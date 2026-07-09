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Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn'

Thứ năm, 10:00 09/07/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Dù hiếm khi chia sẻ về đời tư, mỗi lần hé lộ không gian sống, Tăng Thanh Hà lại khiến dân mạng xuýt xoa trước căn biệt thự sang trọng, được thiết kế tinh tế và đẹp chẳng khác một khu nghỉ dưỡng.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 1.

Dự án điện ảnh “Hoàng hậu cuối cùng” mới đây chính thức được giới thiệu đến công chúng với sự kiện công bố dàn diễn viên và những hình ảnh đầu tiên của bộ phim. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của diễn viên Tăng Thanh Hà trên màn ảnh rộng trong vai Nam Phương Hoàng hậu sau 13 năm rời xa màn ảnh.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 2.

Tại sự kiện công bố dự án diễn ra vào chiều 2.7 tại TP.HCM, nữ diễn viên 8X gây ấn tượng bởi nhan sắc rạng rỡ, vóc dáng thon thả dù đã là mẹ 3 con. Cô nhận được sự quan tâm của truyền thông trong lần trở lại showbiz sau quãng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh, chăm sóc tổ ấm nhỏ.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 3.

Sinh năm 1986 tại TP.HCM, Tăng Thanh Hà từng ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế hay Hương phù sa. Dù rời xa ánh đèn sân khấu đã nhiều năm, cô vẫn giữ được sức hút đặc biệt trong lòng công chúng. Từng ấy năm vắng bóng màn ảnh, Tăng Thanh Hà lại truyền cảm hứng bằng một hình ảnh khác: người phụ nữ biết yêu thương bản thân, vun vén gia đình, theo đuổi công việc mình yêu thích và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có lẽ, chính sự bình yên ấy mới là "vai diễn" thành công nhất của "ngọc nữ" màn ảnh Việt sau hơn hai thập kỷ được khán giả yêu mến.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 5.

Hiếm khi hé lộ toàn cảnh nơi ở nhưng Tăng Thanh Hà vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường được chụp tại tư gia. Không gian sống của gia đình cô sang trọng, gần gũi, ngập tràn cây xanh và ánh sáng tự nhiên. Biệt thự của vợ chồng Tăng Thanh Hà có tông trắng thanh lịch, được thiết kế theo phong cách hiện đại, bao quanh là hồ bơi và khuôn viên sân vườn rộng rãi. Tận dụng lợi thế về diện tích, nữ diễn viên dành nhiều không gian để trồng cây hoa.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 15.

Căn biệt thự được thiết kế sang trọng với gam màu trắng - đen chủ đạo, cây cối bao quanh, nằm ở khu Thảo Điền quận 2. Biệt thự 3 mặt tiền nằm ở vị trí cực đẹp ngay gần bên con sông Sài Gòn có diện tích khoảng 500m2. Bên trong biệt thự còn có một khu vườn nhỏ được đích thân nữ diễn viên chăm sóc hằng ngày.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 16.

Nội thất bày trí tinh tế.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 18.

Bên trong nhà Tăng Thanh Hà được thiết kế hoàn hảo từ cầu thang đến khu đọc sách. Cầu thang phối màu đen trắng hiện đại theo kiểu xoắn ốc giúp tiết kiệm không gian. Giá sách được thiết kế độc đáo kết hợp giữa giá sách và ghế ngồi hiện đại tạo nên không gian lý tưởng cho các bé vừa học vừa chơi.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 19.

Phòng khách nổi bật với hệ thống đèn chùm, đèn âm trần. Không gian bếp rộng lớn, có thể sắp xếp bàn ăn dài cho 15 người.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 20.

Ấn tượng hơn cả chính là không gian bể bơi ngoài trời, nơi cả gia đình Tăng Thanh Hà có thể tận hưởng không gian mát lành.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 21.

Hằng ngày, cô tự tay tưới tiêu, chăm bón cho khu vườn của mình.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 22.

Khuôn viên khu vườn được bày trí một cách gọn gàng và bắt mắt với màu xanh mát của các loại hoa cỏ, cây trái bốn mùa.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 23.

Đặc biệt, ngoài rau, cây ăn quả, trong khu vườn còn trồng rất nhiều cây cảnh cỡ lớn.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 24.

Nhìn từ trên cao, khu vườn phủ một mảng xanh mướt.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 25.

Giữa khu vườn còn có một hồ bơi cỡ nhỏ.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 26.

Tăng Thanh Hà thiết kế các tầng đất bằng gỗ để trồng rau sạch.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 27.

Một số cây ăn quả trong khu vườn gồm có xoài, cam, cóc, quýt...

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 28.

Cây tắc và cóc sai trĩu quả.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 29.

Ngoài ra, trong vườn còn thiết kế một gian nấu nướng để tiệc tùng cuối tuần.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 30.

Tất cả được lát gỗ tạo cảm giác thân thiện, dễ chịu cho chủ nhân ngôi nhà.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 31.

Rau được trồng riêng biệt trong từng chậu gỗ.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 32.

Khu vườn khi về chiều yên bình và thoáng đãng. Ảnh: NSCC.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 34.
Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 35.

Tăng Thanh Hà thiết kế một khoảng vườn nhỏ để trồng rau sạch và các loại hoa vì là một người thích cây cỏ. Đối với cô, niềm vui khi được chăm sóc hoa, trồng rau sạch để có thêm thực phẩm cho gia đình xuất phát từ chính cha mẹ cô.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 37.

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh đang chăm sóc khu vườn nhỏ của mình lên mạng xã hội. 

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 38.

Biệt thự của Tăng Thanh Hà không chỉ có thiết kế đầy tính thẩm mỹ và tiện nghi mà luôn tạo cảm giác ấm cúng, yên bình và trang trọng khi nhìn từ ngoài vào.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 39.

Bong bóng bay trong mỗi buổi chiều khiến nhiều người liên tưởng hình ảnh trẻ thơ chơi đùa trong khu vườn.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 40.

Cách bố trí vừa hiện đại, vừa lãng mạn.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 41.

Cả một khu vườn xanh mướt, lãng mạn và bình yên.

Cuộc sống viên mãn của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng màn ảnh để tập trung làm 'dâu hào môn' - Ảnh 29.Mỹ nhân Hà thành trẻ nhất được phong NSND, hơn 30 năm hôn nhân chưa mặc váy cưới, hiện sống trong căn nhà thế nào?

GĐXH - Sau khi nghỉ Nhà hát Tuổi trẻ để về hưu, NSND Lê Khanh không còn ở phố cổ chật hẹp mà chuyển về An Dương Vương (Tây Hồ, Hà Nội) để sinh sống.

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