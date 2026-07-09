Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn'
GĐXH - Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, mỗi lần hé lộ không gian sống, Tăng Thanh Hà lại khiến dân mạng xuýt xoa trước căn biệt thự sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp chẳng khác một khu nghỉ dưỡng.
Tăng Thanh Hà thiết kế một khoảng vườn nhỏ để trồng rau sạch và các loại hoa vì là một người thích cây cỏ. Đối với cô, niềm vui khi được chăm sóc hoa, trồng rau sạch để có thêm thực phẩm cho gia đình xuất phát từ chính cha mẹ cô.
Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đang chăm sóc khu vườn nhỏ của mình lên mạng xã hội.
Biệt thự của Tăng Thanh Hà không chỉ có thiết kế đầy tính thẩm mỹ và tiện nghi mà luôn tạo cảm giác ấm cúng, yên bình và trang trọng khi nhìn từ ngoài vào.
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