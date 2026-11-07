Hà Nội: Điều động 9 xe cứu hỏa, huy động máy xúc khống chế đám cháy khu nhà xưởng ở An Khánh

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Theo đó, vào khoảng 11 giờ 48 phút ngày 7/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 (Công an TP Hà Nội) nhận được tin báo hỏa hoạn tại một khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh.

Xác định đám cháy đang phát triển nhanh và có nguy cơ lan sang các khu vực liền kề, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng từ 5 Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực số 2, 23, 24, 29 và 30. Tổng lực lượng được huy động tới hiện trường gồm 3 xe chỉ huy, 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng, 1 xe trạm bơm, 9 xe chữa cháy cùng 64 cán bộ, chiến sĩ.

Hiện trường vụ cháy khu nhà xưởng trên đường Ba Lương, xã An Khánh. Ảnh: CAHN

Khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, ngọn lửa đã lan sang dãy nhà xưởng lân cận. Khu vực xảy ra cháy là các nhà xưởng có kết cấu khung thép, mái tôn với tổng diện tích xây dựng hơn 2.700m².

Do vật liệu bên trong chủ yếu là gỗ, nhựa và các chất dễ cháy, đám cháy tỏa ra nhiệt lượng cao kèm theo khói dày đặc, gây khó khăn cho công tác trinh sát và dập lửa.

Trước tình hình này, Chỉ huy chữa cháy đã triển khai đồng bộ nhiều mũi tấn công để khoanh vùng ngọn lửa.

Máy xúc được huy động để mở đường, chữa cháy. Ảnh: CAHN

Đồng thời, lực lượng PCCC phối hợp với chính quyền địa phương huy động máy xúc, máy ủi tiến hành phá dỡ một số vị trí tường và mái tôn. Biện pháp này giúp tạo lối mở để lực lượng chữa cháy tiến sâu vào bên trong, triển khai vòi phun nước hiệu quả.

Bên ngoài hiện trường, Công an xã An Khánh cùng lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ và người dân địa phương tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự để hỗ trợ công tác dập lửa.

Lực lượng PCCC đã bảo vệ thành công hơn 2.000m² diện tích nhà xưởng lân cận. Ảnh: CAHN

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, đến khoảng 12 giờ 26 phút cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, ngăn chặn nguy cơ cháy lan. Đến 13 giờ 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng PCCC đã bảo vệ thành công hơn 2.000m² diện tích nhà xưởng lân cận. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra nguyên nhân vụ cháy.