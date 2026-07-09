Những sai lầm khi đặt thùng rác khiến nhà cửa kém sang, tổn hại sức khỏe, tài lộc





2 bên bàn làm việc, bàn học

Nhiều người thường đặt thùng ngay bên cạnh bàn học, bàn làm việc để tiết kiệm thời gian trong việc vứt rác. Tuy nhiên, theo phong thủy thì đây là những vị trí kém may mắn.

Bởi vì trong phong thủy, 2 bên bàn học, bàn làm việc là vị trí của Thanh Long (Quý Nhân) nếu như chúng ta đặt tại những vị trí đó thì rất mạo phạm đến người, khiến công việc, học tập trục trặc, khó tiến xa, lận đận.

Theo phong thủy Tường Minh, cách tốt nhất nếu đặt nó trong phòng làm việc, văn phòng nên tránh xa tầm nhìn càng tốt. Nếu không gian bị hạn chế về các góc khuất thì có thể cải thiện bằng cách mua thùng rác cảm ứng thông minh có thiết kế đẹp với nhiều tính năng tiện lợi.

Điều này không chỉ giúp giữ gìn sự sạch sẽ tại khu vực mà còn mang lại giá trị thẩm mỹ, đem lại sự ấn tượng bắt mắt cho không gian được lắp đặt.

Nhiều người thường đặt thùng rác ngay bên cạnh bàn học, bàn làm việc để tiết kiệm thời gian trong việc vứt rác. Tuy nhiên, theo phong thủy thì đây là những vị trí kém may mắn.

Đặt ở dưới cầu thang

Trong phong thủy, dưới cầu thang là một vị trí không nên đặt thùng rác. Cầu thang tượng trưng cho con đường thăng tiến, tiến lên và đặt thùng đựng rác ở dưới chân cầu thang có thể gây cản trở, ngăn chặn dòng chảy của năng lượng tích cực.

Việc đặt thùng rác ở vị trí này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến may mắn, cơ hội thăng tiến trong công việc và cuộc sống. Năng lượng dương tích cực từ cầu thang sẽ bị giảm đi và thay vào đó là một không gian có năng lượng yếu đuối và uế khí tích tụ từ rác thải.

Trong phong thủy, dưới cầu thang là một vị trí không nên đặt thùng rác.

Điều này có thể tạo ra môi trường không thuận lợi để phát triển và đạt được thành công trong công việc và cuộc sống như mong muốn.

Chính giữa hướng Tây Nam

Theo quan niệm phong thủy, hướng Tây Nam là hướng đại diện cho người phụ nữ, đặc biệt là người mẹ trong gia đình.

Đây là vị trí quan trọng và có ảnh hưởng mật thiết đến vận khí, tài lộc, sự nghiệp của người phụ nữ. Nếu đặt thùng rác ở vị trí này, năng lượng dương tích cực của hướng Tây Nam sẽ bị giảm đi. Điều này có thể gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống.

Chính giữa hướng Tây Bắc

Chính giữa hướng Tây Bắc là một vị trí không nên đặt thùng rác theo phong thủy. Bởi vì đây là hướng đại diện cho tài lộc và công danh gia chủ, đặt thùng đựng rác ở vị trí này sẽ tạo ra sự xung đột năng lượng tích cực. Công việc có thể không gặp may.

Chính giữa hướng Tây Bắc là một vị trí không nên đặt thùng rác theo phong thủy.

Ngay trước cửa nhà

Thần tài - vị thần của tài lộc và giàu sang - thường được coi là quan trọng trong việc mang lại tài lộc và may mắn cho gia đình.

Để thu hút Thần tài và tạo điều kiện thuận lợi cho vận khí và tài lộc đến nhà, cửa chính cần được giữ sạch sẽ và không bị cản trở bởi những vật dụng không cần thiết.

Ngoài việc ảnh hưởng đến tài lộc, đặt thùng rác ngay trước cửa nhà còn có thể tạo ra mùi hôi không dễ chịu và làm mất thẩm mỹ cho không gian sống. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cảm giác thoải mái và niềm vui khi bạn và khách hàng đến thăm gia đình.

Theo phong thủy Phùng Gia, việc để thùng rác trước nhà sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng và vận khí của ngôi nhà.

Thùng rác chứa năng lượng tiêu cực, cản trở luồng khí tốt, làm giảm vẻ đẹp, sự hấp dẫn của ngôi nhà, đồng thời tạo cảm giác không sạch sẽ.

Thùng rác nên được đặt ở phía sau nhà, góc khuất của nhà bếp hoặc phòng tắm, khu vực dịch vụ, hoặc ngoài trời ở góc khuất. Sử dụng thùng rác có nắp đậy kín để ngăn mùi hôi và năng lượng tiêu cực.

Để thu hút Thần tài và tạo điều kiện thuận lợi cho vận khí và tài lộc đến nhà, cửa chính cần được giữ sạch sẽ và không bị cản trở bởi những vật dụng không cần thiết.

Tránh đặt thùng rác ở cửa ra vào, phòng khách hoặc những khu vực chính mà gia đình thường xuyên sinh hoạt để duy trì sự hài hòa và cân bằng năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Đặt hướng Đông Bắc

Hướng Đông Bắc được coi là hướng tuyệt đối không nên đặt thùng rác. Hướng này tượng trưng cho hòa khí gia đình, ổn định, đặc biệt là đại diện cho người thừa kế sản nghiệp trong gia đình.

Nếu đặt thùng rác ở hướng Đông Bắc, điều này có thể gây thị phi và ảnh hưởng đến hòa khí gia đình.

Trong phòng khách

Phòng khách là nơi quan trọng trong nhà ở, giúp thu hút tài lộc may mắn vào nhà. Vì vậy bạn cần lưu ý khi đặt thùng rác ở đây, không nên đặt trước cửa phòng hay gần ghế sofa bởi những nơi này luôn cần đảm bảo sự sạch sẽ, thông thoáng.

Nếu đặt thùng rác ở vị trí này không chỉ làm ảnh hưởng đến phong thủy mà rác thải trong thùng để lâu còn dễ gây ô nhiễm, vi khuẩn và lây bệnh cho mọi người.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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