Những vị trí cấm kỵ khi bố trí bồn nước inox theo phong thủy tránh ảnh hưởng tới tài vận

Tại sao bồn nước inox theo phong thủy lại giúp cho gia chủ luôn thịnh vượng?

Bồn nước inox hiện nay được xem như là một thiết bị phục vụ sinh hoạt thiết yếu của nhiều gia đình, nhất là với những khu vực đô thị đông đúc.

Những chiếc bồn nước thường sẽ được thiết kế và lắp đặt phù hợp để tiện dụng cho việc sử dụng và hầu hết các gia đình thường tận dụng sân thượng để làm nơi đặt bồn.

Trên thực tế, việc đặt những chiếc bồn nước inox ở bất kỳ khu vực nào trong nhà đều nên dựa trên phong thủy của ngôi nhà. Việc dựa trên phong thủy này phần nào giúp cho gia đình tránh những rủi ro như hao tài, suy giảm sức khỏe, làm ăn sa sút, hay có thể dẫn tới tính cách tiêu cực, tai nạn…

Theo như phong thủy Phùng Gia thì những gì có liên quan đến nước đều là khởi nguồn của sự sống, sinh trưởng và phát triển. Nước là đại diện trong ngũ hành, mang lại sự may mắn, tài lộc và hạnh phúc.

Bồn nước inox hiện nay được xem như là một thiết bị phục vụ sinh hoạt thiết yếu của nhiều gia đình, nhất là với những khu vực đô thị đông đúc.

Quan niệm phong thủy Phùng Gia cho rằng, nước phải chảy, phải vận động liên lục thì mới mang đến sự thịnh vượng, may mắn và hanh thông cho gia đình, phải là sự hội tụ của nhiều yếu tố trung lập, tránh quá mạnh, chảy xiết lại không tốt. Chính vì lẽ đó, những nơi có sự xuất hiện của nước như bồn nước inox chẳng hạn cũng được đại diện cho nơi hội tụ nước giống như những ao hay giếng trong tự nhiên.

Vì thế nếu bạn đặt bồn nước inox đúng phong thủy, sẽ tạo sự lưu thông thuận tiện cho nguồn nước, tránh tù đọng là một việc thiết yếu và cần được quan tâm.

Những vị trí cấm kỵ khi bố trí bồn nước inox theo phong thủy

Theo phong thủy Phùng Gia thì việc đặt bồn nước phải tránh những vị trí như bên dưới đây để không phải vướng vào những rắc rối không mong muốn:

Tránh đặt bồn nước ở khu vực phía sau của ngôi nhà. Phía sau ngôi nhà được xem như là một hướng không tốt để đặt những vật có liên quan đến nước.

Nước biểu trưng cho vượng khí, cho sự phát triển hưng thịnh nên tuyệt đối có sự cấm kỵ với những thiết bị bồn nước inox đặt tại vị trí cung đào hoa. Cung này là cung liên quan khá mật thiết đến tình duyên, hạnh phúc của người trong gia đình và với những người đã kết hôn thì đặt bồn nước ở cung này có thể gây ra nhiều tiêu cực trong tình cảm. Hơn nữa, với cung này nếu đặt bồn không đúng cách có thể gây thị phi và kém may mắn.

Không đặt bồn nước inox vào khu vực phong thủy cung Ngọ. Trong Ngũ hành tương sinh tương khắc thì Thủy và Hỏa luôn xung khắc. Vì thế, cần tránh đặt bồn nước mạng Thủy vào vị trí cung Ngọ vốn thuộc Hỏa. Xung khắc ắt hẳn có thể sẽ xảy ra và ảnh hưởng tới sức khỏe, trường khí của gia đình.

Tránh đặt bồn nước ở vị trí ngay trung tâm của ngôi nhà.

Với những cung thuộc hướng Đông Bắc như cung Cấn và hướng Tây Nam như cung Khôn thì hoàn toàn không nên đặt bồn nước inox. Bởi Thủy của bồn nước sẽ tương khắc với Thổ của hai cung này. Phạm phải cấm kỵ này được cho là có thể ảnh hưởng tới công việc, sức khỏe và hay gặp thị phi.

Tránh đặt bồn nước ở vị trí ngay trung tâm của ngôi nhà. Thông thường các gia đình thường hay đặt bồn nước tại vị trí giữa nhà trên sân thượng, điều này hoàn toàn không tốt.

Theo phong thủy Phùng Gia thì vị trí trung tâm này có thể sẽ gây phân tán tài lộc. Vì thế, khi tìm chọn vị trí đặt bồn nước theo phong thủy, bạn nên xem kỹ hướng, để biết được hướng nào là hướng có lợi và hướng nào là hướng bất lợi của ngôi nhà.

Dựa trên các tài liệu phong thủy, bồn nước nên được đặt trên những thiên can là Đinh, Giáp, Ất, Canh, Bính, Tân, Nhâm, Quý. Theo đó, mọi dòng nước đều phải đi theo thiên can.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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