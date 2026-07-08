5 cách thông chậu rửa chén bị tắc cực nhanh, không lo tốn tiền gọi thợ

Nguyên nhân khiến chậu rửa chén bị tắc

Chậu rửa chén là nơi người nội trợ thường xuyên sử dụng và tình trạng tắc chậu sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Không vệ sinh thường xuyên gây nên các mảng bám trong thành đường ống thoát nước

Trong quá trình sử dụng sơ chế thực phẩm, rửa chén bát... thì một lượng lớn dầu mỡ được xả xuống. Lớp mỡ này tích tụ lâu dần, dính với nhiều vụn thức ăn, chất bẩn khác, sẽ bám ở đường ống và dày lên từng ngày.

Chậu rửa chén là nơi người nội trợ thường xuyên sử dụng và tình trạng tắc chậu sẽ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đến khi phần cặn thức ăn không thể làm nước chảy xuống ống thoát nước được và gây nên tắc chậu rửa chén, vì thế bạn cần xử lý tình trạng này ngay.

Luôn bỏ cả các chất thải sau khi ăn uống vào chậu rửa

Trong quá trình sau khi chế biến thức ăn hay ăn uống, bạn luôn bỏ các chất thải xuống chậu rửa. Số lượng chất thải ngày càng nhiều và làm cho nước không xả xuống ống được làm chậu bị tắc.

Dùng ống thoát nước có kích thước quá nhỏ so với nhu cầu

Trong trường hợp gia đình bạn sử dụng ống thoát nước có kích thước quá nhỏ so với nhu cầu sử dụng hằng ngày, khiến cho các rác thải không được xử lý kịp thời, ống thoát nước không đủ lớn để thoát hết các chất thải khi nấu ăn cũng là nguyên nhân dẫn đến chậu rửa chén bị tắc.

Trong quá trình sau khi chế biến thức ăn hay ăn uống, bạn luôn bỏ các chất thải xuống chậu rửa. Số lượng chất thải ngày càng nhiều và làm cho nước không xả xuống ống được làm chậu bị tắc.

Một số nguyên nhân khác có thể làm cho chậu rửa của bạn bị nghẹt như: Bạn vô ý làm làm rơi các vật cản xuống chậu. Hệ thống thoát nước có thiết kế gấp khúc, không được thông thoáng. Cách lắp đặt chậu rửa chén chưa hợp lý.

Cách khắc phục nhanh, hiệu quả

Sử dụng hỗn hợp Baking soda, giấm trắng, muối

Bạn trộn hỗn hợp baking soda và muối theo tỷ lệ 1:1, sau đó chuẩn bị 200ml giấm trắng. Tiến hành đổ hỗn hợp baking soda và muối vào ống cống, sau đó mới đổ giấm vào.

Sử dụng hỗn hợp Baking soda, giấm trắng, muối để thông tắc bồn rửa bát.

Đậy nắp chậu và chờ khoảng 1 đến 2 tiếng. Bạn có thể đổ thêm nước nóng vào miệng cống để tăng khả năng loại bỏ các cặn ở chậu rửa chén.

Dùng nước sôi

Bạn cần đun sôi 1 ấm nước. Bạn hãy đeo găng tay vào sau đó đổ nước nóng từ từ vào miệng ống.

Dưới tác động của nhiệt độ cao, sẽ giúp loại bỏ các lớp dầu mỡ bám trên chậu. Khi rót nước xong, bạn hãy thử xả vòi nước để xem chậu đã hết tắc chưa nhé.

Chất tẩy rửa chuyên dụng

Chuẩn bị chất tẩy rửa chuyên dụng. Đổ trực tiếp chất tẩy rửa vào chậu và chờ trong 5 phút. Sau đó kiểm tra xem chậu đã được thông chưa là được.

Bạn cần đun sôi 1 ấm nước. Bạn hãy đeo găng tay vào sau đó đổ nước nóng từ từ vào miếng ống.

Thụt thông tắc

Bạn tiến hành xả nước vào chậu. Hãy bịt đầu cao su thụt thông tắc vào miệng ống thoát nước. Rút thụt thông tắc lên xuống thật mạnh và nhiều lần. Bạn thực hiện liên tục cho đến khi thấy nước trong chậu thoát được.

Dây lò xo, móc sắc

Bạn hãy chuẩn bị một 1 dây lò xo hoặc móc sắt. Uốn đầu dây sắt thành hình chữ U. Bạn cho đầu chữ U vừa uốn vào trong ống thoát nước một cách chậm rãi, bạn vừa đưa xuống và vừa xoay tròn dây sắt để rác bám vào. Thực hiện động tác này nhiều lần để loại bỏ hết rác trong ống.

Lưu ý để không khiến chậu rửa chén bị tắc nghẽn

Để tránh tình trạng chậu rửa chén bị tắc, bạn có thể tham khảo những lưu ý sau: Không nên bỏ các thức ăn thừa, rác thải vào bồn. Tránh đổ trực tiếp dầu, mỡ thừa vào chậu rửa sau khi nấu ăn.

Không nên bỏ các thức ăn thừa, rác thải vào bồn.

Bạn nên trang bị cho chậu rửa chén của gia đình bạn lưới lọc rác để tránh các thức ăn thừa trôi xuống ống cống. Nếu sử dụng lưới lọc, hãy thay định kỳ để đảm bảo vệ sinh nhé. Sau khi sử dụng chậu rửa chén, bạn hãy chủ động vệ sinh hằng ngày để loại bỏ các rác thải làm tắc chậu.

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