọn đồ đạc, di chuyển những vật dụng sinh hoạt quen thuộc để chuyển đến nơi ở tạm khiến câu chuyện chỉnh trang chung cư cũ trở nên gần gũi và có nhiều chiều sâu hơn. Đằng sau những chuyến chuyển nhà là những lo toan về cuộc sống, chi phí sinh hoạt và tương lai nơi ở của mỗi gia đình.

Bà Nguyễn Thị Gái cho biết, khi biết chủ trương xây dựng lại khu chung cư, gia đình đã chủ động thu xếp đồ đạc, chuyển đến ở tạm tại nhà con để ổn định cuộc sống trong thời gian chờ dự án triển khai.

Bên trong các căn hộ đã xuống cấp, cũ kĩ.

Theo chia sẻ của gia đình, việc xây dựng lại khu tập thể cũ là chủ trương cần thiết, bởi công trình đã tồn tại quá lâu, nhiều hạng mục xuống cấp, điều kiện sinh hoạt không còn đáp ứng tốt nhu cầu của người dân. Gia đình hiểu và đồng tình với việc di dời để tạo mặt bằng xây dựng công trình mới.

Tuy nhiên, việc phải rời khỏi nơi ở quen thuộc cũng kéo theo những khó khăn nhất định. Trong thời gian chờ công trình được triển khai và hoàn thành, các hộ dân phải tìm địa điểm sinh sống tạm thời, phát sinh thêm những khoản chi phí mà không phải gia đình nào cũng dễ dàng cân đối.

Cũng theo bà Gái, gia đình bà mong muốn chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng quan tâm, xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà tạm trong thời gian di dời, với mức hỗ trợ phù hợp thực tế. Đây là nguyện vọng thiết thực, nhất là đối với những gia đình có nguồn thu nhập hạn chế, người cao tuổi hoặc không có điều kiện kinh tế để tự trang trải thêm chi phí nhà ở.

Trần nhà xuất hiện bong tróc từ bên trong, lộ ra phần xi măng.

Tương tự, ông Trần Quốc Thành, người đã sinh sống tại khu chung cư gần 30 năm, mong muốn sau khi công trình mới hoàn thành, những người dân đã sinh sống lâu năm tại khu chung cư cũ cần được quan tâm, tạo điều kiện để tiếp tục thuê nhà tại đây. Đặc biệt, giá thuê căn hộ cần được tính toán hợp lý, phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập thấp.

Đây là mong muốn có cơ sở thực tiễn, bởi một công trình chung cư hiện đại sẽ khó mang lại ý nghĩa an sinh trọn vẹn nếu những người dân vốn sinh sống tại khu nhà cũ lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận chỗ ở mới do chi phí thuê vượt quá khả năng tài chính.

Trước thực trạng khu tập thể xuống cấp, ngày 22/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 3855/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà chung cư cho thuê tại đường Trần Đăng Ninh, phường Nam Định.

Khu tập thể sẽ được thây thế bằng dự án chung cư mới với tổng mức đầu tư hơn 502 tỷ đồng.

Dự án có tổng mức đầu tư 502,2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2026-2028.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án triển khai trên diện tích đất khoảng 10.260 m², phá dỡ hai tòa tập thể 5 tầng và chợ Xanh hiện trạng để xây dựng công trình mới gồm 1 tầng hầm, 15 tầng nổi và tum kỹ thuật, chiều cao khoảng 56 m.

Công trình được bố trí các khu chức năng như căn hộ cho thuê, thương mại dịch vụ, nhà trẻ, khu sinh hoạt cộng đồng, văn phòng và các hạng mục kỹ thuật. Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được kỳ vọng góp phần cải thiện chất lượng không gian sống, đáp ứng nhu cầu nhà ở và chỉnh trang đô thị tại khu vực.

Ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành Công văn số 7743/UBND-VP4 về việc đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, công việc để khởi công dự án.

Đáng chú ý, mục tiêu của dự án không chỉ là thay thế công trình cũ bằng một tòa nhà mới mà còn hướng tới giải quyết nhu cầu nhà ở của các hộ dân đang sinh sống tại những khu chung cư xuống cấp và các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở theo quy định.

Ngày 30/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình tiếp tục ban hành Công văn số 7743/UBND-VP4 về việc đẩy nhanh tiến độ các thủ tục, công việc để khởi công dự án. Theo đó, các cơ quan, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, di dời và giải phóng mặt bằng, phấn đấu bảo đảm các điều kiện khởi công trong quý IV/2026.

Trong đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 có trách nhiệm khẩn trương triển khai các công việc thuộc thẩm quyền chủ đầu tư, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và các điều kiện cần thiết để tổ chức khởi công. UBND phường Nam Định được giao thực hiện các thủ tục liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, di dời và giải phóng mặt bằng. Sở Xây dựng phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, giải quyết những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý nhà ở.